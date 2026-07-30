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它真的不像一般的buffet餐廳一樣，而是有許多高級酒可以喝的餐酒館，難怪晚餐根本訂不到

▲最近一間名為「URBAN PARADISE」的餐酒館buffet備受討論，不少老饕吃過都給予高度評價。（圖/Google評價）

buffet界公認最新王者現身！URBAN PARADISE精品餐酒館風格被讚爆

目前只有台北市信義區百貨「Dream Plaza」才有進駐，是跟旭集、饗饗同樣隸屬於饗賓集團在去年創立

而是一間「精品餐酒館」

▲饗賓集團的「URBAN PARADISE」第二間分店即將進駐新竹遠東巨城購物中心，預計在8月會開始正式營業。（圖／遠東巨城購物中心）

▲「URBAN PARADISE」主打「餐酒」精神，酒類品項超級多元，讓顧客可以邊喝酒邊吃飯暢聊，晚餐時段幾乎是座無虛席。（圖／記者葉盛耀攝）

URBAN PARADISE信義店體驗心得！食物水準高、補菜速度待加強

其中酒水種類豐富，以外面一杯調酒可能就要200元起價，如果愛喝酒的人來一定超容易就回本！

唯獨小缺點，就是炸物區、烤物區這兩區的補菜速度稍微要再加強，拿第一輪時空盤能夠理解，但用餐過了一小時後再走過去還是有不少空盤

▲URBAN PARADISE炸物區以及烤物區種類也是非常多，不過補菜速度記者個人認為還需要加強。（圖／Google評價）

🟡URBAN PARADISE精品餐酒館

buffet因為提供的食材眾多，想吃什麼就拿什麼的特性，成為許多三五好友、家庭聚餐的首選，然而有些buffet品牌已經開業許久不少人也都吃膩，近幾年像是島語就非常受到歡迎，位置非常難訂。不過，有老饕也分享自己品嚐過一間名為「URBAN PARADISE」的餐酒館buffet後，給予非常高的評價，不少人也都認同這是buffet界最新王者的選擇之一！《NOWNEWS》記者上周末也前往信義店體驗，實際撰文來跟讀者分享這間「URBAN PARADISE」到底厲害在哪。有網友在臉書社團「我愛吃buffet包肥情報分享」貼文指出「終於吃到URBAN PARADISE最新的buffet啦！，因為實在太適合邊喝酒邊吃飯，好吃的東西非常多，食材也是超級新鮮！很推薦大家從午餐或下午茶入門吃看看」。貼文曝光後，不少老饕也紛紛認可表示、「我已經回訪3次了，這間東西料理真的不錯，最讓人驚艷的就是酒水」、「酒水豐富到不行，非常容易就回本，食物新鮮也很好吃，整體水準很高，贏過太多buffet」。然而老饕討論的該間buffet「URBAN PARADISE」應該許多人還是超級陌生，因為這間店，目前才開業一年多，主打的不是什麼日式、泰式buffet吃到飽，，以微醺時光搭配美食，打造有別於一般buffet的吃到飽餐廳，URBAN PARADISE全店一共分成9大餐區，包括匯聚新鮮海味的「Ocean Bar」、有著西班牙下酒菜Tapas的「Breeze」、火烤鐵板區「Viva」、亞洲風味「快意町」、佛卡夏餅皮風味PIZZA焗烤「美樂地」、多國風味烤物「香鑲」、網羅世界各地的炸物的「脆焠」、還有甜點天堂「Wonderland」以及微醺派對「Oasis」，共計200多道料理加上酒水一次滿足饕客的味蕾。由於去年才剛開幕熱度還太高，記者終於在今年7月訂到位置，跟幾位友人去體驗下午茶時段，動線部分不擁擠也分流明確，座位寬敞整體空間規劃非常不錯；食物方面就算是下午茶品項還是非常多，生食區食材真的非常新鮮，熟食區表現也是可圈可點，甜點以及飲品區就是維持饗賓集團的整體水準，，現場也有許多其他客人都滿頭問號，但其他區補菜速度則沒有這個問題。整體來說，記者個人評分如果你也吃膩周遭的buffet餐廳，也許有到台北、新竹遊玩的民眾，可以訂位嚐鮮看看哦！地址：台北市信義區松高路11號5樓（Dream Plaza百貨5F）地址：新竹市東區復中里中央路229號（巨城購物中心6F/待8月開幕）費用：平日成人1490元/兒童745元；假日成人1790元/兒童895元費用：平日成人1090元/兒童545元；假日成人1490元/兒童745元費用：平日成人1790元/兒童895元；假日成人2090元/兒童1045元