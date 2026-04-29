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▲宣昶有是聯華電子榮譽副董事長宣明智的兒子。（圖／翻攝自宣捷幹細胞生技官網）

宣昶有拓展選美版圖 與李雅楹互動密切

2人一同海外出差 緋聞傳聞逐漸升溫

雙方親自回應 強調僅為工作夥伴

曾因多起商業糾紛與私人恩怨頻頻登上新聞版面的富二代宣昶有，過去更因與前妻王敏長達十餘年的離婚官司，引發外界對豪門婚姻的高度關注，不過他近日再度爆出新戀情傳聞與外型亮眼、曾任主播的李雅楹互動頻繁，不僅在公開場合經常同框，還一同到海外出差出席聚會，甚至深夜同桌用餐，互動氛圍親暱，讓外界質疑兩人關係早已超越單純合作夥伴，對此女方則表示2人是「好胸弟」。根據《鏡週刊》報導，近年來宣昶有積極投入選美產業，成立「旺愛國際文化藝術協會」，並以此為核心拓展國際市場版圖，期間他不僅頻繁出國參與商務活動，也致力於將選美產業結合文化與商業資源，試圖打造跨國平台，而在這項事業中，李雅楹則成為關鍵合作夥伴之一。目前李雅楹擔任協會會長，宣昶有則以總裁身分主導整體策略，2人幾乎是該組織的核心決策人物，從招商簡報、品牌活動，到大型公開場合露面，2人幾乎形影不離，長期緊密合作也讓外界開始揣測2人關係是否已出現變化。據了解，宣昶有與李雅楹2人近期剛結束波蘭的工作行程返台，短時間內多日同行也讓彼此互動更加頻繁，回國後李雅楹幾乎未多作休息便再度外出赴約，甚至在出席晚間聚餐前特地進行美容整理，展現高度重視該場聚會的態度。隨後李雅楹搭車前往台北長安東路一間日本料理餐廳，宣昶有則早已在包廂內等候，李雅楹抵達後2人隨即並肩入座，席間互動自然熟絡，舉止親近。除了公開場合的頻繁同框，宣昶有與李雅楹在私下的互動也逐漸被外界注意。李雅楹過去曾在社群平台分享替宣昶有慶生的畫面，顯示2人不僅是工作夥伴，也存在一定程度的私交，這些細節被網友翻出後，更進一步加深外界對兩人關係的揣測。面對外界不斷放大的戀情傳聞，李雅楹親自出面回應，語氣輕鬆表示兩人僅是關係良好的朋友，甚至以幽默方式形容彼此是「好胸弟」，並強調自己與宣昶有妻子關係也不錯，不可能介入他人婚姻，並表示自己不會挑已婚人士：「當然要挑他身邊單身朋友。」李雅楹進一步解釋，由於選美協會需要拓展資源與尋求贊助，因此經常需要出席各類餐敘與活動，自己主要負責對外溝通與應酬工作。宣昶有則同樣否認緋聞，直言兩人並無曖昧關係，並強調自己感情專一，僅對妻子有感情，試圖為這場風波畫下句點。