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🟡台北市︱2026臺北國際龍舟錦標賽

▲台北市大佳河濱公園龍舟賽節目表。（圖／官方提供）

🟡新北市︱新北市議長盃第16屆龍舟錦標賽

🟡桃園市︱2026龍潭歸鄉文化節–市長盃龍舟賽

▲2026龍潭歸鄉文化節6月20日「Hakka粽夏音樂饗宴」節目表。（圖／官方提供）

🟡新竹市︱2026新竹市端午節龍舟競賽

▲2026新竹市端午節龍舟競賽6月21日藝文表演節目表。（圖／官方提供）

🟡新竹縣︱2026新竹縣縣長盃龍舟賽

▲2026新竹縣縣長盃龍舟賽活動流程。（圖／官方提供）

🟡苗栗縣︱龍舟傳情在竹南

▲苗栗縣「2026龍舟傳情在竹南」活動內容、流程。（圖／官方提供）

🟡彰化縣︱鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽

▲彰化縣「鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽」表演卡司。（圖／官方提供）

🟡嘉義縣︱2026嘉義東石龍舟賽

▲6月19日當天東石鄉公所提供「東石霸氣蚵仔粥」免費吃。（圖／官方提供）

🟡台南市︱2026臺南市國際龍舟錦標賽

▲「2026臺南市國際龍舟錦標賽」舞台表演節目表。（圖／業者提供）

🟡高雄市︱2026高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽

▲「2026高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽」流程表。（圖／官方提供）

🟡屏東縣︱2026粽夏東港龍舟賽

▲屏東縣「2026粽夏東港龍舟賽 」活動時間表。（圖／官方提供）

🟡宜蘭市︱宜蘭市龍舟錦標賽

▲宜蘭市龍舟錦標賽請來藝人曾心梅演出。（圖／官方提供）

🟡宜蘭縣︱115年宜蘭縣龍舟錦標賽

🟡宜蘭縣︱2026蘇澳海上龍舟競渡

▲蘇澳龍舟競渡是台灣少見在漁港舉辦的龍舟賽。（圖／蘇澳鎮公所提供）

🟡花蓮縣︱2026花蓮慶端午、鯉魚展競技．龍舟競渡嘉年華

▲龍舟競渡於花蓮鯉魚潭熱烈展開。（花蓮縣政府提供）

2026端午節連假從6月19日至6月21日登場，各地划龍舟比賽熱鬧開划！包括台北大佳河濱公園、台南安平、高雄愛河、彰化鹿港、桃園龍潭、屏東東港等地，都有精彩的龍舟賽與周邊活動。今年端午連假天氣穩定，無論親臨現場加油吶喊，或在家吃粽子看龍舟賽過節都能感受端午節熱鬧氛圍。活動日期：6月19日至6月21日龍舟地點：大佳河濱公園（基隆河大佳段河道）今年集結223支國內外隊伍、超過5000名選手齊聚臺北，在端午連假3天賽程中展開精彩競渡，力拼361萬總獎金。除了水上熱血沸騰的龍舟競賽，大佳河濱公園現場也規劃陸上端午嘉年華，有應景的「飛車立蛋」、「無所不立」挑戰，更結合異國市集、河岸展演及親子互動體驗。日期：6月19日至6月20日地點：新北市五股區微風運河新北龍舟賽現場有6大主題活動，連續兩天限量發放視覺摺扇、節慶彩蛋、香包，並提供著色紙，讓孩子畫出專屬龍舟色彩。還能免費領取刮刮卡，最大獎是6666元現金。 6月19日晚間7時加碼微風運河燈光音樂秀，打造端午夜間盛宴。日期：6月19日至6月21日地點：龍潭大池今年市長盃龍舟賽總獎金183萬元，其中最高榮譽龍王獎金高達16萬元。另有全台獨家的「水上高樁獅爭霸賽」，多項活動「Hakka 粽夏音樂饗宴」、「仲夏市集」、「客庄巡禮」齊發，民眾最期待的「花火之夜」則是6月20日晚間8時登場。日期：6月19日至6月21日地點：南寮舊漁港每隊只要完賽就可獲得4000元獎勵金，各組冠軍更有機會角逐最高10萬元獎金。「百隊同場競航」的震撼盛況於6月19日至6月21日在南寮舊漁港登場。日期：6月19日地點：新豐鄉池和宮前池和湖新竹縣龍舟賽6月19日在新豐鄉池和宮前池和湖熱鬧開划，今年加碼祭出完賽獎金2000元，公開組最高獎金可達10萬元，混合組最高獎金可達7萬元，現場也規劃多元周邊活動。日期：6月19日地點：竹南中港溪畔龍舟碼頭苗栗龍舟賽上午9時30分起開跑，隊伍總數40隊，各組獎金合計44萬8仟元，並補助各隊參賽補助金6千元。另有精彩多樣的舞台表演、風味美食、親子互動闖關遊戲、民俗童趣DIY與祭江洗港繞境活動供民眾同樂。日期：6月19日至6月21日地點：福鹿溪畔鹿港夜間龍舟十分經典，今年共173支隊伍報名，較去年增加47隊再創下新高，總獎金高達225萬5000元，冠軍最高可獲得30萬元。「小鎮光影藝術節」展期至8月23日，首度聯名《功夫熊貓》設置沈浸式燈區。連假3天在河岸綠地舉辦音樂會，分別以功夫、電音與節奏為主題。日期：6月19日至6月20日地點：東石漁人碼頭嘉義東石龍舟賽適逢40周年，特別擴大舉辦。6月19日當天東石鄉公所同樣準備「東石霸氣蚵仔粥」免費吃，還有美食攤位、表演節目及親子遊樂區；6月20日下午邀來蔡小虎等群星輪番演出。重頭戲則是20日晚間8時壓軸登場的海上高空煙火秀，將施放長達480秒（8分鐘）璀璨綻放東石夜空煙火。日期：6月17日至6月21日地點：台南運河台南龍舟賽6月17日至6月21日在臺南運河安億橋至承天橋舉行 ，活動期間每日下午3時至晚上9時，在運河旁均有攤商展售、文化展演及體驗活動，每日晚間6時至9時皆有精彩演出。日期：6月19日至6月21日地點：前金區愛河水域除了熱血龍舟賽事，另外在愛河水域、和平公園及周邊場域更規劃多元親子與文化體驗活動，包括紙風車劇團演出、皮影戲展演、文創特色市集、親子龍舟、立蛋、香包體驗活動、飛馬燈展演，每日下午至晚間另有龍舟專屬市集。日期：6月18日至6月19日地點：東港河堤公園東港最具夏日氛圍的龍舟盛典在港邊開戰！沿著300米龍舟競賽水道，串聯觀賽、市集、美食與親子互動空間，打造最適合全家一起參與的夏日祭典。日期：6月18日至6月19日地點：河西門橋至慶和橋間河段本屆賽事總獎金高達135萬元，成為宜蘭地區規模最大的端午龍舟競賽之一。周邊活動請來藝人曾心梅到場演唱，並安排宜蘭縣街頭藝術協會、社區啦啦隊、多組在地藝文團體輪番登台，現場同步設置市集攤位。日期：6月19日至6月20日地點：冬山河親水公園段冬山河河道今年吸引78支隊伍、超過1600名選手報名，報名隊數創新高。其中代理縣長林茂盛親自率領縣府一級主管組成「縣政領航隊」參賽，現場也會舉辦中小學學生端午寫生比賽，及豐富的舞台表演。日期：6月19日地點：南方澳第一漁港全台少見在漁港舉辦的蘇澳海上龍舟競渡，端午節當天在南方澳第一漁港舉行，今年共13支隊伍參賽。日期：6月19日至6月20日地點：鯉魚潭風景區花蓮龍舟賽今年共有75隊參加，現場規劃舞蹈展演、特色市集、有獎徵答、美食饗宴等多元活動。除了看龍舟賽還有萬人包粽、傳統立蛋活動、仲夏嘉年華市集。