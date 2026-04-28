一名家長在檢查孩子作業時，發現「丸」字的寫法竟與自己從小熟悉的版本不同，原本以為中間那一撇應該要「穿出去」，結果教材卻沒有，讓他當場傻眼。貼文迅速突破24萬瀏覽，許多網友留言表示從小學的都是「凸出去」寫法，甚至懷疑是否出現記憶偏差。不過也有人解釋，網友習慣的寫法屬於異體字，根據教育部資料，「丸」標準寫法確實不超出，現行考試與教材皆以未穿出的標準字為主。
國小作業「丸」字怎麼寫？正確答案傻眼了：什麼時候改的
一名網友昨日在Threads發文分享，孩子的練習簿上正在練寫「丸」字，但他檢查時卻發現，字形和自己印象中的寫法不一樣，裡頭那一撇並未超出中間，而是在右下方，讓他忍不住直呼：「什麼時候『丸』這個字，那個點不用超過撇？」
貼文曝光後迅速累積超過24萬次瀏覽，留言區也瞬間湧入大批網友參與討論，不少人紛紛表示記憶中的寫法確實是「凸出去」，「絕對是後期才改的，7、8年級生看的櫻桃小丸子的丸就是有撇出來」、「真的印象是寫凸出去耶」、「震驚到我去翻了國小的字典（我1983出生的），小時候看到是凸出去的」、「這是什麼曼德拉效應嗎？明明以前就都是要凸出去吧」、「有記憶以來都是寫凸出去的」、「我84年，以前也是學凸出去耶」。
「丸」正確寫法出爐！教育部解答：長知識了
也有網友解釋，「丸是不能出去，熱是要出去，丸目前是標準字，凸出去是異體字，異體字也不能說錯，只是目前比賽考試要用標準字」、「我是1982年念國中，1982年標準字剛頒訂，國小和國中課本的字大改版，國中也會常常寫成國小時學的，當然是被打錯」、「丸本來就是異體字～通用的，印刷體的丸一直都沒有凸出去，但手寫的大家幾乎都會凸出去」。
實際查詢《教育部重編國語辭典修訂本》可見，「丸」字筆畫為3畫，部首為「丶」，作為名詞可指小而圓的物體、卵或作為量詞使用，動詞則有搓揉成球狀之意；而目前教育部所採用的標準寫法，確實是中間筆畫不穿出的版本，也讓不少人直呼「長知識了」。
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一名網友昨日在Threads發文分享，孩子的練習簿上正在練寫「丸」字，但他檢查時卻發現，字形和自己印象中的寫法不一樣，裡頭那一撇並未超出中間，而是在右下方，讓他忍不住直呼：「什麼時候『丸』這個字，那個點不用超過撇？」
貼文曝光後迅速累積超過24萬次瀏覽，留言區也瞬間湧入大批網友參與討論，不少人紛紛表示記憶中的寫法確實是「凸出去」，「絕對是後期才改的，7、8年級生看的櫻桃小丸子的丸就是有撇出來」、「真的印象是寫凸出去耶」、「震驚到我去翻了國小的字典（我1983出生的），小時候看到是凸出去的」、「這是什麼曼德拉效應嗎？明明以前就都是要凸出去吧」、「有記憶以來都是寫凸出去的」、「我84年，以前也是學凸出去耶」。
也有網友解釋，「丸是不能出去，熱是要出去，丸目前是標準字，凸出去是異體字，異體字也不能說錯，只是目前比賽考試要用標準字」、「我是1982年念國中，1982年標準字剛頒訂，國小和國中課本的字大改版，國中也會常常寫成國小時學的，當然是被打錯」、「丸本來就是異體字～通用的，印刷體的丸一直都沒有凸出去，但手寫的大家幾乎都會凸出去」。
實際查詢《教育部重編國語辭典修訂本》可見，「丸」字筆畫為3畫，部首為「丶」，作為名詞可指小而圓的物體、卵或作為量詞使用，動詞則有搓揉成球狀之意；而目前教育部所採用的標準寫法，確實是中間筆畫不穿出的版本，也讓不少人直呼「長知識了」。