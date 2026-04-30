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▲YouTube上有頻道上傳標題為《琢玉》的影片，用張凌赫、田曦薇的照片當封面，內容則是播陸劇《珠玉在側》。（圖／翻攝自YouTube）

▲正版的《逐玉》在愛奇藝、騰訊、Netflix才看得到。（圖／愛奇藝國際站提供）

中國古裝劇《逐玉》3月開播後爆紅，男主角張凌赫更因帥氣顏值在劇播期間漲粉百萬，收穫斷崖式流量。但有一名網友分享，自己的家人看了12集《逐玉》後竟覺得張凌赫「沒有很帥」，兩人討論了劇情才發現，原來家人看的是《琢玉》而非《逐玉》，只差一個字，但根本是完全不同的內容；影片上傳者故意用這種方式達到魚目混珠的效果，還真讓一堆人上當。一名網友近日在Threads分享趣事：「」。只見原po還貼出2張YouTube截圖，家人看的影片標題寫著《琢玉》和張凌赫、田曦薇等關鍵字，封面照用的也是張凌赫與田曦薇的照片，讓人誤會影片內容播的就是陸劇《逐玉》，實則不然。這個搞笑誤會在Threads上吸引1萬人按讚，大家看了也都笑翻，紛紛留言：「這是看到山寨版，真的會笑爛」、「突然想到，有一小群人一直批評《逐玉》，他們會不會看的其實是《琢玉》？」、「我也是默默的看了10集，想說要鋪陳那麼久嗎？武安侯怎麼還沒有出現？」、「上次也有人跟我說他硬看了2集，真的覺得沒有我說的那樣好看，男女主角也真的還好，結果他完全看錯劇，我整個笑慘」。事實上，。而YouTube上魚目混珠的《琢玉》也並非真有此劇，用類似劇名、片名欺騙觀眾的案例在YouTube上還不少見。另外也有網友發現，這種掛羊頭賣狗肉、以假亂真的影片到處流串，建議大家追劇還是要到官方授權的平台觀看，才不會有觸法或是被騙的情況發生。