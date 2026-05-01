2026手機報稅攻略來了！今（1）日開始114年度綜合所得稅申報開跑，雖然遇到國定假日勞動節，但使用手機報稅依舊能夠簡單完成申報，而且免裝APP、24小時不打烊，睡前滑手機就可以輕鬆完成申報！《NOWNEWS》特別整理2026手機報稅網址、報稅簡單5步驟教學、報稅繳納方式、手機報稅好禮相送以及常見QA，提供民眾一文看懂！
🟡本文重點摘要
📍2026手機報稅網址在哪？優點是什麼
📍2026手機報稅簡單5步驟教學
📍2026手機報稅好康相送抽獎資訊
📍2026手機報稅常見QA
2026手機報稅要裝APP嗎？報稅網址、優點是什麼
如果是要用手機報稅的民眾，當前都「不需要額外安裝APP」，只要用手機進入「財政部電子申報繳稅服務網站」，就能夠直接申報個人所得稅。其用手機報稅最大的優點，就是操作上非常簡單、而且24小時網站不打烊、隨時隨地都可以完成今年所得稅申報，適合資料相對簡單、家庭成員較少的民眾使用。
2026手機報稅簡單5步驟教學
步驟一、進入「財政部電子申報繳稅服務網站」後看到「手機報稅」點下去，接著點選「我要報稅」，會進到三種認證方式，包括「行動電話認證」、「戶口名簿戶號搭配查詢碼」以及「行動自然人憑證」。記者這裡直接推薦民眾選擇「行動電話認證」，準備好你的身分證字號、健保卡卡號、關掉Wi-Fi使用自己電信網路，就能輕鬆完成認證！
步驟二、完成認證之後，就會跳轉到應繳（退）稅額、家庭成員、綜合所得總額、免稅額、扣除額等資訊，要你選擇「同意估算結果」或者「不同意估算結果修改」，資料確定後按下同意，會要你確認納稅義務人資料，包括系統自動帶入的聯絡電話、以及地址等。
步驟三、如果你步驟二選擇的是「同意估算結果」，那麼填完納稅義務人資料後，下一步就會直接進入步驟四「繳稅」；如果你選的是「不同意估算結果」，那麼就會跳入「確認稅額」編修畫面，可以編修所得以及扣除額等資料。
步驟四、以上都完成之後，就會進入選擇繳稅方式畫面，一共有五種可以選擇，包括「行動支付/電子支付帳戶」、「委託取款轉帳繳稅（個人活期存款帳戶）」、「信用卡繳稅」、「現金或票據（申請延期/分期繳稅）」、「自動櫃員機繳稅（自行至ATM操作）」。
步驟五、申報完成確認無誤後點選上傳，看到「申報成功」頁面並出現「檔案編號」才算真正完成。最後務必下載「申報收執聯」PDF檔留存。
2026手機報稅好康不能少！最大獎現金5萬帶回家
然而財政部這次為了鼓勵民眾使用手機報稅，也推出「手機報稅GO 好禮大FUN送」活動，總獎金高達新台幣525萬元，有現金獎以及電子禮券獎，總計會抽出1萬9586名中獎者。
其中最大獎是現金5萬元，會抽出1位；貳獎也有現金2萬元會抽出5位等，財政部預計會在2026年8月以電腦隨機方式公開抽出這將近2萬名幸運中獎者，現金獎項以公文掛號寄送中獎通知，請中獎人務必於期限內回覆領獎資料。如果是電子禮券中獎，則透過政府「111簡訊平台」發送中獎通知簡訊，請中獎人依簡訊內容自行至財政部北區國稅局網站活動專區，依官網說明步驟兌領。
2026手機報稅常見QA！
Q：手機報稅期限是何時？
A：從5月1日0時起至6月1日23:59
Q：手機報稅申報後可以進行更正嗎？
A：可以，申報期間內登入系統重新申報即可
Q：手機報稅操作頁面有限制時間嗎？
A：有的，如果同一頁面超過15分鐘沒操作將會自動登出
Q：手機報稅網路連線有限制嗎？
A：沒有，但如果用行動電話認證登入，記得要關閉Wi-Fi才能使用
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📍2026手機報稅常見QA
2026手機報稅要裝APP嗎？報稅網址、優點是什麼
如果是要用手機報稅的民眾，當前都「不需要額外安裝APP」，只要用手機進入「財政部電子申報繳稅服務網站」，就能夠直接申報個人所得稅。其用手機報稅最大的優點，就是操作上非常簡單、而且24小時網站不打烊、隨時隨地都可以完成今年所得稅申報，適合資料相對簡單、家庭成員較少的民眾使用。
步驟一、進入「財政部電子申報繳稅服務網站」後看到「手機報稅」點下去，接著點選「我要報稅」，會進到三種認證方式，包括「行動電話認證」、「戶口名簿戶號搭配查詢碼」以及「行動自然人憑證」。記者這裡直接推薦民眾選擇「行動電話認證」，準備好你的身分證字號、健保卡卡號、關掉Wi-Fi使用自己電信網路，就能輕鬆完成認證！
步驟三、如果你步驟二選擇的是「同意估算結果」，那麼填完納稅義務人資料後，下一步就會直接進入步驟四「繳稅」；如果你選的是「不同意估算結果」，那麼就會跳入「確認稅額」編修畫面，可以編修所得以及扣除額等資料。
步驟五、申報完成確認無誤後點選上傳，看到「申報成功」頁面並出現「檔案編號」才算真正完成。最後務必下載「申報收執聯」PDF檔留存。
然而財政部這次為了鼓勵民眾使用手機報稅，也推出「手機報稅GO 好禮大FUN送」活動，總獎金高達新台幣525萬元，有現金獎以及電子禮券獎，總計會抽出1萬9586名中獎者。
其中最大獎是現金5萬元，會抽出1位；貳獎也有現金2萬元會抽出5位等，財政部預計會在2026年8月以電腦隨機方式公開抽出這將近2萬名幸運中獎者，現金獎項以公文掛號寄送中獎通知，請中獎人務必於期限內回覆領獎資料。如果是電子禮券中獎，則透過政府「111簡訊平台」發送中獎通知簡訊，請中獎人依簡訊內容自行至財政部北區國稅局網站活動專區，依官網說明步驟兌領。
Q：手機報稅期限是何時？
A：從5月1日0時起至6月1日23:59
Q：手機報稅申報後可以進行更正嗎？
A：可以，申報期間內登入系統重新申報即可
Q：手機報稅操作頁面有限制時間嗎？
A：有的，如果同一頁面超過15分鐘沒操作將會自動登出
Q：手機報稅網路連線有限制嗎？
A：沒有，但如果用行動電話認證登入，記得要關閉Wi-Fi才能使用