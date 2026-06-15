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2026端午節是幾號？連假放幾天？

今年端午節是6月19日（五），搭配周末六、日兩天，全國民眾可以放連假3天

▲今年端午節是6月19日（五），搭配周末六、日兩天，全國民眾可以放連假3天。（圖／記者張勵德攝）

2026端午節高乘載管制時間

2026端午連假高乘載管制範圍在國道五號，6月20日、6月21日每日13時至18時，國道五號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道將實施高乘載管制

2026年還有什麼連假？下半年暑假過完還有4大假期

▲在端午節連假結束之後，也表示上半年已經即將劃下句點，下半年一共還有4大連假可以放。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026年下半年請假攻略！特休沒花完趁年底出國放鬆

▲2026年連假請假攻略下半年，利用特休4天一堆都可以放9天、10天連假自己任選，運用特休可以有更多時間休息。（圖/NOWNEWS社群中心製）

2026隨著端午節連假到來，今年就已經要過完一半，今年的端午節落在周五（19日），全國將一連放假3天，不少人也很好奇下半年還有什麼連假可以放。《NOWNEWS》特別整理端午節連假放幾天、端午節高乘載管制時間、2026年行事曆下半年最新，提供給民眾一文速懂，可以及早規劃相關行程。，其中特別注意，端午節放假的最後一天為24節氣中的「夏至」，這也代表盛夏酷熱的天氣也即將到來囉！，此時段僅有乘車人數得在3人以上、大客車、計程車、身心障礙證明車輛，以及工作車輛得以通行，結束時間將視交通狀況機動調整。然而在端午節連假結束之後，也表示上半年已經即將劃下句點，許多民眾也關心下半年有什麼連假可以放？扣掉暑假期間，從9月至12月一共有四大連假，包括中秋節教師節、國慶日、光復節以及行憲紀念日，以下是下半年連假放假日期區間。📍中秋節及教師節：9/25（五）至9/28（一）共4天📍國慶日：10/9（五）至10/11（日）共3天📍光復節：10/24（六）至10/26（一）共3天📍行憲紀念日：12/25（五）至12/27（日）共3天如果你上半年都汲汲營營忙碌工作特休都還沒用，也可以考慮使用在年底的這4大連假之中，請4天特休就可以獲得9天或10天的超級長假，可以安排出國遊玩放鬆，尤其是提前買機票規劃價格也比較甜，上班族都可以參考看看囉！📍中秋節+教師節請4休10：請9月21日至24日，10天連假📍國慶日請4休9：請10月5日至8日，9天連假📍光復節請4休9：請10月27日至30日，9天連假📍行憲紀念日請4休10：請12月28日至31日，10天連假