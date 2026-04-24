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今鋒面持續南移「西半部下到橘紅」！吳德榮：慎防劇烈天氣

今（24）日鋒面南下、由北而南轉有局部陣雨或雷雨；週六（25日）仍受到鋒面影響，各地區有局部陣雨或雷雨的機率，期間應慎防「劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）。

週日、下週一（26、27日）鋒面遠離、氣溫上升，天氣晴熱

▲今（24）日鋒面南移，西半部地區雨勢最大下到整片橘紅，雨勢延續到週六全台仍有降雨，直到週日才會開始放晴。（圖/中央氣象署提供）

週六華南雲雨區接受繼續下！放晴等到週日起

特別是西半部地區，需要留意局部大雨，部分地區有下到「紅爆」的機會

週六華南雲雨區接手，各地天氣較涼，降雨持續，整體降雨區域集中在山區；中南部有短暫陣雨或雷雨，可能有局部較大雨勢