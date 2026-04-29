我是廣告 請繼續往下閱讀

熟悉的老高與小茉回來了！雙方對談內容曝光

▲小茉在影片中段終於向過往一樣出聲提問，提供不同角度的觀點讓老高擴張話題深度。（圖／YouTube＠老高與小茉）

▲雖然最新影片中老高與小茉依然只有聲音出現，但卻已經讓大批粉絲感到欣慰。（圖／妙見神與方臉YouTube）

YouTuber「老高與小茉」從去年底開始因為愛犬「力氣」生病的關係，更新頻率減緩。今年更新的影片更有很長一段時間只剩下老高單獨的聲音，一度引發粉絲擔憂夫妻倆的近況。不過，今（29）日晚間頻道無預警上架新片「有些突然」，內容講述近期 AI 浪潮下的科技公司裁員風波。令人驚喜的是，許久獻聲的小茉終於回歸與老高對談，讓大批粉絲感動不已。YouTuber 頻道「老高與小茉」今（29）日晚間無預警發出新影片，標題名為，最初設置為會員優先觀看，隨後在晚間 8 點正式轉為公開影片。內容是老高講述受到 AI 發展影響，包含甲骨文（Oracle）、Meta 等科技巨擘都開始大量裁員，延伸到AI是否會取代人類的話題。從去年底開始，老高與小茉頻道的影片模式與往常不同，講述過程中都只剩下老高的聲音。但今日的影片卻大不相同，在影片中段老高講到一個段落後，許久未聽見的小茉聲音終於出現了，她也像往常一樣，提供了不同角度的觀點回饋給老高。老高在影片中提到：「例如明星、偶像就是不會被取代的，當然 AI 也有可能產生自己的明星，但 AI 不容易替代的，是提供情緒價值的工作。」而小茉聽完後則幽默回應：「但是我覺得 AI 給我提供了很大的情緒價值。」這句招牌的關鍵接話，也讓老高得以繼續擴展話題深度。到了影片後段，小茉腦袋中萌生的問題越來越多，老高也都耐心地一一解答。雖然畫面上還是沒有出現兩人的身影，但一來一往的影片節奏，已經完全回到過去觀眾最熟悉的模樣。不少粉絲聽見了小茉的聲音之後，也紛紛在留言區感動表示，「聽到小茉聲音感覺安心很多，希望你們都安好」、「好想念小茉的聲音」、「小茉回來之後，老高語速變得更慢又溫柔了」、「老高的聲音明顯愉悅好多，我再次聽到小茉的聲音感動的都哭了」。