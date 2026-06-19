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🟡端午節可以剪頭髮嗎？民俗兩派說法一次看

▲端午節能不能剪頭髮，民間看法兩極，有人認為應避免動剪刀，也有民俗專家認為可藉此淨身除穢、迎接好運。（示意圖／photoAC）

🟡端午節午時水怎麼接？發財水製作與開運用途一次看

▲取可飲用的午時水直接喝，或是用午時水洗澡、擦拭家裡，還有用午時水煮「招財水」。（圖／民眾提供）

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端午節艾草怎麼掛？最佳時間、掛多久速懂

▲因應端午節，這天市場、花市都會販售艾草及菖蒲。（圖／取自「巧茵花藝」粉專）

🟡端午節拜拜懶人包！順序怎麼拜、拜拜粽子要幾顆？

▲端午節拜拜少不了粽子，民俗上建議以雙數為主，可準備6顆、8顆、10顆等雙數粽子祭拜。（圖／NOWNEWS）

🟡端午節為什麼要立蛋？立蛋時間、立蛋原理速懂

▲端午節上午11時至下午1時是立蛋時間，民間相信成功立蛋象徵招來好運，成為每年端午最熱門的應景活動。（圖／記者吳翊緁攝）

🟡端午能說「端午節快樂」嗎？背後原因曝光

▲端午佳節圖片、端午節長輩圖20張免費下載。（圖／NOWNEWS社群中心）

🟡端午節6大禁忌一次看！避免踩雷招來壞運氣

▲端午節民間流傳不少習俗禁忌，要注意分送肉粽時不要整串送人，若是收到整串肉粽，可先將繩子剪開。（圖／記者黃韻文攝）

今（19）日是2026端午節，也是農曆五月初五，一年之中陽氣最旺盛的日子。除了吃粽子、划龍舟、立蛋等傳統端午節習俗外，許多民眾也會把握午時（上午11時至下午1時）接午時水、製作發財水、掛艾草避邪開運，希望為下半年招財轉運求平安。究竟端午節午時水怎麼做、立蛋時間是幾點、艾草怎麼掛、拜拜水果有哪些禁忌？關於端午節能不能剪頭髮，民間其實有兩種不同看法。，甚至流傳「剪髮等於剪福氣」等說法，因此部分長輩會特別避免在端午節當天剪髮。不過也有民俗專家持相反觀點，、迎接好運的象徵意義。兩種說法各有支持者，若較在意習俗禁忌，可選擇前後幾天再剪髮；若平時沒有特別忌諱，則不必過度擔心。端午節被視為一年之中陽氣最旺盛的日子，而午時（上午11時至下午1時）更是陽氣最強的時刻，因此民間流傳接取「午時水」可招財開運、消災解厄。許多人會利用午時水洗澡淨身、飲用補充陽氣，甚至製作發財水，希望為下半年帶來好運與財運。午時水的取得方式相當簡單，，再依習俗進行保存或開運使用。端午節掛艾草是流傳已久的傳統習俗，古人認為艾草具有驅蟲、避邪、淨化環境的作用。一般會將3至5株艾草以紅繩綁好，搭配菖蒲一起懸掛，而端午節前後市場也常販售已綁好的艾草、菖蒲組合，方便民眾直接購買使用。艾草通常採「倒掛」方式，掛在大門兩側或窗戶上最常見。命理專家楊登嵙提醒，端午節當天中午陽氣最旺，是懸掛艾草的最佳時機，端午節除了吃粽子、立蛋之外，不少家庭也會準備供品祭拜神明、祖先與地基主。，祈求闔家平安、運勢順遂。水果供品方面，以單數為佳，不論水果種類或數量，通常以3樣、5樣等奇數組合最為常見。至於民間常說的「四果」，其實是指四季時令水果，並非一定要準備4種水果，建議挑選當季新鮮水果供奉即可。端午節拜拜時，不少家庭都會準備粽子作為供品。若沒有特殊需求，通常會避免只準備單數，以符合傳統習俗與吉祥寓意。民間習俗認為，若能成功將雞蛋立起來，象徵能迎來一整年的好運與福氣，因此每年都吸引不少民眾挑戰立蛋。從科學原理來看，只要掌握雞蛋重心與平衡技巧，其實一年四季都能立蛋。不過端午節午時太陽引力與地心引力相當，因此立蛋特別容易，仍讓立蛋成為最受歡迎的端午習俗之一。命理專家楊登嵙解釋，端午節是悲壯的紀念日，屈原投汨羅江、曹娥尋父投江自盡、伍子胥投錢塘江，和清明節一樣，並不適合互祝快樂，可改「端午安康、端午節平安」，或是發送一張端午佳節貼圖或圖片。命理專家楊登嵙表示，端午節除了紀念屈原外，也有驅邪避煞、祈求平安的意涵，因此民間流傳不少習俗禁忌，提醒民眾當天多加留意，以免影響運勢。端午節是一年中陽氣最旺盛的日子，陰邪穢氣多藏身於陰氣較重的地方，因此應盡量避免前往醫院、殯儀館、火葬場或事故頻傳的河邊等地。若必須前往，建議隨身攜帶護身符、艾草或菖蒲避邪。民俗認為，端午節當天若不慎遺失隨身佩戴的香包，可能影響未來一年的運勢，因此要特別留意保管。傳統習俗中的「躲午」，是指在端午節正午時分避免外出。尤其老人、幼童、體弱者及孕婦，更建議待在室內休息。民間認為端午節當天不宜前往無救生員的溪流、河川或海邊戲水，以免發生意外，因此外出玩水更要注意安全。由於民間有「送肉粽」送煞的說法，因此贈送肉粽時，通常會先將綁繩剪開再分送。若收到整串肉粽，也可先將繩子剪開，避免觸犯禁忌。民俗認為端午節陽氣旺盛，身體消耗也較快，應避免過度勞累，並注意作息與身體狀況。