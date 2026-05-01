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國民黨副主席季麟連昨在中常會大失言，脫口「賣黨求榮」揚言「開除立法院長韓國瑜」，引爆黨內撻伐。文傳會副主委尹乃菁昨晚接受中廣前董事長趙少康專訪，被連珠炮逼問為何堅持軍購3800億+N版本，「我幹這麼久立委跟政治評論，沒有看過國民黨提出一個（黨版）要照我這樣做」，尹乃菁難以招架，當場直呼「我2/1出任黨職，黨齡尚淺，我真的不知道，國民黨在野黨沒提過黨版」。不過國民黨中央深夜發出聲明，批評他言論失之武斷、忽略立法實務長期運作模式，刻意混淆、以偏概全，更稱3800億+N是正式立場，對黨團成員具有政治約束力，有雙重正當性。尹乃菁昨接受「少康上線啦」專訪，被趙少康逼問，3800億+N跟8100億裡面先動支111億美金，在沒有差別情況下幹嘛這麼堅持？讓尹乃菁脫口說出，黨內有股很強大的聲音，認為超過3800億就是抱美國大腿、親美派、中情局（CIA）走狗，黨主席鄭麗文日前接受專訪認為不要糾結數字，也是捍衛黨版，黨中央提出兩版智庫，若在各方壓力下改變說法，對有些支持者很難交代。趙少康則直接駁斥，黨版就是莫名其妙，以前什麼時候有黨版，智庫可以有建議但不叫黨版，到最後還是黨團決定，智庫比立委偉大？比立委有經驗？，不能黨版就強制立委非要做不可，不照做就沒有面子，沒有這樣搞過，從馬英九、朱立倫沒有這樣幹的，什麼3800億+N通通照黨版，否則不能交代，「我幹這麼久的立委跟政治評論，我沒有看過國民黨提出一個說要照我這樣做，沒有這種搞法，我不懂搞什麼，黨的權威就是這樣，這有什麼關係，黨團有不同意見，也沒有損害權威。」國民黨深夜發出聲明，針對趙少康先生今日所稱「以前什麽時候有黨版過」的說法，這種論述不僅失之武斷，更忽略我國立法實務的長期運作模式，有必要予以明確釐清。國民黨說，從制度面來看，《立法院職權行使法》確實規定提案主體為「立法委員」或「黨團」，而非政黨本身。然而，這並不代表政黨在立法過程中不存在「黨版」的實質角色。所謂「黨版」，本質上就是由政黨政策系統（包括智庫、政策會）完成政策設計後，透過黨團或黨籍立委形式提出的法案版本，這是民主政治中政黨責任政治的具體展現。國民黨批評，趙少康將兩者刻意混淆，以形式否定實質，是典型的以偏概全。從實務運作來看，「黨版」不僅存在，而且是立法院高度常態化的運作模式。以本屆立法院為例，多項重大法案，包括「財政收支劃分法修正案」、「公教退撫修正案」、「國會改革修法」、「丹娜絲颱風重建特別條例」、「稅收超徵全民共享現金發放特別條例」、等，均由國民黨智庫參與草擬，再由國民黨立法院黨團整合後提出。國民黨說，這種「智庫研擬－黨團大會通過」的流程，本身就是政黨版本的體現。其中亦包括近期高度關注的「強化國防及對美軍事採購特別條例」、「臺灣未來帳戶特別條例」。這些案例都清楚顯示，「黨版」不僅存在，且具備高度制度化與可預期性。國民黨也表示，軍購特別條例(3800億+N)版本，是在今年3月5日經國民黨立法院黨團於黨團大會正式決議通過。這一點具有兩層重要意義：該版本已非單純政策建議，而是經過黨內民主程序確認的正式立場；該決議對黨團成員具有政治拘束力，屬於黨團集體決策結果；3800億元＋N版本同時具備「黨版」與「黨團決議版」的雙重正當性。國民黨說，簡言之，「以前什麽時候有黨版過」的說法，不僅違背立法實務，也忽視政黨政治的基本運作邏輯。真正的問題不在於「有沒有黨版」，而在於是否願意正視政黨在立法過程中應負的政策責任與決策透明。