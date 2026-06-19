其中供品若準備粽子，記得先蒸熟，且數量要以雙數為佳

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▲端午節祭拜對象包括神明、祖先與地基主，建議依照「早上拜神明、午時之前拜祖先、下午三點拜地基主」的順序。（圖／記者李政龍攝）

▲祭拜供品簡單為主，傳說地基主喜歡雞腿，可以準備雞腿，再加上應景端午節可準備粽子取代米飯。（示意圖／業者提供）

今（19）日為農曆五月初五端午節，是華人重要傳統節日之一，許多民眾都會在這天祭拜神明、祖先及地基主，祈求闔家平安、萬事順遂。祭拜從早上就要開始，，如6顆、8顆、10顆，象徵吉祥圓滿，避免準備單數。至於祭拜順序，建議依序為「早上拜神明、中午前祭祖、下午拜地基主」，以免拜錯順序。端午節拜拜準備粽子最好選擇雙數，才有吉祥、尊敬之意，並且一定要將粽子加熱，不能讓神明和祖先吃冷凍料理。且拜過神明的供品（包含粽子），可以拿來拜祖先、地基主，但是拜過祖先就不能再拿去拜地基主，最好提前先分好。端午節祭拜對象包括神明、祖先與地基主，建議依照「的順序進行，讓祭拜流程更完整。早上9點至11點準備半熟三牲（雞、魚、豬）、三杯酒或清水（若拜五牲則準備五杯）、當季水果及粽子。粽子須先蒸熟，數量以雙數為佳，如6顆、8顆或10顆。壽金、刈金，拜拜流程就跟一般拜拜一樣擺放供品 → 點蠟燭 → 獻茶、獻酒 → 點三炷香稟告神明並祈求平安 → 待香燒至約剩三分之一時，雙手捧金紙祭拜 → 焚燒壽金、刈金 → 將酒灑於紙灰上，最後撤下供品。神明祭拜過的供品可繼續祭拜祖先及地基主，但祭拜過祖先的供品不可再拿來祭拜地基主。建議早上祭拜神明後，先將供品分成兩份，一份留給祖先，另一份保留至下午祭拜地基主。建議於午時前完成祭拜。熟牲禮、七杯酒（或清水）、七副碗筷、當季水果、粽子，以及六碗、八碗或十二碗家常菜。刈金、銀紙擺放供品，酒杯與筷子數量一致 → 點蠟燭 → 獻茶、獻酒 → 點三炷香，祈求祖先庇佑 → 待香燒至約剩三分之一時，雙手捧金紙祭拜 → 焚燒刈金、銀紙 → 將酒灑於紙灰上，再撤下供品。下午至傍晚為佳刈金一支、小銀一支祭拜供品簡單為主，傳說地基主喜歡雞腿，可以準備雞腿，再加上應景端午節可準備粽子取代米飯可在廚房找一處平台，或於後門擺放小桌祭拜，祭拜方向由屋內朝屋外。擺好供品及一雙筷子後，點三炷香請地基主享用，並祈求闔家平安。待香燒一段時間後，手捧金紙祭拜，再將金紙焚化，最後把茶或酒灑在金爐即可。若家中從未祭拜過地基主，或搬入新家後沒有祭拜地基主的習慣，通常不必刻意開始祭拜；但若過去已有祭拜地基主，之後就應持續定期祭拜，不宜任意中斷。此外，由於地基主屬於位階較低的神祇，祭品不宜準備得過於豐盛，以示恰當即可。