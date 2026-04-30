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4/30國際珍奶日由來是什麼？為何選在4月30日？

▲國際珍奶日在每年的4月30日，最早是由美國連鎖手搖飲品牌「Kung Fu Tea 功夫茶」於2018年發起。（圖／取自photoAC）

珍珠奶茶是誰發明的？《珍珠奶茶之歌》吸267萬人觀看

珍珠奶茶推薦！50嵐、迷克夏「5杯神飲」今天必喝

50嵐：波霸奶茶

迷客夏：珍珠大正紅茶拿鐵

▲迷客夏堅持不販售奶精飲品，主打配料「白玉珍珠」無添加焦糖色素與防腐劑，採用天然蜂蜜蜜漬，門市每日熬煮並經多次冷水降溫創造出Q彈口感。（圖／記者蕭涵云攝）

天仁茗茶：珍珠奶茶

茶湯會：珍珠奶茶

📍珍煮丹：黑糖珍珠鮮奶

▲珍煮丹主打珍珠與黑糖的結合，旗下「黑糖珍珠鮮奶」更是店內招牌飲料。（圖／珍煮丹提供）

今天不只國際珍奶日！4/30也是「國際不打小孩日」

▲台灣在2006年正式以「不打小孩日」來響應國際，由長期推動反體罰的人本教育基金會以「打造愛的家 我不打小孩」為號召。（圖／人本教育基金會提供）

2026國際珍奶日（National Bubble Tea Day）於今（30）日到來，各大手搖飲料品牌都在今日推出各項超值優惠。據悉，此外，今天同時也是「國際不打小孩日（International SpankOut Day）」，其對於台灣教育制度有極大影響，本文帶領讀者快速讀懂。國際珍奶日（National Bubble Tea Day）在每年的4月30日，最早是由美國連鎖手搖飲品牌「Kung Fu Tea 功夫茶」於2018年發起，日期則選擇品牌創立日，並致力於將珍奶文化進一步推向世界，因而向「國家日曆（National Day Calendar）」申請並訂定國際珍奶日。雖然國際珍奶日並非台灣創立，但不論創始者是誰，珍珠奶茶已成為台灣最具代表性的飲料之一，根據經濟部統計，台灣每年可賣出10.2億杯茶飲，平均每人每年喝44杯，營收達500億元。有趣的是，珍珠奶茶的火紅程度甚至成為歌手創作歌曲發想，過去知名歌手品冠曾以珍奶當作靈感，創作一首名為〈珍珠奶茶〉的輕快情歌；來自日本的YouTuber三原慧悟，也曾邀請滴妹、阿滴一同創作〈珍珠奶茶之歌〉，至今已在YouTube上累積267萬觀看次數。50嵐是台灣CP值高的手搖飲品，其推出的「波霸奶茶」更是經典國民手搖飲，以香濃奶精奶茶搭配每日現煮的Q彈的波霸珍珠，奶香與茶香達成平衡，對於咀嚼控來說是必點神飲，建議點餐時選擇3分糖或1分糖，避免珍珠本身甜度過高影響味道。迷客夏堅持不販售奶精飲品，主打配料「白玉珍珠」無添加焦糖色素與防腐劑，採用天然蜂蜜蜜漬，門市每日熬煮並經多次冷水降溫創造出Q彈口感。「珍珠大正紅茶拿鐵」則是店內招牌飲料，鮮奶茶選用自家綠光鮮乳，茶底則選用古早味大正紅茶，風味相當滑順，並搭配手工熬煮珍珠，一次帶來奶香、茶香與珍珠蜜香滋味。「天仁茗茶」推出「喫茶趣ToGo」手搖茶飲品牌，飲品不只茶香色俱全，珍珠口感更被評價十分Q彈、帶有淡淡蜂蜜香，但因珍珠本身帶有蜂蜜香氣，建議點餐時可以選擇「無糖」或「微糖」平衡甜度。茶湯會由春水堂於2005年創立，店內招牌飲料「珍珠奶茶」一直是人氣極高的熱門飲品，主打茶香濃郁、奶味醇厚，搭配當日現煮、Q彈有勁的小珍珠，被外界譽為「平價版春水堂」。珍煮丹從士林夜市起家，目前已發展成為國際連鎖品牌，品牌主打珍珠與黑糖的結合，旗下「黑糖珍珠鮮奶」更是店內招牌飲料，以最具代表性的0.85cm珍珠蜜入祖傳黑糖，加入鮮奶的醇厚風味達成完美比例，建議點選「微冰」保持珍珠口感，因珍珠本身已有甜度，建議可選擇微糖或無糖避免過甜。值得一提的是，每年的4月30日不只是「國際珍奶日」，同時也是「國際不打小孩日」（International Spank Out Day），，開始加入呼籲停止體罰的行列，也讓「不打小孩日」演變成一個全球性的運動。台灣在2006年正式以「不打小孩日」來響應國際，由長期推動反體罰的人本教育基金會以「打造愛的家，我不打小孩」為號召，以「邀請你試試看，不要打小孩，至少在這一天不要打，也許你會發現，將來的每一天，你都不需要打。」為核心精神，希望根絕暴力、避免暴力管教事件再發生。同年，立法院三讀通過修正《教育基本法》，使台灣成為全球第109個禁止校園體罰的國家。