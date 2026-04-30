韓流K-POP拼盤演唱會《K-SPARK in KAOHSIUNG》將於5月30日在高雄舉辦，今（30）日主辦單位寬魚國際正式宣布出席卡司，G-Dragon（GD）、少女時代泰妍（太妍,TAEYEON）、FTISLAND、DPR IAN、KiiiKiii確定出席，票價分為8,880元、7,880元、6,880元、5,880元、4,880元、3,880元、2,880元，門票5月11日中午12點在KKTIX售票系統販售。
GD太妍5／30來台！高雄世運開拼盤演唱會
《K-SPARK in KAOHSIUNG 2026》日前瘋傳卡司有GD、太妍、FTISLAND、KiiiKiii，還有黃牛集團「強妮娛樂」開放預購票券，當時主辦單位寬魚國際出面否認，並發布律師聲明澄清絕無牽扯黃牛；如今卡司正式宣布，完整出席陣容為GD、泰妍、FTISLAND、DPR IAN、KiiiKiii。
📌《K-SPARK in KAOHSIUNG 2026》演出資訊：
活動時間：2026年5月30日（六）19:30
活動地點：高雄國家體育場（世運主場）
活動票價：8,880、7,880、6,880、5,880、4,880、3,880、2,880
售票日期：2026年5月11日（一）12:00p
售票系統：KKTIX 售票系統
我是廣告 請繼續往下閱讀
《K-SPARK in KAOHSIUNG 2026》日前瘋傳卡司有GD、太妍、FTISLAND、KiiiKiii，還有黃牛集團「強妮娛樂」開放預購票券，當時主辦單位寬魚國際出面否認，並發布律師聲明澄清絕無牽扯黃牛；如今卡司正式宣布，完整出席陣容為GD、泰妍、FTISLAND、DPR IAN、KiiiKiii。
📌《K-SPARK in KAOHSIUNG 2026》演出資訊：
活動時間：2026年5月30日（六）19:30
活動地點：高雄國家體育場（世運主場）
活動票價：8,880、7,880、6,880、5,880、4,880、3,880、2,880
售票日期：2026年5月11日（一）12:00p
售票系統：KKTIX 售票系統