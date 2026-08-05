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洛杉磯道奇隊交易大限前重磅補進2屆美聯賽揚獎左投史庫柏（Tarik Skubal）。由於他在交易前後的一番言論引發爭議，不少球迷認為史庫柏「降低自身交易價值」，如今轉戰國聯後恐成各隊眼紅的目標。對此，名人堂傳奇投手馬丁尼茲（Pedro Martinez）特別給予建議，希望史庫柏不要因環境改變而調整自己的投球方式。史庫柏本季在老虎隊展現極強宰制力，先發16場繳出2.79防禦率。然而在交易大限前，史庫柏公開表明自己本季結束成為自由球員（FA）後「只打算與道奇隊簽約」，此舉變相掐住了老虎隊球團的脖子，讓部分外界認為老虎球團因此被迫降低談判空間，甚至影響史庫柏的交易價值。也因此史庫柏在一夕之間增加許多仇恨值，不僅國聯西區的宿敵如亞利桑那響尾蛇與聖地牙哥教士隊將他視為頭號公敵，全大聯盟球迷更是對他惡評相向。今日去到小熊主場先發，也瞬間噓聲四起，不難看出球迷對這筆交易的不滿。面對外界關注，曾經歷過無數高壓環境的名人堂投手馬丁尼茲給予史庫柏建議。他表示，史庫柏不應該因為來到國聯、加入道奇這支明星雲集的球隊，就刻意改變原本成功的投球模式。馬丁尼茲說：「我希望他了解，無論他在美聯做了什麼，到了國聯都只需要繼續做同樣的事情。不要因為來到國聯，或想證明自己配得上道奇，而改變自己的機制。」他也強調，史庫柏只需要維持過去的節奏，「我只想看到他像平常一樣處理球場上的事。做你該做的、執行好每一顆球、好好享受比賽，保持平常心就夠了。」史庫柏近年已證明自己的王牌身手，自2022年開始逐漸成長為大聯盟最具統治力的投手之一。2026年球季效力老虎期間，他先發16場，累積96.2局投球，繳出7勝5敗、防禦率2.79的成績。加盟道奇後首度登板面對芝加哥小熊，史庫柏主投6局，被敲4支安打、失2分並送出6次三振，雖然最終未能拿下勝投，但展現兩屆賽揚獎得主的王牌身手。隨著道奇補進史庫柏，加上山本由伸、大谷翔平等球星坐鎮，球隊季後賽競爭力再度提升。不過，國聯西區競爭激烈，響尾蛇、教士等球隊都虎視眈眈，史庫柏能否頂住外界壓力、帶領道奇挑戰世界大賽，將成為後半季最大看點。