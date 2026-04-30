YouTube頻道「老高與小茉」昨（29）日深夜更新影片，許久未出現的小茉終於回歸，和老高一搭一唱聊天，但兩人都未露臉。影片內容則講到AI將大量取代許多工作，老高在片尾還突然提到「共產主義」4個字，讓網友開始擔心起老高與小茉的安危，質疑老高過去都避開講政治，這次卻突然提到共產，加上老高今年開始上傳的影片都沒露臉，很可能是AI製片，不一定是他本人拍的：「感覺非常違和詭異」。
小茉回歸老高頻道 影片獻聲打破婚變傳聞
老高今年開始上傳的影片都未露臉，只有他一個人幫畫面配音，因此出現他與小茉已經離婚的傳聞，更有人直指老高是因在海外逃稅遭到中國政府調查，被開罰天價罰款，所以才一度停更頻道、不再露臉。對此，老高2月曾發文回應：「近日，網絡上出現關於本人『離婚』、『被罰款』等嚴重失實信息，均屬惡意捏造，大家無視就好。」
而他昨晚更新的影片，也終於出現小茉的聲音，澈底打破婚變傳聞，讓粉絲感動留言，「老高的聲音明顯愉悅好多，再次聽到小茉的聲音感動的都哭了」、「小茉的聲音！！好想念」、「聽到小茉聲音感覺安心很多，希望你們都安好」、「你們回來了！好想念小茉的聲音」。
不過也有網友認為，有小茉的聲音不一定代表小茉就在場，「語速、互動節奏跟以前的老高小茉不一樣」、「有小茉的聲音不能證明她在，有可能是AI，老高也有可能（是AI）」、「我覺得這部片的好多句話，都在測試我們是否感覺的出來，影片已經交給AI製作…細思極恐」。
粉絲揪出2疑點 質疑老高影片是AI做的
一名粉絲更在Threads發文，揪出老高影片不正常的2大疑點，「一直故意避開不講政治的人，今天突然間片尾講什麼共產主義，嚇到。聽那麼多年，第一次聽到他們講這個敏感詞，馬上警覺。一直突然不再露臉，也不知道是不是AI，感覺非常違和詭異」。該篇貼文引起共鳴，在Threads上吸引13萬人次瀏覽、4千多人按讚。
大家看了都紛紛認同留言，「我覺得老高的帳號感覺出事了，剛剛去看他最新的影片⋯總覺得他跟小茉的聲音變得很奇怪，而且講話的方式也跟以前有一點不一樣」、「人不在了，帳號由共產黨接收並以AI頂替繼續發片，用以洗腦人心」、「像AI，語速、口吻都不一樣」。相關討論目前持續在網路上發酵，也有一派人認為以上陰謀論的說法太過誇張，希望大家可以相信老高2月發布的澄清聲明，不要再造謠。
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老高今年開始上傳的影片都未露臉，只有他一個人幫畫面配音，因此出現他與小茉已經離婚的傳聞，更有人直指老高是因在海外逃稅遭到中國政府調查，被開罰天價罰款，所以才一度停更頻道、不再露臉。對此，老高2月曾發文回應：「近日，網絡上出現關於本人『離婚』、『被罰款』等嚴重失實信息，均屬惡意捏造，大家無視就好。」
不過也有網友認為，有小茉的聲音不一定代表小茉就在場，「語速、互動節奏跟以前的老高小茉不一樣」、「有小茉的聲音不能證明她在，有可能是AI，老高也有可能（是AI）」、「我覺得這部片的好多句話，都在測試我們是否感覺的出來，影片已經交給AI製作…細思極恐」。
一名粉絲更在Threads發文，揪出老高影片不正常的2大疑點，「一直故意避開不講政治的人，今天突然間片尾講什麼共產主義，嚇到。聽那麼多年，第一次聽到他們講這個敏感詞，馬上警覺。一直突然不再露臉，也不知道是不是AI，感覺非常違和詭異」。該篇貼文引起共鳴，在Threads上吸引13萬人次瀏覽、4千多人按讚。
大家看了都紛紛認同留言，「我覺得老高的帳號感覺出事了，剛剛去看他最新的影片⋯總覺得他跟小茉的聲音變得很奇怪，而且講話的方式也跟以前有一點不一樣」、「人不在了，帳號由共產黨接收並以AI頂替繼續發片，用以洗腦人心」、「像AI，語速、口吻都不一樣」。相關討論目前持續在網路上發酵，也有一派人認為以上陰謀論的說法太過誇張，希望大家可以相信老高2月發布的澄清聲明，不要再造謠。