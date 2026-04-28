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▲NONO（右）爆出性侵案，演藝事業停擺，老婆朱海君（左）跟著受牽連。（圖／翻攝自朱海君臉書）

朱海君沒離婚NONO？「公開同框」200萬人炸鍋

▲朱海君（如圖）歌唱商演扛下生計。（圖／翻攝自台北市議員陳炳甫臉書）

藝人NONO（陳宣裕）捲入多起性侵指控案件，該案經過一審判決後，判處有期徒刑2年6月，演藝事業跌至低谷，引發社會關注，而其老婆朱海君也跟著受牽連，近日來靠著商演扛下生計，面對訪問總是逃之夭夭，不願面對大眾關心婚姻狀況。近來有網友於社群Threads發文，發現NONO與朱海君捐獻宮廟12000元，並被記載在芳明錄上，看得出2人立場維持一致，使得相關爭議持續發酵。日前有一名網友在社群Threads發文，透露自己到宮廟進香時，意外看到NONO、朱海君並列在捐獻名單中，2人共同捐出12000元壽麵，附文打上「看到一個犯罪者的名字，這種事做再多，也無法彌補你的罪過。」言詞嚴厲。貼文一出，累積近200萬人次觀看，立刻掀起討論，網友直批NONO與朱海君「還沒離婚？」、「名字還寫在一起代表根本沒離婚吧」、「如果分開捐可能不會引發這麼大爭議」、「看到名字就不舒服」，掀起一波抵制。事實上，NONO遭多名女性指控性騷擾，相關風波延燒至今，形象重創，案件仍在進行中。儘管婚姻狀況始終未對外說明，但此次連名捐獻宮廟，看得出2人立場維持一致，使得相關爭議持續發酵，不少人認為此舉時機敏感。NONO（陳宣裕）2022年捲入「#MeToo」風波，遭控強制性交及猥褻等罪，當時與他結婚近10年的朱海君也受到波及，一度失業停工。如今傳出2人離婚消息間接破除，女方亦逐步重返演藝圈，未來動向外界放大檢視看著。