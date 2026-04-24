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GD太妍爆來高雄開拼盤「已可購票」！主辦發聲明否認

▲寬魚國際否認合作黃牛「強妮娛樂」，發聲明捍衛權益。（圖／寬魚）

▲寬魚國際表示網路謠傳的門票預購、卡司都未經證實，要粉絲勿上當受騙。（圖／寬魚）

韓流拼盤演唱會《K-SPARK in KAOHSIUNG 2026》預計5月30日在高雄舉辦，卡司傳出有G-Dragon（GD）、太妍、FTISLAND、KiiiKiii等，但主辦單位「寬魚國際」並未證實，演出詳細售票也未出爐，不過台灣最大黃牛「強妮娛樂」代為發聲證實，也高調開團表示「已經可以預購買票」，氣得「寬魚國際」報警喊告，並提出律師聲明否認跟黃牛勾結，呼籲粉絲勿上當受騙。《K-SPARK in KAOHSIUNG 2026》由寬魚國際主辦，除了確定5月30日在高雄登場，其他細節尚未公布，沒想到Threads上卻已瘋傳GD、太妍、FTISLAND、KiiiKiii等陣容名單，黃牛集團「強妮娛樂」甚至發文表示提前開放黃牛票預購票，消息滿天飛讓粉絲一頭霧水，引爆質疑聲浪。隨著爭議擴大，寬魚國際今天下午正式發聲切割，強調與黃牛「強妮娛樂」毫無關係，針對網路上冒用活動名義與非官方售票行為，已蒐證並報警處理，強調絕不寬貸，同時提醒粉絲切勿購買來路不明票券，以免受騙。說明：一、茲具當事人寬魚國際股份有限公司委稱：「（一）本公司主辦K-SPARK in KAOHSIUNG 2026 on Saturday- May 30,2026演唱會，且就前述演唱會並無與任何單位、個人有任何合作關係、授權關係、業務往來或售票商業合作之安排關係，更從未授權任何單位、個人得對外徵求冠名贊助廠商。然爾來卻有網路上流傳之不實言論與資訊，極易使社會大眾誤解前述演唱會之主辦廠商，或本公司與渠等有合作關係云云，並使購票之公平性遭誤解，並因而影響本公司商譽。本公司就前述行為已完成蒐證程序，刑事警察局並已受（處）理前述案件（刑事警察局偵查第一大隊案號：Z115049A22Q1GHR) 。（二）按『意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。散布文字，圖畫犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金。』、『意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。』刑法第310條第1、2項、刑法第339條有明文。本公司前已接獲消費者詢問與特定散播不實言論之特定個人、公司有無合作關係？該特定個人、公司是否為本次演唱會之主辦方？或是否為演唱會之贊助方？可見前述言論已造成誤信。（三）本司為依法設立並獨立經營之公司法人。若有名稱相近、易混淆之其他公司，其組織架構、經營管理及業務運作上，皆與本司各自獨立，並無從屬關係，特此說明。針對外界所提出之各項意見與質疑，本公司均予以重視，並抱持虛心檢討之態度審視相關作業流程。對於不足之處，將持續優化與改進，致力提供更完善之活動體驗與服務品質。有關前述演唱會之相關活動訊息請以本司官方平台公告為準（且對依約得對外公開之事項本公司均會於前述平台揭露），切勿輕信未經證實之內容，理性辨識資訊來源，以免權益受損。」二、爰代聲明如上。