星巴克比買一送一更便宜，2杯那堤只要5元、2杯星冰樂只要45元你敢信！近日在社群平台有網友分享，外送平台「foodomo」繼上次7-11哈根達斯冰棒打1.85折之後，這次輪到星巴克又開放新戶優惠碼使用，2杯那堤竟然只要5元、星冰樂也只要45元，如果直接使用OPEN POINT點數再折抵，完全可以免錢喝咖啡！記者也經過實測發現方法可行，愛喝星巴克的千萬不要錯過。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「0元喝到星巴克....我用foodomo輸入折扣碼「星朋友」可以折價150元，結帳時還能用OPEN POINT點數折抵10元.......在用LINE Pay付款折抵5元太猛了！」、「星巴克現在用foodomo新戶有優惠，輸入折扣碼星朋友可以折150元，又剛好有買一送一活動，2杯那堤只要5元我還不喝爆！」
貼文曝光後，不少人紛紛跑去實測表示「是真的耶....已經拿到了好離譜」、「真的喝到了耶好扯喔」、「foodomo為了拉新戶也是很敢給優惠，買統一的東西用他們家的APP外送優惠真的超多」、「今天也使用了星朋友折扣碼+Open Point折抵特大杯冰摩卡免付費的」、「已經拿到了！星冰樂兩杯45元好開心啊，美好的上班日常」、「2杯那堤5元這根本是直接送你喝了，超級狂的優惠。」
星巴克2杯那堤5元是真的！星冰樂也2杯45元：限3天買法教學一次看
然而網友分享的該活動，是星巴克跟外送平台「foodomo」的合作折扣，只要你是新用戶的話，輸入折扣碼「星朋友」就可以獲得150元的折價券，然而從即日起至5月1日，星巴克又再加碼限時3天「好友分享限定」，包括「特大杯冰/熱那堤2杯155元」、「特大杯冰/熱特選美式2杯140元」以及「特大杯焦糖可可碎片星冰樂2杯195元」。
也就是說即日起至5月1日，民眾使用foodomo外送平台點星巴克，基本上就已經能享有上面這些飲品「買一送一的優惠」，但如果你是新戶的話，輸入折扣碼還可以折150元，因此特大杯那堤2杯只要5元、特大杯焦糖可可碎片2杯只要45元，真的是優惠殺到骨折！
記者實際使用朋友手機下載「foodomo」的APP，果然可以使用「星朋友」新戶折扣碼優惠，而且值得注意的是，foodomo有連動7-11「OPEN POINT」的點數，如果常常去7-11消費有累積點數又不知道花在哪，結帳時還能直接扣除，有不少網友甚至0元就直接入手兩杯星巴克的咖啡或星冰樂，活動只有3天別錯過了！
用foodomo買星巴克超省錢！殺到6月2日優惠一覽
平常愛喝星巴克的人也不一定每次都要等買一送一，只要使用foodomo外送平台的話，每個月也是都有超級多飲品直接有優惠，而且價格也都很經濟實惠，像是即日起至5月12日，為了歡慶母親節，推出特選馥郁那堤、焦糖奶香星享那堤、摩卡可可碎片星冰樂、鹹焦糖風味福吉茶那堤，2杯大杯飲品優惠價250元起。
另外從5月13日至6月2日則是有果香季節優惠，包括大杯檸檬果茶、大杯蜜柚紅茶、大杯蘋果山茶花風味青茶、特大杯芒果火龍果檸檬星沁爽、特大杯芒果火龍果椰奶星沁爽，任選兩杯也是有210元的優惠價。只能說以前都不知道foodomo買統一企業的商品有這麼多折扣，現在發現也不會太晚，大家先喝這波5元那堤、45元星冰樂再說！
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星巴克2杯那堤5元是真的！星冰樂也2杯45元：限3天買法教學一次看
然而網友分享的該活動，是星巴克跟外送平台「foodomo」的合作折扣，只要你是新用戶的話，輸入折扣碼「星朋友」就可以獲得150元的折價券，然而從即日起至5月1日，星巴克又再加碼限時3天「好友分享限定」，包括「特大杯冰/熱那堤2杯155元」、「特大杯冰/熱特選美式2杯140元」以及「特大杯焦糖可可碎片星冰樂2杯195元」。
記者實際使用朋友手機下載「foodomo」的APP，果然可以使用「星朋友」新戶折扣碼優惠，而且值得注意的是，foodomo有連動7-11「OPEN POINT」的點數，如果常常去7-11消費有累積點數又不知道花在哪，結帳時還能直接扣除，有不少網友甚至0元就直接入手兩杯星巴克的咖啡或星冰樂，活動只有3天別錯過了！
平常愛喝星巴克的人也不一定每次都要等買一送一，只要使用foodomo外送平台的話，每個月也是都有超級多飲品直接有優惠，而且價格也都很經濟實惠，像是即日起至5月12日，為了歡慶母親節，推出特選馥郁那堤、焦糖奶香星享那堤、摩卡可可碎片星冰樂、鹹焦糖風味福吉茶那堤，2杯大杯飲品優惠價250元起。
另外從5月13日至6月2日則是有果香季節優惠，包括大杯檸檬果茶、大杯蜜柚紅茶、大杯蘋果山茶花風味青茶、特大杯芒果火龍果檸檬星沁爽、特大杯芒果火龍果椰奶星沁爽，任選兩杯也是有210元的優惠價。只能說以前都不知道foodomo買統一企業的商品有這麼多折扣，現在發現也不會太晚，大家先喝這波5元那堤、45元星冰樂再說！