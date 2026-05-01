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本文重點摘要

2026手機報稅要裝APP嗎？報稅網址、優點是什麼

如果是要用手機報稅的民眾，當前都「不需要額外安裝APP」

▲手機報稅真的快速又方便，免安裝APP、24小時不打烊就能完成！（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026手機報稅簡單5步驟教學

記者這裡直接推薦民眾選擇「行動電話認證」，準備好你的身分證字號、健保卡卡號、關掉Wi-Fi使用自己電信網路，就能輕鬆完成認證！

▲手機報稅步驟一要身分驗證登入三選一，記者最推薦使用行動電話認證最方便快速。（圖/財政部臉書）

要你選擇「同意估算結果」或者「不同意估算結果修改」

▲報稅簡單五步驟，「不同意估算結果」版本進入第三步驟進行編修所得及扣除額資料或是新增配偶及扶養親屬等資料。（圖/財政部臉書）

▲報稅簡單五步驟，「同意估算結果」版本會跳過第三步驟直接進入繳稅方式選擇。（圖/財政部臉書）

看到「申報成功」頁面並出現「檔案編號」才算真正完成。最後務必下載「申報收執聯」PDF檔留存。

▲透過手機報稅超簡單步驟前後不用五分鐘就能完成，民眾如果報稅資料簡單都建議使用手機報稅最快。（圖／記者葉政勳攝）

2026手機報稅好康不能少！最大獎現金5萬帶回家

其中最大獎是現金5萬元，會抽出1位；貳獎也有現金2萬元會抽出5位等，財政部預計會在2026年8月以電腦隨機方式公開抽出這將近2萬名幸運中獎者

▲手機報稅還能抽獎！最大獎現金50000元、貳獎也有現金20000元有5位幸運兒可以中獎。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026手機報稅常見QA！