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國民黨副主席兼黃復興黨部主委季麟連昨（29）日在中常會上突然對國防特別條例議題重砲發言，直指若立法院長韓國瑜涉及「賣黨求榮」，將建議開除黨籍，並點名立委徐巧芯不要做出「親痛仇快」的行為，言論一出立刻在黨內掀起強烈波瀾。對此，資深媒體人吳子嘉則提出另一種解讀，認為整起風波的核心，其實與黨主席鄭麗文訪美規格受阻有關。吳子嘉29日在網路節目《董事長開講》中透露，根據跑國民黨中央的記者消息，中常會當天接獲訊息提醒「不要太早離開」，因為季副主席將有重要發言，顯示整起事件並非臨時起意，而是事先安排好的橋段。他進一步推測，季麟連的強硬表態，很可能是出自鄭麗文授意。同場評論的媒體人平秀琳也補充指出，當季麟連發言過程中，立院黨團總召傅崐萁曾試圖拉住他、希望中止發言，但未成功；而一旁的鄭麗文則冷眼旁觀，未出手制止。平秀琳分析，季麟連當天的發言矛頭明確，主要針對韓國瑜與徐巧芯兩人，前者被質疑在協商中態度傾向，後者則是在朝野協商中提出「8000億」軍購規模的關鍵人物。吳子嘉回溯整起事件背景，認為關鍵轉折點在於「鄭麗文訪美規格」問題，他指出，美方代表谷立言日前與鄭麗文會面時，曾觸及訪美安排，但相關說法相當保留。他認為，鄭麗文曾向美方表達，希望訪美待遇不低於台中市長盧秀燕，若不接受相關條件，那麼軍售案就不給過；然而，吳子嘉強調，美方一向不接受他人恐嚇，後續情勢因此出現變化。另一方面，平秀琳提到，鄭麗文在28日接受媒體人黃光芹專訪時曾表示，目前已有2份發價書合計約8000億元，並未反對該數字，只要發價出來就會過。吳子嘉則分析，當時部分國民黨立委，包括與傅崐萁關係密切者，如馬文君等，可能誤判黨中央已放行8000億版本，因此態度轉為開放。不過情勢很快出現反轉，在27日朝野協商中，徐巧芯拋出8000億方案後，因尚未經黨團正式決議，韓國瑜裁示延至下次協商再議，原訂29日黨團大會將進一步確認版本方向，但在28日晚間，情況急轉直下。吳子嘉透露，國民黨中央當晚已決定不支持8000億方案，而關鍵原因在於美方明確表態，無法提供鄭麗文高規格接待，理由則涉及當地選舉氛圍，「不願意接受親中的鄭麗文」。