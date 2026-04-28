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迎戰2026地方大選，藍白協商小組今（28）日共同召開記者會，正式宣布整合結果，由國民黨參選人李四川協調民調勝過民眾黨主席黃國昌，對戰民進黨的蘇巧慧。先前藍白協商時原不公開雙方民調，不過今天記者會前，國民黨組發會主委李哲華宣布，將公開民調數字給外界，並稱這是雙方共識。根據民調，在Ａ民調公司，李四川以34.0%贏過蘇巧慧28.5%；黃國昌則以28.1%輸給蘇巧慧 31.3%；B民調公司，李四川以36.3%贏過蘇巧慧24.5%；黃國昌則以28.3%贏過蘇巧慧 26.7%；最後由李四川勝出。藍白今下午2時15分召開聯合治理新北市長民調結果發佈記者會，國民黨方面包括新北市長參選人李四川、副主席兼秘書長李乾龍、副秘書長兼組發會主委李哲華、文傳會主委尹乃菁出席；台灣民眾黨則由新北市長參選人黃國昌和黨秘書長周榆修代表出席。藍白兩大政黨15日針對宜蘭縣、新北市人選舉行工作小組會議，會後決議，新北市民調將在4月底前完成，並且採用手機、市話3：7模式1200通，民調模式對比。原先雙方拍定僅公布贏家，不公布民調，不過今天國民黨組發會主委李哲華表示，將公開民調數字給民眾，更稱是雙方共識，因此記者會延後了15分鐘。