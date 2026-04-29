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民進黨立委沈伯洋傳出將競選台北市長，他除積極在社群上改變人設，日前更以短髮造型亮相，月初拋出的「無限城論壇」構想也引起熱議。不過，前立委沈富雄昨（28）日提到，不少藍營政治人物在被問到沈伯洋相關問題時，嘴邊都露出「詭異微笑」，恐怕顯示沈伯洋的起手式錯了，應趕快改進。沈富雄昨上《少康戰情室》表示，沈伯洋從髮型著手的起手式有點奇怪，綠營以各種明星形容沈伯洋，難道一定要有別人來襯托他嗎？而且，沈伯洋現在被問到選市長相關問題時，相較於身為立委、黑熊學院創辦人時的老練，顯得非常靦腆、生嫩。沈富雄指出，尤其不少藍營政治人物在被問到沈伯洋相關問題時，嘴角都露出一抹「詭異的微笑」，因此，他建議沈伯洋，這個起手式恐怕是錯誤的，應趕快進行改進。同時，該節目主持人趙少康認為，民進黨已表態有意參選台北市長的吳怡農不錯，能改變民進黨的形象，但「推來推去，只推一個沈伯洋」。對此，沈富雄則直言，能夠改善民進黨在台北形象的人，民進黨都不要。