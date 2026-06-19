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最強端午60年來最強！再碰雙火年五毒日：決定下半年運勢

▲2026年端午節因正逢「子午沖」，火能量相當強，被視為近60年來最強的一天。（圖／記者張勵德攝）

今端午節別睡午覺、穿紅衣！「做錯11禁忌」讓下半年好運跑光

📍禁忌1：不要吵架

📍禁忌2：避免去陰氣重場所（如醫院、喪家）

📍禁忌3：別睡午覺

▲由於上午11時到下午1時是陽氣最旺的黃金時段，假如在這時間用來睡覺，將錯失除穢、吸收陽氣的好機會。（圖／AI生成）

📍禁忌4：禁行房

📍禁忌5：不要送成串粽子

📍禁忌6：忌穿顏色繽紛豔麗、破損的衣服

▲端午節相傳是為了紀念屈原投汨羅江殉國，因此當天適合穿著莊重的服飾，螢光色系或艷麗的穿搭被認為與節令陰陽不符。（示意圖／翻攝photoAC）

📍禁忌7：忌穿破損衣服

📍禁忌8：忌穿紅色

📍禁忌9：忌穿薄衣、背心

📍禁忌10：忌曬衣服

📍禁忌11：避免戲水

▲傳統習俗認為水域屬陰，當天若前往無救生員駐守的溪流、河川或海邊游泳戲水，容易招惹不好的磁場，應格外謹慎。（示意圖／Pixabay）

2026端午節開運攻略！不只午時水招財：4招簡單轉運

📍端午開運第1招：拜拜準備疏文

📍端午開運第2招：帳戶存錢開財運

📍端午開運第3招：讓陽光照進屋

📍端午開運第4招：煮午時水開財運

2026年端午節於今（19）日到來，由於今年正逢子午沖，被認為是「60年火能量最強」的一天，一舉一動將決定下半年運勢走向。根據命理專家楊登嵙、小孟老師、湯鎮瑋、易經專家「王老師」王昆山表示，，有機會讓下半年財運更旺。2026年端午節落在國曆6月19日（五），這天因太陽直射北回歸線附近，是一年中陽氣最盛之時，而今年端午因正逢「子午沖」，火能量相當強，被視為近60年來最強的一天；此外，今年又適逢「丙午馬年」雙火年五毒日，端午節又碰上午月、午時，形成極其剛烈的純陽之氣，是決定下半年運勢走向的關鍵點。由於端午節當天火氣較旺，加上是一年之中陽氣最重之日，千萬要避免口出惡言，或說他人壞話。若造口業不但影響自身運勢，也會讓家人在下半年的運勢跟著下滑。有些人天生氣運較弱，應避免出入陰氣較重的場所，如醫院、喪家等，尤其又以2026年犯太歲生肖「馬」，以及「兔、雞、鼠」和害太歲生肖「牛」要特別注意，盡可能守住陽氣，以免對個人及家庭整體運勢產生負面影響。由於上午11時到下午1時是陽氣最旺的黃金時段，假如在這時間用來睡覺，將錯失除穢、吸收陽氣的好機會。湯鎮瑋建議，可使用這段期間到戶外曬曬太陽、接午時水，藉此去除身上的晦氣與負能量，替下半年開啟旺運新局。《呂氏春秋》中《仲夏記》一章要陽間人們在五月要禁慾、務必齋戒，其因為端午為五毒月，需要內健而外順，也就是體內要環保氣血要足，不要消耗元神，不然會損氣耗精，邪氣易入侵，要吃清淡不要殺生，最好吃素以保平安。民間相傳整串肉粽有「繩子」，容易形成繩煞，會讓收到的人有穢氣，民間也盛傳有上吊的意謂，因此端午節當天送人粽子要用散裝的比較好。端午節相傳是為了紀念屈原投汨羅江殉國，因此當天適合穿著莊重的服飾，螢光色系或艷麗的穿搭被認為與節令陰陽不符，可能有擾亂氣場或「逆節而行」的象徵。而衣服象徵人的精神面貌，破損衣物被視為破財、漏財、衰敗之氣，象徵運勢低落或財運流失等不祥之兆，端午節應避免穿著鏤空或磨損款式的衣服。屈原忠心愛國卻因遭奸臣陷害，選擇在端午節這天投汨羅江自盡。因此，民俗認為當天穿紅色衣物有不敬之意，甚至會被視為逆天而行，容易招來晦氣。農曆5月時節天氣不穩定，容易陰雨綿綿，早晚溫差大且蚊蟲較多，因此建議避免穿薄衣、無袖背心，以免被蚊蟲叮咬導致生病。民俗流傳「端午不曬衣」，因天氣潮濕炎熱、蛇蟲鼠蟻活動頻繁，容易爬上衣物，應盡量避免在外曬衣。傳統習俗認為水域屬陰，當天若前往無救生員駐守的溪流、河川或海邊游泳戲水，容易招惹不好的磁場，應格外謹慎。一般民眾參拜時除了準備供品，也可額外備妥「疏文」，並向神明稟告自身願望與未來努力方向，藉此凝聚心念，讓下半年的財運、事業運、貴人運提升。可以找尋一台ATM，並向自己的生財帳戶存入任意金額，象徵「借火生財」，啟動下半年財富能量，才能吸引更多客人、訂單與貴人。中午11時至下午13時將門窗全打開，讓陽光照射進屋內，去除家中霉氣與穢氣，尤其是運勢或健康低迷者。選擇下午1時到3時將曬好的午時水加入鹽巴，由於赤馬火太旺，藉由屬水的鹽巴可以淨化納氣與除燥，也可將財運「順風順水」。此外，也可準備硬幣16元，河圖1、6屬水，把硬幣放進鍋中煮沸即可，再把硬幣與水裝瓶放在財位，就能簡單完成招財法寶。