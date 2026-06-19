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為什麼端午節可以立蛋？立蛋由來與時間意義

過了中午還能立蛋嗎？成功立蛋時間

▲端午節立蛋很受大小朋友歡迎，不少飯店、遊樂園都會推出相關活動。（圖／理想大地提供）

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▲祝大家端午節立蛋成功。（圖／記者顏幸如攝，2026.01.28）

2026端午節快樂又安康！為什麼端午節可以立蛋？按照傳統習俗，今天不只要吃粽子、划龍舟，在門口掛艾草、做午時水，最多人喜歡挑戰「中午立蛋」民俗遊戲，只要「立蛋成功」就能帶來好運一整年。本文整理立蛋時間、由來、用什麼蛋、訣竅、原因一次看，掌握科學小技巧一次上手，就能在親友面前大展身手。關於立蛋的由來，據傳在農曆5月5日（2026年6月19日）的端午節，由於時間正好在夏至前後，當太陽直射北回歸線，也就是當天的正中午（白天11:00～13:00），是一年之中「陽氣」最盛的時刻，且太陽引力與地心引力相當，立蛋起來也會特別容易。傳統民間習俗認為，只要在端午節正中午時間，順利把雞蛋直立起來，相當於吸收天地極陽精華的能量，能為立蛋成功的人帶來一整年的好運氣。為求接下來的日子都能「鴻運當頭」，因此這項有趣的立蛋活動，每到端午節便成為大人、小孩都躍躍欲試的挑戰。不少人以為，只有在「端午節正中午12點整」才能立蛋成功，認為這時間的引力特別不同，所以長久以來，大家都盡量準時在此刻來挑戰立蛋。事實上，端午節立蛋的成功與否，與時間或天象不一定正相關；科學家證實，立蛋成功的關鍵，在於「摩擦力」與「重心」。想要順利立蛋，還是與雞蛋的重心位置與擺放技巧，有比較大的關聯。只要掌握立蛋秘訣，無論何時都有機會挑戰成功喔。雖然一年365天隨時都可以挑戰立蛋。不過，大家端午節團聚在一起，共同享受節慶的儀式感與樂趣，才是最重要的。建議大家，千萬不要直接用剛從冰箱拿出來的冰雞蛋挑戰立蛋！挑選立蛋的雞蛋時，最好掌握兩個重點：◾️冰過的雞蛋內部氣室較大且流動性低，因此能保持平衡的重心不太好掌握。而常溫雞蛋的蛋黃，容易集中在正中心，底部的氣室也相對穩定。秘訣是，最好使用買回家已經放了2～3天的常溫生雞蛋。◾️如果雞蛋表面太過光滑漂亮，其實反而很難順利被立起；建議立蛋時，挑選外殼稍微有點粗糙、摸起來有細微顆粒感的雞蛋，重點在於能增加蛋與桌面的摩擦力，成功機率大增。請大家準備好常溫雞蛋，跟著以下4步驟，就能大幅提升「立蛋」成功機率：讓蛋黃重心下沉。在立蛋之前，可以握住雞蛋輕輕地晃動幾下。讓雞蛋裡重量較重的蛋黃有機會往下沉，底部重心一旦穩固了，立蛋的機率就先成功一半了。避開玻璃或光滑桌面。太平滑的桌面（如大理石、磁磚或玻璃）幾乎沒有摩擦力，立蛋很難成功。建議想要順利立蛋，先選擇較粗糙的水泥地、柏油路，或是有木紋的桌面。增加接觸面積。雞蛋通常會有一頭比較尖、另一端則比較圓（鈍端）。建議大家立蛋時，最好將圓潤的「鈍端」朝下接觸桌面，因為鈍端面積較大，更容易找到三個細微的接觸點來支撐平衡。自製支撐點。如果雞蛋還是遲遲立不起來，可以在平面上撒一小點鹽巴，再將雞蛋輕輕放上去。鹽巴的細小結晶可以幫助形成完美的底座以支撐雞蛋。等擺上雞蛋穩定站立後，再輕輕把多餘的鹽巴吹掉，看起來就像是立蛋成功了。其實只要掌握簡單的立蛋原理，誰都有機會可以讓圓滑的雞蛋平衡站立起來。由於蛋殼表面並非完全光滑，只要嘗試找到蛋與平面接觸的3個立足點，就有機會能夠順利將蛋立起來。只不過蛋的接觸面當然不太好平衡，光是要讓蛋停止搖晃滾動就不容易，建議大家要有耐心、冷靜多試幾次，找到蛋的重心，不輕易放棄、一定能夠挑戰成功立蛋喔。