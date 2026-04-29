我是廣告 請繼續往下閱讀

輸入折扣碼星朋友可以折150元，又剛好有買一送一活動，2杯那堤只要5元我還不喝爆！」

▲網友分享星巴克超優惠買法，最低免錢就能喝到星巴克咖啡，在社群掀起討論。（圖／星巴克臉書）

星巴克2杯那堤5元是真的！星冰樂也2杯45元：限3天買法教學一次看

只要你是新用戶的話，輸入折扣碼「星朋友」就可以獲得150元的折價券

▲星巴克跟外送平台foodomo合作，推出新用戶輸入「星朋友」可以折抵150元的活動，加上限期3天指定飲品買一送一，折下來那堤2杯5元、星冰樂2杯45元，超級便宜。（圖/foodomo臉書）

因此特大杯那堤2杯只要5元、特大杯焦糖可可碎片2杯只要45元，真的是優惠殺到骨折！

有不少網友甚至0元就直接入手兩杯星巴克的咖啡或星冰樂，活動只有3天別錯過了！

▲從未使用過foodomo的民眾直接去下載APP，在折扣碼輸入「星朋友」可以獲得優惠券，搭配限期3天買一送一活動，銅板價喝星巴克！（圖/Threads）

用foodomo買星巴克超省錢！殺到6月2日優惠一覽