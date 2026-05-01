2026年5月1日勞動節重大變革，立法院表示，三讀通過《紀念日節目實施條例》修正案，51勞動節正式納入行事曆國定假日，全國統一放假一天；而且今年適逢周五，形成串連周末假日成三天連假。沒想到，「學生要上課嗎」掀起家長、老師吵翻「小確幸沒了」。為什麼放假的原因也引起關注，主要是勞動節不再只有特定身分的職業節日，轉變為行政機關、各級學校同步的法定國定假日。
51勞動節放假休幾天？2026首成行事曆國定假日：遇周末三天連假
2026年51勞動節變了！立法院表示，三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，已正式將5月1日勞動節，納入行事曆的全國國定假日，統一放假一天，從2026年起全面生效。
而今年51勞動節當天適逢周五，串連5月2日（六）、5月3日（日），與周末假日形成三天連假。
同時新增的國定假日還有：小年夜（除夕前一日）、勞動節（5月1日）、教師節（9月28日）、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（10月25日）、行憲紀念日（12月25日）。
勞動節學生要上課嗎？家長、老師吵翻「小確幸沒了」
過往勞動節受《勞動基準法》第37條保障的「勞工國定假日」，只有勞工身分才能放假。此前，學生、老師、甚至是公務員等非勞工身分的民眾，5月1日仍算正常上班；不過2026年新制上路後便是全國統一放假。
原本51勞動節被可以放假的父母、視為趁小孩上課的偷閒約會日。今年「學生要上課嗎」成為最受關注的話題，學生跟著老師、學校機關一起放假，家長感嘆「小確幸沒了」。
勞動節到底為什麼全國放假？兩大原因曝光：法定國定假日
到底為什麼改變勞動節放假？主要為行政機關、各級學校同步有兩大原因：
依據行政院人事行政總處公布，修正後的《紀念日及節日實施條例》，在2026年行事曆中，已可見勞動節與清明節、端午節，皆為法定國定假日，因此行政機關、各級學校都將放假一日，因此公務員、教職人員、及學生皆放假一日，勞動節至此，不再只是特定身分的職業節日。
◾️學生：全國學校停課，各級學校學生（包含公私立幼兒園、國中小、高中職）皆放假一天。
◾️老師：因應學校停課，不管公私立學校教師都不需到校上課，老師也同步放假一天。
◾️公家機關：依照政府行政機關辦公行事曆，5月1日已成國定假日，公務員放假一天。不過像是警察、消防員、海巡、軍方等需全年輪班的單位，須依勤務需求上班，因此不一定能在5月1日當天休假，但通常會改由主管機關另行安排補休或輪休。
◾️民間企業：民間企業則依照《勞動基準法》規定；若員工已安排在5月1日出勤，企業便須依法給予員工加倍薪資或補休。勞工依法放假一天。
51勞動節有垃圾車嗎？銀行、郵局、股市有休息嗎？
◾️垃圾車：根據台北市政府環境保護局表示，國定假日及連續假期（如元旦、和平紀念日、兒童節、民族掃墓節、勞動節、端午節、中秋節、國慶日）之垃圾清運，維持正常時間收運（於週三、日停收），倘有調整收運作業時間，將提前於官網最新消息公告。
◾️銀行：全台銀行機構（包含民營與公股銀行），於51勞動節當天都不營業、也不對外開放，休假一天。
◾️郵局：依中華郵政規定，全台各地郵局51勞動節當天營業窗口停止營業，僅快捷郵件投遞等少數服務仍有運作可照常投遞；郵局員工也放假一天。
◾️股市：勞動節當天台股（集中交易市場）依照規定休市一天，不開盤、不交易、不辦理交割，相關申購、款項事宜皆順延。
51勞動節出勤薪水怎麼算？雙倍薪資算法、補休時間規定
2026年勞動節已是行事曆上之全國國定假日，勞動部表示，依《勞動基準法》第37條規定應休假，工資照給；若該日為勞雇雙方原約定之「休息日」或「例假」，雇主應於其他工作日給予勞工補假一天，補假當天性質即為國定假日，應給予勞工休假工資照給，如補假當日有出勤，工資亦應加倍發給。
提醒大家，所謂「加倍發給」並不是以原薪直接乘以2，而是指「員工除了可領到當天的薪水，還能額外再領到一天的薪水」；而上述兩者加總後，等同於國定假日出勤當天，可拿到雙倍日薪之意。
月薪制勞工雙倍薪資算法：假設月薪為新台幣36,000元的勞工（以36,000元÷30日÷8小時，推算日薪為1200元、每小時工資額為150元）；依《勞動基準法》第39條規定，國定假日出勤加倍發給工資，勞動節當天出勤薪水為：
◾️當日工資1200元。
◾️出勤滿8小時，可再加領1天工資1200元。
◾️勞動節出勤薪水為底薪＋加倍薪資，共2400元。
如果勞動節出勤超過8小時則視為加班，在2400元外還可領到加班費：
◾️第9～10小時：時薪 x 1.34倍
◾️第11～12小時：時薪 x 1.67倍
勞動部表示，國定假日如果剛好遇到勞工的法定例假或休息日，則雇主必須在其他工作日給予勞工補假；補假的期日，由勞雇雙方協商排定（補假日的性質即為國定假日）。
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2026年51勞動節變了！立法院表示，三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，已正式將5月1日勞動節，納入行事曆的全國國定假日，統一放假一天，從2026年起全面生效。
而今年51勞動節當天適逢周五，串連5月2日（六）、5月3日（日），與周末假日形成三天連假。
同時新增的國定假日還有：小年夜（除夕前一日）、勞動節（5月1日）、教師節（9月28日）、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（10月25日）、行憲紀念日（12月25日）。
勞動節學生要上課嗎？家長、老師吵翻「小確幸沒了」
過往勞動節受《勞動基準法》第37條保障的「勞工國定假日」，只有勞工身分才能放假。此前，學生、老師、甚至是公務員等非勞工身分的民眾，5月1日仍算正常上班；不過2026年新制上路後便是全國統一放假。
原本51勞動節被可以放假的父母、視為趁小孩上課的偷閒約會日。今年「學生要上課嗎」成為最受關注的話題，學生跟著老師、學校機關一起放假，家長感嘆「小確幸沒了」。
勞動節到底為什麼全國放假？兩大原因曝光：法定國定假日
到底為什麼改變勞動節放假？主要為行政機關、各級學校同步有兩大原因：
依據行政院人事行政總處公布，修正後的《紀念日及節日實施條例》，在2026年行事曆中，已可見勞動節與清明節、端午節，皆為法定國定假日，因此行政機關、各級學校都將放假一日，因此公務員、教職人員、及學生皆放假一日，勞動節至此，不再只是特定身分的職業節日。
◾️學生：全國學校停課，各級學校學生（包含公私立幼兒園、國中小、高中職）皆放假一天。
◾️老師：因應學校停課，不管公私立學校教師都不需到校上課，老師也同步放假一天。
◾️公家機關：依照政府行政機關辦公行事曆，5月1日已成國定假日，公務員放假一天。不過像是警察、消防員、海巡、軍方等需全年輪班的單位，須依勤務需求上班，因此不一定能在5月1日當天休假，但通常會改由主管機關另行安排補休或輪休。
◾️民間企業：民間企業則依照《勞動基準法》規定；若員工已安排在5月1日出勤，企業便須依法給予員工加倍薪資或補休。勞工依法放假一天。
◾️垃圾車：根據台北市政府環境保護局表示，國定假日及連續假期（如元旦、和平紀念日、兒童節、民族掃墓節、勞動節、端午節、中秋節、國慶日）之垃圾清運，維持正常時間收運（於週三、日停收），倘有調整收運作業時間，將提前於官網最新消息公告。
◾️銀行：全台銀行機構（包含民營與公股銀行），於51勞動節當天都不營業、也不對外開放，休假一天。
◾️郵局：依中華郵政規定，全台各地郵局51勞動節當天營業窗口停止營業，僅快捷郵件投遞等少數服務仍有運作可照常投遞；郵局員工也放假一天。
◾️股市：勞動節當天台股（集中交易市場）依照規定休市一天，不開盤、不交易、不辦理交割，相關申購、款項事宜皆順延。
51勞動節出勤薪水怎麼算？雙倍薪資算法、補休時間規定
2026年勞動節已是行事曆上之全國國定假日，勞動部表示，依《勞動基準法》第37條規定應休假，工資照給；若該日為勞雇雙方原約定之「休息日」或「例假」，雇主應於其他工作日給予勞工補假一天，補假當天性質即為國定假日，應給予勞工休假工資照給，如補假當日有出勤，工資亦應加倍發給。
提醒大家，所謂「加倍發給」並不是以原薪直接乘以2，而是指「員工除了可領到當天的薪水，還能額外再領到一天的薪水」；而上述兩者加總後，等同於國定假日出勤當天，可拿到雙倍日薪之意。
月薪制勞工雙倍薪資算法：假設月薪為新台幣36,000元的勞工（以36,000元÷30日÷8小時，推算日薪為1200元、每小時工資額為150元）；依《勞動基準法》第39條規定，國定假日出勤加倍發給工資，勞動節當天出勤薪水為：
◾️當日工資1200元。
◾️出勤滿8小時，可再加領1天工資1200元。
◾️勞動節出勤薪水為底薪＋加倍薪資，共2400元。
如果勞動節出勤超過8小時則視為加班，在2400元外還可領到加班費：
◾️第9～10小時：時薪 x 1.34倍
◾️第11～12小時：時薪 x 1.67倍
勞動部表示，國定假日如果剛好遇到勞工的法定例假或休息日，則雇主必須在其他工作日給予勞工補假；補假的期日，由勞雇雙方協商排定（補假日的性質即為國定假日）。