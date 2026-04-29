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民進黨立委沈伯洋傳出將競選台北市長，他除積極在社群上改變人設，日前更以短髮造型亮相，月初拋出的「無限城論壇」構想也引起熱議。對此，前立委高嘉瑜昨（28）日大讚沈伯洋「優秀」，反被同場媒體人陳揮文問1句：「妳不如他嗎？」高嘉瑜傻眼回：「我不如！」沈伯洋拋出要讓雙城論壇轉型成和國際大城市舉辦的「無限城論壇」，高嘉瑜發文助陣，狠酸台北市長蔣萬安讓現在的台北「老鼠無極限」。而她昨上《新聞大白話》也表示，沈伯洋非常優秀！卻讓同場的另一位來賓陳揮文聽完後質疑，高嘉瑜難道不如沈伯洋？高嘉瑜馬上回應：「我不如！」，讓陳揮文又補1句：「妳哪裡不如他？！」高嘉瑜說，沈伯洋是她台大法律系學弟，不僅是美國賓州大學法學碩士，也是律師高考第一名，在法學素養上非常優秀，這點無庸置疑，而且沈伯洋在台北長大，家在松山、五分埔，和台北市非常有淵源，從對城市的想像和願景上，可以看到新一代年輕人對台北有怎樣的規劃，沈伯洋也用動漫梗展現新一代年輕人對新的台北市的想像，這是非常好的一件事！