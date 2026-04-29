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台灣「傳說級泡麵」復活！40歲老饕淚讚：吃的是回憶

▲民眾試吃強強滾泡麵「麻辣燙湯麵」口味後，強調湯頭微麻，若加入火鍋料的話十分對味。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部）

強強滾泡麵系列2024年回歸！新包裝、新口味一次看

▲始祖級泡麵「強強滾」被民眾發現重新開賣，讓許多老饕相當感動。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部臉書）

強強滾泡麵好吃嗎？詹姆士「吃一口喊我喜歡」：唯一敗筆是它

吃第一口就坦言非常喜愛麵體口感，「細麵，這是我喜歡的麵」；但湯頭雖然強調藥膳味，但味道並不明顯

台灣泡麵五花八門，但隨著時代更迭以及市場競爭激烈，不少乘載童年回憶的經典味道已走入歷史，，只可惜湯頭味道不足，但仍適合冬日暖胃品嘗。有網友過去在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文，表示，「雖然不再是當年的『黑胡椒牛肉麵』、『宮保牛肉麵』口味，但吃的是當年那份情懷。」貼文曝光後，瞬間引來許多網友喚起對「強強滾泡麵」的回憶，紛紛留言讚賞「是強強滾耶！好懷念喔」、「、「看了都要流口水，小時候超愛吃強強滾」、據了解，「強強滾」泡麵是由味王開發的速食麵系列，最早在1991年底推出，又以黑胡椒牛肉麵口味、酸辣麵口味最為知名，堪稱是骨灰級泡麵，甚至有老一輩直指「知道的應該都40歲以上了」。當年強強滾泡麵還找來知名男星謝祖武拍攝廣告，並邀請金曲台語歌王流氓阿德演唱廣告主題曲《強強滾》，朗朗上口的廣告台詞與具備識別性的音樂，在1992年代傳遍大街小巷。後來該款泡麵突然消聲匿跡，直到2024年11月初才回歸，味王在2024年重啟強強滾泡麵系列，並將包裝與口味改版，推出「辣辣海鮮湯麵、辣辣麻辣燙湯麵、辣辣藥膳湯麵」3款式，也不再推過去碗裝泡麵形式，改以袋裝泡麵販售，目前在各大超市、賣場或電商平台都能夠買到。強強滾泡麵復活後，台灣名廚詹姆士也在個人YouTube頻道試吃，事實上，強強滾泡麵重新推出後，網路評價也十分兩極，一派人大讚湯頭濃郁、麵條Q彈有勁，堪比火鍋店品質；但也有人持不同見解，認為與舊版口味仍有差異，僅是吃童年回憶的。只能說個人口感見仁見智，如果民眾好奇強強滾好不好吃，建議可以實際嘗鮮看看符不符合自身胃口。