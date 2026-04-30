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▲林逸欣在婚禮上準備的各種小細節，感動數萬人。（圖／翻攝自林逸欣臉書）

音樂才女林逸欣（Lara）今（30）日在社群平台悲痛證實，父親已於春暖花開的4月踏上新的旅程。林逸欣首度公開這段歷時5年的艱辛抗癌心路歷程，透露父親早在2021年就診斷出攝護腺癌末期並轉移至骨頭。為了達成父親不願讓外界過度關心的遺願，林逸欣這幾年隱瞞消息，推掉大量工作回台南陪伴雙親，直到告別式後才向大眾發聲，令人鼻酸。林逸欣發文表示：「您在春天來臨，也在春天遠行。」她表示，這場道別對外界看似倉促，但全家人已並肩作戰五年。自2021年5月得知病情那一刻起，全家就開始漫長的抗癌戰役。為了守住父親想低調治療的心願，林逸欣這幾年連最好的朋友與經紀人都沒說。身為使命必達的女兒，她大幅縮減演藝工作，將時間留給家人。雖然心中偶爾會遺憾問自己「真的盡力了嗎」，但她相信父親一定會摸摸她的頭，像小時候那樣誇獎：「小乖很棒喔。」林逸欣表示，雖然認識爸爸只有短短40個年頭，但父親給了她無限的愛與溫暖，將她養成一個樂觀的女孩。在父親臨終之際，他帶著林逸欣20年前親手畫給他的「平安必勝符」步上旅途。「我相信他會一路平安，也相信他的麻將，會繼續打得特別好。」林逸欣堅強地安慰親友不要太過悲傷，認為深愛的人會以笑容、眼淚或溫暖的瞬間，繼續存在於家人的生命裡。林逸欣在文中詳列並感謝台南奇美醫院、台北和信治癌中心及桃園醫院等多位醫師與護理團隊。她特別提到，在父親最後的日子裡，感謝醫師協助讓爸爸能從桃園回到熟悉的台南奇美安寧病房，受最溫柔的照護，在家鄉走完最後一哩路。隨著發文，林逸欣也公開了在告別式上播放的紀念影片。影片記錄了父女40年來的快樂時光，以及從未對外道出的抗癌點滴。她最後也向爸爸喊話：「下輩子，不管時間多久、路途多遠，我會想盡辦法找到爸爸，再當一次你的女兒。」