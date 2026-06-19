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▲科內目前已在現場完成腿部固定，並被送往溫哥華當地醫院接受進一步檢查。（圖／美聯社／達志影像）

在今（19）日進行的2026世界盃小組賽中，加拿大隊以強勢表現大勝卡達，然而他們卻痛失一員大將。加拿大中場大將科內（Ismaël Koné）在比賽第51分鐘遭遇對方球員馬迪博（Assim Madibo）的一次嚴重鏟球犯規，導致左小腿出現怵目驚心的扭曲變形，隨後在隊友與全場觀眾的驚恐注視下，被擔架抬離球場送醫。事發於比賽第51分鐘，當時加拿大已取得3：0領先。馬迪博在一次防守中直接鏟向科內，這記危險動作經VAR（影像輔助裁判）確認後，裁判直接改判紅牌將馬迪博罰下場。然而，當科內倒地並痛苦抱著左腿時，現場氣氛瞬間凝結，許多球員在目睹科內傷勢後當場崩潰，科內的摯友、隊友戴維（Jonathan David）在場上神情凝重，顯露出極度不安的情緒。科內隨後在醫護人員協助下被擔架抬出場，雖然他全程保持清醒，並向球迷比出大拇指表示回應，但其腿部疑似嚴重的骨折變形畫面，已透過轉播傳遍全球。▲科內隨後在醫護人員協助下被擔架抬出場，雖然他全程保持清醒，並向球迷比出大拇指表示回應，但其腿部疑似嚴重的骨折變形畫面，已透過轉播傳遍全球。（圖／美聯社／達志影像）科內因傷退場後，替補上場的薩里巴（Nathan Saliba）在第64分鐘為加拿大踢進第4球。進球後的薩里巴沒有過多慶祝，而是立即跑向場邊高舉起科內的球衣，展現隊友間深厚的情誼，這一幕令現場數萬名球迷動容。年僅24歲的科內，目前效力於義大利甲級聯賽的薩索羅（Sassuolo），是加拿大陣中最具創造力的中場核心之一。他在本屆世界盃首戰對陣波士尼亞與赫塞哥維納時表現極為亮眼，被視為球隊爭奪淘汰賽門票的靈魂人物。根據TSN報導，科內目前已在現場完成腿部固定，並被送往溫哥華當地醫院接受進一步檢查。雖然加拿大足協尚未公佈正式傷情報告，但這起不幸的意外，無疑已成為本次世界盃開賽至今最令人心碎的時刻之一。球迷們此刻皆在社群上集氣，祈禱這位年輕戰將能克服傷勢，早日重返賽場。賽後，這起驚悚受傷事件迅速成為全球球迷討論的焦點。許多親眼目睹那一幕的球迷在社交平台與論壇上炸鍋，紛紛留言表達震驚與不捨。一名球迷心有餘悸地描述：「當下看到那個變形的角度，我整個人都傻了，鏡頭甚至長時間停留在傷處，那畫面實在太過殘忍且難以直視。」另一名網友則提到當時的氛圍：「不僅我們嚇壞了，連場上的卡達球員看到後，也是雙手抱頭露出震驚的神情，那真的不是一場足球比賽應該出現的景象。」對於傷勢帶來的生理反應，也有資深球迷直言：「有時候嚴重的骨折當下反而因為腎上腺素飆升而感覺不到疼痛，那種『緊繃感』或壓力其實更可怕。看到科內在痛楚襲來前的茫然眼神，真的讓人非常心碎。」