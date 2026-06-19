今（19）日迎來2026端午節，正式展開3天端午連假。除了吃粽子、立蛋、划龍舟等端午習俗，不少民眾還會接午時水（發財水）、拜拜、拜地基主，祈求平安與好運。親友間互傳祝福也成為過節不可少的儀式感，《NOWNEWS今日新聞》社群中心特別製作20張端午節圖片，本文另整理LINE免費端午節貼圖、粽子貼圖，實用的端午節祝福語等，讓你一次收藏分享。
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🟡端午節可以說快樂嗎？2026端午節祝福語速看
民俗專家楊登嵙表示，端午節相傳與屈原投汨羅江、伍子胥投錢塘江，曹娥投江救父等歷史故事有關，因此民間有說法認為，端午節不適合互道「端午節快樂」。不少人會改以「端午安康」、「端午平安」、「端午吉祥」等祝福語傳達心意。《NOWNEWS》整理不同風格的端午節祝福詞，供民眾在佳節期間向親友送上問候。
◾情深意粽
◾粽望所歸
◾與粽不同
◾人才出粽
◾百發百粽
◾德高望粽
◾粽星拱月
◾龍粽登場
◾禮輕情意粽
◾端午安康，吉祥如意，闔家平安
◾粽香四溢傳深情，龍舟競渡賀佳節
◾端午吃粽戴香包，平安健康跟你跑
◾龍舟一划開好運，香粽一咬招幸福
◾龍舟划水節節高，吃粽吃到好運到
◾粽情粽意粽福氣，端午安康跟著你
◾艾草香，香滿堂，端午平安保安康
◾粽子粽香粽不盡，端午安康福氣近
◾端午佳節到，願您事事順心、平安健康，生活如粽香般幸福圓滿，端午安康！
◾粽葉飄香迎端午，祝福您闔家平安、萬事如意，好運接「粽」而來，端午安康！
◾願這個端午節，為您帶來滿滿福氣與好運，事業高升、財源廣進，幸福與您「粽」相隨。
◾ 龍舟競渡迎佳節，祝您端午平安、心想事成，生活甜甜蜜蜜，天天都有好心情！
◾ 送上最真摯的祝福，願您端午安康、健康順遂，吃粽不長肉、收穫滿滿好運氣！
🟡2026端午節快樂圖片／端午節長輩圖賀卡20張👉點此全部下載⬇️
迎接2026端午節，《NOWNEWS今日新聞》社群中心特別製作多款端午節圖片、端午節早安圖與長輩圖，提供免費下載使用。手機版可長按圖片下載，電腦版則可按右鍵另存圖片，也可直接透過Google雲端免費下載，輕鬆將最暖心的端午節祝福送給親朋好友。📍點此免費下載「20組端午節快樂早安圖」（Google雲端）
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