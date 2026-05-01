2026手機報稅攻略來了！今（1）日開始114年度綜合所得稅申報開跑，雖然遇到國定假日勞動節，但使用手機報稅依舊能夠簡單完成申報，而且免裝APP、24小時不打烊，睡前滑手機就可以輕鬆完成申報！《NOWNEWS》特別整理2026手機報稅網址、報稅簡單5步驟教學、報稅繳納方式、手機報稅好禮相送以及常見QA，提供民眾一文看懂！

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🟡本文重點摘要

📍2026手機報稅網址在哪？優點是什麼
📍2026手機報稅簡單5步驟教學
📍2026手機報稅好康相送抽獎資訊
📍2026手機報稅常見QA

2026手機報稅要裝APP嗎？報稅網址、優點是什麼

如果是要用手機報稅的民眾，當前都「不需要額外安裝APP」，只要用手機進入「財政部電子申報繳稅服務網站」，就能夠直接申報個人所得稅。其用手機報稅最大的優點，就是操作上非常簡單、而且24小時網站不打烊、隨時隨地都可以完成今年所得稅申報，適合資料相對簡單、家庭成員較少的民眾使用。

▲手機報稅真的快速又方便，免安裝APP、24小時不打烊就能完成！（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）
▲手機報稅真的快速又方便，免安裝APP、24小時不打烊就能完成！（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）
2026手機報稅簡單5步驟教學

步驟一、進入「財政部電子申報繳稅服務網站」後看到「手機報稅」點下去，接著點選「我要報稅」，會進到三種認證方式，包括「行動電話認證」、「戶口名簿戶號搭配查詢碼」以及「行動自然人憑證」。記者這裡直接推薦民眾選擇「行動電話認證」，準備好你的身分證字號、健保卡卡號、關掉Wi-Fi使用自己電信網路，就能輕鬆完成認證！

▲手機報稅步驟一要身分驗證登入三選一，記者最推薦使用行動電話認證最方便快速。（圖/財政部臉書）
▲手機報稅步驟一要身分驗證登入三選一，記者最推薦使用行動電話認證最方便快速。（圖/財政部臉書）
步驟二、完成認證之後，就會跳轉到應繳（退）稅額、家庭成員、綜合所得總額、免稅額、扣除額等資訊，要你選擇「同意估算結果」或者「不同意估算結果修改」，資料確定後按下同意，會要你確認納稅義務人資料，包括系統自動帶入的聯絡電話、以及地址等。

步驟三、如果你步驟二選擇的是「同意估算結果」，那麼填完納稅義務人資料後，下一步就會直接進入步驟四「繳稅」；如果你選的是「不同意估算結果」，那麼就會跳入「確認稅額」編修畫面，可以編修所得以及扣除額等資料。

▲報稅簡單五步驟，「不同意估算結果」版本進入第三步驟進行編修所得及扣除額資料或是新增配偶及扶養親屬等資料。（圖/財政部臉書）
▲報稅簡單五步驟，「不同意估算結果」版本進入第三步驟進行編修所得及扣除額資料或是新增配偶及扶養親屬等資料。（圖/財政部臉書）
▲報稅簡單五步驟，「同意估算結果」版本會跳過第三步驟直接進入繳稅方式選擇。（圖/財政部臉書）
▲報稅簡單五步驟，「同意估算結果」版本會跳過第三步驟直接進入繳稅方式選擇。（圖/財政部臉書）
步驟四、以上都完成之後，就會進入選擇繳稅方式畫面，一共有五種可以選擇，包括「行動支付/電子支付帳戶」、「委託取款轉帳繳稅（個人活期存款帳戶）」、「信用卡繳稅」、「現金或票據（申請延期/分期繳稅）」、「自動櫃員機繳稅（自行至ATM操作）」。

步驟五、申報完成確認無誤後點選上傳，看到「申報成功」頁面並出現「檔案編號」才算真正完成。最後務必下載「申報收執聯」PDF檔留存。

▲透過手機報稅超簡單步驟前後不用五分鐘就能完成，民眾如果報稅資料簡單都建議使用手機報稅最快。（圖／記者葉政勳攝）
▲透過手機報稅超簡單步驟前後不用五分鐘就能完成，民眾如果報稅資料簡單都建議使用手機報稅最快。（圖／記者葉政勳攝）
2026手機報稅好康不能少！最大獎現金5萬帶回家

然而財政部這次為了鼓勵民眾使用手機報稅，也推出「手機報稅GO 好禮大FUN送」活動，總獎金高達新台幣525萬元，有現金獎以及電子禮券獎，總計會抽出1萬9586名中獎者。

其中最大獎是現金5萬元，會抽出1位；貳獎也有現金2萬元會抽出5位等，財政部預計會在2026年8月以電腦隨機方式公開抽出這將近2萬名幸運中獎者，現金獎項以公文掛號寄送中獎通知，請中獎人務必於期限內回覆領獎資料。如果是電子禮券中獎，則透過政府「111簡訊平台」發送中獎通知簡訊，請中獎人依簡訊內容自行至財政部北區國稅局網站活動專區，依官網說明步驟兌領。

▲手機報稅還能抽獎！最大獎現金50000元、貳獎也有現金20000元有5位幸運兒可以中獎。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）
▲手機報稅還能抽獎！最大獎現金50000元、貳獎也有現金20000元有5位幸運兒可以中獎。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）
2026手機報稅常見QA！

Q：手機報稅期限是何時？
A：從5月1日0時起至6月1日23:59

Q：手機報稅申報後可以進行更正嗎？
A：可以，申報期間內登入系統重新申報即可

Q：手機報稅操作頁面有限制時間嗎？
A：有的，如果同一頁面超過15分鐘沒操作將會自動登出

Q：手機報稅網路連線有限制嗎？
A：沒有，但如果用行動電話認證登入，記得要關閉Wi-Fi才能使用

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張嘉哲編輯記者

畢業於中國文化大學新聞學系，目前在《NOWNEWS》家庭消費中心擔任組長、資深編輯一職，記者生涯邁入第9年，撰寫新聞議題以「萬物皆生活」為出發點，關注生活知識、美食旅遊、科技、車市、新奇網搜議題為主。

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