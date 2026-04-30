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立法院長韓國瑜傳出支持8000億軍購，引國民黨副主席季麟連昨（29）日於中常會上，嗆聲開除韓國瑜的黨籍。對此，退休退役少將栗正怒嗆季麟連，不要得了大頭症！搞成這樣非常難看，黃復興黨部黨員都有自己的判斷，沒有人要聽季麟連的，應趕快辭掉副主席的位置。栗正傑昨上《中天辣晚報》指出，季麟連不要以為黃復興黨部的黨員都聽他的，或當上副主席就得了大頭症，認為自己可以挾黃復興黨部的黨員！栗正傑說，黃復興黨部的所有黨員，有自己的思考，有自己的判斷，自己知道什麼事情該做，什麼事情不該做，季麟連不要去講那種話！栗正傑痛批，季麟連怎麼可以挾黃復興黨部以自重？他也是黃復興黨部的黨員，才不會聽他的啦！季麟連不需要把國民黨搞成這樣，真的是非常難看，如果有自知之明，就趕快辭掉副主席的位置，不然的話真的是太難看。如此發言，置黨主席鄭麗文、韓國瑜院長於何地？不過就是一個國民黨的一個副主席，憑什麼講這種話？栗正傑強調，當初大家支持鄭麗文，是認為她有能力領導國民黨。季麟連不要犯了大頭症，沒有一個人可以說自己可以代表某一個黨部，不要以為曾經當過上將，大家就要聽你的！黃復興黨部的黨員絕對不是聽從某一個人的指揮，那個年代已經過去了！希望季麟連的腦袋更新一點，不要還停留在30年以前的黃復興黨部，認為你一句話就可要挾大家。