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🟡午時水是什麼、午時是幾點，端午節午時水怎麼取？

▲端午節午時、即中午11時至下午1時，打開水龍頭盛接取出的水就是「午時水」。（圖／湯鎮瑋老師）

🟡午時水用法怎麼用？命理專家教「3用途」

📌午時水開運法1：煮發財水招財 5步驟一次看

（移動過程千萬注意熱水高溫及擺放安全，避免家人誤觸翻倒燙傷。）

湯鎮瑋特別提醒，午時水煮成的發財水不可飲用，是擺風水開運用途。

▲端午節接午時水煮發財水，可煮滾3至5分鐘，代表財源滾滾，蒸氣瀰漫寓意財氣遍布家中。（圖／記者黃韻文攝）

📌午時水開運法2：五寶草搭配午時水 洗澡淨化去穢氣

📌午時水開運法3：曬太陽30分鐘再喝、補充陽氣迎好運

建議使用可直接飲用的飲用水

▲在端午節上午11時至下午1時盛裝的飲用水，就是可以喝的「午時水」。（示意圖／取自photo AC）

🟡發財水能放多久、去年的午時水怎麼處理？禁忌一次看

今（19）日是農曆五月五端午節，正是一整年裡陽氣最旺盛的一天，民眾除了吃粽子、立蛋、划龍舟外，更會把握端午節開運招財的黃金時機，送走上半年穢氣，轉進下半年財運。其中最受關注的端午習俗之一，就是在午時（上午11時至下午1時）接取「午時水」，又稱「發財水」，用來煮財水、招財開運、淨化穢氣。午時是指中午11時至下午1時，而「午時水」就是在這段時間接取的水。其中又以端午節當天（6月19日）的午時水能量最強，命理專家黃子容解釋，古早時期的午時水多取自泉水或井水，但隨著生活型態改變，現代人使用家中的自來水即可。民眾可在午時以鍋盆、桶子或浴缸接水保存，後續可運用於招財開運、淨化空間等多種用途。端午節接午時水是許多人每年必做的開運習俗。命理專家湯鎮瑋表示，午時水最常見有3大用途：1、用來煮「財水」招財開運；2、用午時水洗澡淨化穢氣；3、直接飲用午時水，象徵補充旺盛陽氣與好運。1、準備總額168元的硬幣，1元、5元、10元、50元皆可，總金額湊滿168元即可，並先將硬幣清洗乾淨。2、在午時（上午11時至下午1時）取午時水，將硬幣放入水中煮沸。滾動的水象徵財源滾滾，可煮滾3至5分鐘，讓蒸氣在廚房瀰漫，寓意將財氣散布在家中財庫（廚房）。3、下半年流年財位在東南方，可將發財水移至家中客廳或臥室的東南方擺放，持續利用蒸氣迎財神、聚財氣，建議放置2小時以上。4、待財水冷卻後，再將財水裝入有蓋的寶特瓶或玻璃瓶保存。5、將裝入瓶子的發財水擺放在家中東南方財位，一直放至明年端午節。硬幣可一同裝入瓶中或另外取出，若取出硬幣則可放在聚寶盆、保險箱或櫃子中，象徵錢財入庫、財運穩固。命理專家湯鎮瑋表示，可到市場購買已綁好的五寶草，包括艾草、香茅、抹草、芙蓉、薄荷，若無法備齊，使用其中2至3種也可以。將五寶草放入午時水中煮成一大鍋後，可用來泡腳，或在洗澡時從頭到腳淋灑，象徵洗去身上的穢氣、病氣與負能量，達到淨化開運效果。若想飲用午時水，，並在端午節午時（上午11時至下午1時）取水，最好裝入玻璃瓶中，再放到戶外曬太陽約30分鐘，吸收陽氣後再飲用。命理師簡少年也曾分享，在端午節午時喝下一杯午時水，象徵體內淨化與補充吉氣。此外，午時水也可用來擦拭居家環境，有助提升家中陽氣，達到淨宅開運的效果。端午節製作的午時水（發財水），一般都是保存至隔年端午節再更換。至於去年留下來的發財水，命理專家湯鎮瑋建議倒在廚房水槽，象徵「財水入庫」；也可澆灌家中盆栽，寓意「水來生木、生生不息」，或倒入滾球流水盆中循環流動。另一種常見做法，則是用去年的發財水擦拭家中大門，象徵迎新納福、招財進門。不過午時水也有禁忌需要注意，命理上認為，，以免將財氣、好運往外流失。