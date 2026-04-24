今（24）日鋒面持續南移，西半部有短暫陣雨或雷雨，局部地區雨勢較大，降雨量將出現「紅爆」的情況，北部及宜花整日都偏涼。氣象專家吳德榮表示，今天、週六都受到鋒面影響，各地都有雷雨機率，民眾外出應該慎防「劇烈天氣」，要等到週日、下週一鋒面遠離，天氣才會放晴轉熱。

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今鋒面持續南移「西半部下到橘紅」！吳德榮：慎防劇烈天氣

吳德榮在氣象應用基金會專欄「洩天機教室」發文表示，最新模式模擬顯示，今（24）日鋒面南下、由北而南轉有局部陣雨或雷雨；週六（25日）仍受到鋒面影響，各地區有局部陣雨或雷雨的機率，期間應慎防「劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）。

至於天氣何時會好轉？吳德榮提到，週日、下週一（26、27日）鋒面遠離、氣溫上升，天氣晴熱；下週二、三（28、29日）南方水氣逐日漸增，大氣趨於不穩定，各地大致多雲時晴、偏暖熱，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率；下週四至週六（30至2日）期間又有鋒面接近或快速通過，但各國模式模擬不一致，不確定性很大，還要繼續觀察。

▲今（24）日鋒面南移，西半部地區雨勢最大下到整片橘紅，雨勢延續到週六全台仍有降雨，直到週日才會開始放晴。（圖/中央氣象署提供）
▲今（24）日鋒面南移，西半部地區雨勢最大下到整片橘紅，雨勢延續到週六全台仍有降雨，直到週日才會開始放晴。（圖/中央氣象署提供）
週六華南雲雨區接受繼續下！放晴等到週日起

中央氣象署則說，今天隨著鋒面逐漸往南移動，幾乎全台都有雨，特別是西半部地區，需要留意局部大雨，部分地區有下到「紅爆」的機會；氣溫部分受到東北季風增強、雲多下雨影響，各地氣溫下降，北部及宜花高溫約22至24度，中部及台東約25至28度，南部約29至31度，低溫約20至24度。

氣象署提到，週六華南雲雨區接手，各地天氣較涼，降雨持續，整體降雨區域集中在山區；中南部有短暫陣雨或雷雨，可能有局部較大雨勢，其他地區也有局部短暫陣雨，但白天後降雨逐漸趨緩；週日東北季風減弱，轉偏東風，僅迎風面可能有短暫陣雨；下週一進一步轉東南風，各地氣溫開始回升，天氣從週日開始全台就幾乎是多雲到晴。

▲週日東北季風減弱後，全台各地水氣減少、開始放晴回暖。（圖/中央氣象署提供）
▲週日東北季風減弱後，全台各地水氣減少、開始放晴回暖。（圖/中央氣象署提供）
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張嘉哲編輯記者

畢業於中國文化大學新聞學系，目前在《NOWNEWS》家庭消費中心擔任組長、資深編輯一職，記者生涯邁入第9年，撰寫新聞議題以「萬物皆生活」為出發點，關注生活知識、美食旅遊、科技、車市、新奇網搜議題為主。

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