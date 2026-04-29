台灣麥當勞首度聯名日本傳奇動漫IP《機動戰士鋼彈》，今（29）日開賣台灣限定RX-78-2 Gundam公仔（M Striker突擊版／M Blade暗影版），套餐加購199元或四盎司牛肉堡「鋼彈聯名特餐」單層319元皆可挑款，每套餐限購1只，每人單筆消費限購6個，開賣時間、買法一次整理。
麥當勞鋼彈公仔今開賣！可挑款199元加購、限購買法一次看
台灣麥當勞聯名日本《機動戰士鋼彈》，台灣獨家限定特殊配色「RX-78-2 Gundam公仔」，有「M Striker突擊版」及「M Blade暗影版」2款今開賣。餐點聯名限定包裝，包括外帶紙袋、冷飲杯、漢堡包裝紙、分享盒等，都換上麥當勞與《機動戰士鋼彈》聯名專屬設計。
麥當勞「機動戰士鋼彈公仔」開賣資訊
開賣時間：4月29日上午10:30起（或售完為止）
開賣地點：麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機與得來速（手機點餐與外送平台不適用）。
收藏買法：
1、購買任一套餐（超值全餐、麥當勞分享盒），加購價199元可獲「RX-78-2 Gundam公仔」乙個（不包含鋼彈聯名特餐）。
2、「鋼彈聯名特餐」四盎司牛肉堡系列（原味／辣味）搭配任一配餐及飲料，「RX-78-2 Gundam公仔」乙個（共兩款，可挑款），單層319元起、雙層359元起。
注意事項：可挑款，每套餐限購1只，每人單筆消費限購6個，不限款式。
麥當勞「鋼彈雙機體馬克杯組」開賣資訊
台灣麥當勞聯名日本《機動戰士鋼彈》，還打造雙陣營概念設計的「鋼彈雙機體馬克杯組」一組兩杯，融入最經典RX-78-2鋼彈的白杯、及夏亞專用薩克的黑杯；正面設計有機體面部經典造型、並採用立體浮雕設計，背面則呈現機體身體細節。
開賣時間：5月6日 上午10:30起（或售完為止）。
開賣地點：餐廳指定櫃檯、自助點餐機與得來速（手機點餐與外送平台不適用）。
收藏買法：
點選任一套餐（超值全餐、麥當勞分享盒），以499元加購「
鋼彈雙機體馬克杯組」一組，單購價550元（不包含鋼彈聯名特餐）。
注意事項：每套餐限購1組，每人每筆消費限購4組。
麥當勞台北昆明餐廳「SIDE M」主題店！RX-78-2鋼彈1:10實體立像
西門町麥當勞台北昆明餐廳今變身鋼彈主題旗艦餐廳「SIDE M」登場，一樓可見RX-78-2鋼彈坐鎮，以初代RX-78-2鋼彈為原型的1:10實體立像重磅展示，四層樓用餐空間豐富重現《機動戰士鋼彈》歷史經典場面。
麥當勞鋼彈主題旗艦餐廳「SIDE M」資訊
活動時間：4月29日起至5月26日。
活動地點：麥當勞台北昆明餐廳（台北市萬華區昆明街92之4號）。
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台灣麥當勞聯名日本《機動戰士鋼彈》，台灣獨家限定特殊配色「RX-78-2 Gundam公仔」，有「M Striker突擊版」及「M Blade暗影版」2款今開賣。餐點聯名限定包裝，包括外帶紙袋、冷飲杯、漢堡包裝紙、分享盒等，都換上麥當勞與《機動戰士鋼彈》聯名專屬設計。
開賣時間：4月29日上午10:30起（或售完為止）
開賣地點：麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機與得來速（手機點餐與外送平台不適用）。
收藏買法：
1、購買任一套餐（超值全餐、麥當勞分享盒），加購價199元可獲「RX-78-2 Gundam公仔」乙個（不包含鋼彈聯名特餐）。
2、「鋼彈聯名特餐」四盎司牛肉堡系列（原味／辣味）搭配任一配餐及飲料，「RX-78-2 Gundam公仔」乙個（共兩款，可挑款），單層319元起、雙層359元起。
注意事項：可挑款，每套餐限購1只，每人單筆消費限購6個，不限款式。
台灣麥當勞聯名日本《機動戰士鋼彈》，還打造雙陣營概念設計的「鋼彈雙機體馬克杯組」一組兩杯，融入最經典RX-78-2鋼彈的白杯、及夏亞專用薩克的黑杯；正面設計有機體面部經典造型、並採用立體浮雕設計，背面則呈現機體身體細節。
開賣時間：5月6日 上午10:30起（或售完為止）。
開賣地點：餐廳指定櫃檯、自助點餐機與得來速（手機點餐與外送平台不適用）。
收藏買法：
點選任一套餐（超值全餐、麥當勞分享盒），以499元加購「
注意事項：每套餐限購1組，每人每筆消費限購4組。
西門町麥當勞台北昆明餐廳今變身鋼彈主題旗艦餐廳「SIDE M」登場，一樓可見RX-78-2鋼彈坐鎮，以初代RX-78-2鋼彈為原型的1:10實體立像重磅展示，四層樓用餐空間豐富重現《機動戰士鋼彈》歷史經典場面。
麥當勞鋼彈主題旗艦餐廳「SIDE M」資訊
活動時間：4月29日起至5月26日。
活動地點：麥當勞台北昆明餐廳（台北市萬華區昆明街92之4號）。