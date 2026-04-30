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國民黨又陷內鬨，傳出立法院長韓國瑜支持軍購案8000億版本，國民黨副主席季麟連昨（29）日在中常會上嗆聲，若有賣黨求榮之事就「開除韓國瑜黨籍」，一旁的黨團總召傅崐萁攔也攔不住，瞬間點燃藍營茶壺風暴。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌狠酸，季麟連有種就不要只剩一張嘴，趕快把韓國瑜送考紀會，超想看國民黨內鬥內行的大場面。張育萌表示，季麟連這一炮，等於是國民黨內兩派徹底炸鍋。黨團大會討論軍購前，才有人放話「傅崐萁跟鄭麗文結盟」的條件，就是在江啟臣選上台中市長後，黨中央支持傅崐萁坐上立法院副院長寶座。故意在黨團會議前放出消息，就是要突破鄭麗文透過傅崐萁，直接伸手進黨團的「鄭傅體制」。張育萌續指，國民黨內現在對軍購分成2大陣營，3800億陣營是以「鄭傅體制」為首，傘兵是國民黨那些離島委員，還有馬文君這種選區藍到出汁，不怕媒體抓出來照三餐罵的親共立委；8000 億陣營，如徐巧芯故意在黨團協商時，落落長講要把軍售、商售和國內委製分開，然後趁黨團不備，在傅崐萁面前拋出「大概是8000億左右」。和韓國瑜一搭一唱，就是要給傅崐萁施壓。隨後，鄭照新立刻發文稱「說話這麼缺乏分寸的人，不要說什麼鐵桿兄弟，應該公開道歉」。張育萌指出，鄭照新的老闆盧秀燕，還有國民黨台中幫立委，也是「8000億」陣營，只是沒人敢公開得罪傅崐萁，所以只好照著國民黨的醬缸文化，派小兵出來拐彎抹角；新北市議員呂家愷也直接在節目上隔空嗆季麟連，呂家愷是侯家軍，代表的意見很清楚。「這個黨從上到下，已經價值錯亂。」張育萌強調，國民黨內的牛鬼蛇神大亂鬥，幹嘛拿人民的軍購救命錢當籌碼？鄭麗文想蹭習近平、傅崐萁肖想副院長，到底關台灣人什麼事？憑什麼綁架全國人民的軍購預算？季麟連有種就不要只剩一張嘴，趕快把韓國瑜送考紀會，超想看國民黨內鬥內行的大場面。