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威力彩衝上9.6億！4星座偏財運大爆發 買彩券有望抱回大獎

Top 4：巨蟹座

▲威力彩頭獎持續摃龜，累積獎金已悄悄突破9.6億元大關，讓不少彩迷躍躍欲試。（圖／記者徐銘穗攝）

Top 3：射手座

Top 2：雙子座

▲命理專家小孟塔羅雲蔚老師特別點名4個近期最有機會獲得財神眷顧的星座，其中雙魚座更高居第一名，若想趁勢試手氣，不妨參考自己的幸運指引，或許有機會迎來意外驚喜。（圖／記者葉政勳攝）

Top 1：雙魚座

威力彩怎麼玩？買法、投注規則一次看懂

▲威力彩每注售價100元，並固定於每周一、周四晚間開獎，直播時間為20時30分。（圖／記者徐銘穗攝）

威力彩頭獎已連續29期摃龜，今（15）晚累積獎金衝上9.6億元，讓不少民眾摩拳擦掌想試試手氣。命理專家小孟塔羅雲蔚老師表示，近期財富能量波動明顯，有4個星座偏財運特別旺盛，其中雙魚座最有機會迎來意外財富，雙子座憑藉敏銳直覺、射手座藉由外出移動累積財氣，巨蟹座則受到幸運能量眷顧。老師建議可依照個人近期感應、生活數字或特殊紀念日選號，或許能增加好運機會。同時也提醒民眾理性投注，了解威力彩玩法與開獎機制後再量力而為。近期有強大的幸運星能量停留在巨蟹座的本命領域，彷彿為他們撐起保護傘，不論做任何事情都較容易獲得助力。過去累積的人情與善意，也有機會在此時轉化成財運回報。雲蔚老師指出，這波財富能量屬於順勢而來，不需要刻意追求。巨蟹座選號時可多參考家人生日、紀念日等帶有情感連結的數字，這些數字有望成為專屬幸運符。保持愉快心情迎接好運，也許就有機會迎來足以改善生活的大筆獎金。射手座近期受到驛馬星帶動，活動力越強，吸收到的財氣也越多。原本就熱愛冒險與探索的射手座，在這段期間更容易於外地碰上幸運機會。雲蔚老師建議，如果射手座近期有出差、旅遊或跨縣市移動計畫，不妨順道到陌生地區的彩券行買張彩券試試手氣。除了可嘗試不同選號方式，也能考慮變換投注策略，這股移動型財運有望在旅途中替自己帶來驚喜收穫。雙子座近期迎來難以預測的爆發性能量，對數字的敏銳度明顯提升，直覺判斷力也特別強。雲蔚老師表示，這段時間雙子座不一定要遵循傳統選號邏輯，反而適合相信自己的創意與靈感。生活中偶然看到的車牌號碼、發票數字、結帳明細甚至隨機出現的數字組合，都可能隱藏幸運訊號。帶著輕鬆心情前往投注站，也許那張隨手買下的彩券，就有機會創造意想不到的財富。雙魚座榮登本次幸運榜冠軍。近期守護星能量相當活躍，連帶推升偏財運來到高峰，財運表現最受矚目。雲蔚老師指出，夢境、直覺與突如其來的靈感，都可能是財神爺對雙魚座釋出的訊息。雙魚座在這段時間不妨多相信自己的第六感，不需過度分析與猶豫。如果外出時遇到特別有好感的彩券行或店家，也可以順勢買張彩券試試運氣。這股強勁的幸運磁場，有望替雙魚座帶來意外進帳，甚至挑戰高額頭獎。威力彩採雙區選號方式，投注時需先從第一區01至38號中挑選6個號碼，再從第二區01至08號中選出1個號碼，組成「6+1」投注組合，每注售價100元。開獎時，第一區會自38個號碼中開出6個獎號，第二區則從8個號碼中開出1個獎號，共計7個中獎號碼。若投注號碼與開獎號碼完全相同，即可獲得頭獎；若第一區6個號碼全中、第二區未中，則可獲得貳獎。威力彩固定於每周一、周四晚間開獎，晚間20時30分開始直播開獎作業。開獎前會由公正人士確認設備與號碼球狀況，再由現場來賓抽選開獎機台、球組及落球順序，整體流程約於20時50分完成，當期獎號也將同步對外公布。