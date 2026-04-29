我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝和弦公司盤點演唱過〈夠愛〉的歌手，表示已委託律師提告。（圖／翻攝自馬槽音樂臉書）

▲陳緗妮力挺謝和弦提告侵權者，更說要讓大家一起「賠葬」。（圖／陳緗妮Threads@liyameowcat）

男星謝和弦的公司馬槽音樂昨（28）日發布聲明表示，將提告公開演唱〈夠愛〉一曲的歌手曾沛慈、汪東城、陳德修，因〈夠愛〉為謝和弦作詞的，他並無授權給3人公開演唱。有網友見狀勸謝和弦不要太過執著此事，堅持拉大家陪葬；謝和弦的老婆陳緗妮因此不滿，在Threads加碼放話：「」，堅決要打侵權官司。〈夠愛〉由謝和弦作詞、陳德修作曲，雙方多年來為音樂版權問題發生多次爭議；謝和弦曾改編〈夠愛2.0〉被陳德修提告，判賠39萬元，謝和弦也因此決定硬起來，從2021年10月31日起，正式停止〈夠愛〉歌詞的授權，不再提供歌手們公開演出、播送使用。但他最近發現，陳德修、汪東城、曾沛慈在中國開演唱會時，還是唱了〈夠愛〉，所以謝和弦才決定提告。有網友看到〈夠愛〉版權再掀爭議後，到謝和弦的老婆陳緗妮的Threads貼文留言，「妳應該勸勸他，別老想著什麼一起陪葬，因為越往後他只會發現葬的只有他自己，大家也許會陪他一下，但最後都會離開的。〈夠愛〉對他的意義遠遠大過夠愛對大家的意義。」陳緗妮見狀則撂狠話回應，「」陳緗妮很顯然堅定站在謝和弦這邊。不過網友對於此事的評價很兩極，多數人認為這首歌是《終極》系列電視劇的配樂，貫穿無數觀眾的青春回憶，卻因為謝和弦的關係讓大家都無法演唱，批評他非常自私。另一派粉絲則鼓勵謝和弦維權到底，案件最終究竟誰勝誰敗，大家都很關注。