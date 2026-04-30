中信兄弟今（30）日於主場迎戰樂天桃猿，四局上1：1平手時，右外野手李聖裕處理一顆安打球時出現瑕疵，讓球直接滾到身後，黃衫軍一口氣失掉2分，下一局就被總教練平野惠一換下場，畫面也拍到李聖裕在場邊難過到流淚，甚至一度哭到眼紅，隊長王威晨上前給予安慰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李聖裕是兄弟自培之光　本季登一軍前2戰都有安打

李聖裕是中信兄弟2019年簽下的自培球員，2021年初登一軍就獲得40場出賽機會，至2024年連續4年都有出賽紀錄，直到2025年中斷，這次睽違1季重返一軍，李聖裕也把握機會，前2戰都有安打貢獻，本場持續坐鎮右外野先發出賽，正好是一軍生涯第100場出賽，卻發生嚴重失誤。

李聖裕致命失誤釀禍　被換下場後哭了

本場四局上，黃衫軍先發投手羅戈1出局後被連續敲3支安打，兄弟1：1被追平，羅戈回穩三振馬傑森取得2出局，面臨一二壘失分危機，羅戈曲球被李勛傑打穿一二壘防線形成落地安打，球一路滾到右外野，此時李聖裕卻不慎發生漏接，讓球直接滾到身後牆邊，讓樂天桃猿壘上2名跑者都回壘，李勛傑也靠安打、失誤站上三壘，兄弟頓時陷入1：3落後。

五局上，兄弟總教練平野惠一就把李聖裕換下場，後者在場邊自責流淚，還疑似哭到眼紅，今天沒有出賽的「隊魂」王威晨也上前安慰，並陪伴在他身旁，

影片在網路引發討論，球迷討論分成兩派，有人希望球迷不要太苛責，也有人表示看到李聖裕哭，自己也很難過，「但一軍不是來讓你練習的地方。」希望他趕快振作，下次把握好機會。

李聖裕流淚影片

相關新聞

中信兄弟避免2連敗！王牌羅戈掛帥　卻強碰樂天「新本土王牌」？

鄭浩均本季第4度優質先發！洲際大雨裁定　兄弟2：2樂天握手言和

中職搶先報／兄弟鄭浩均掛帥交手樂天魔爾曼！台鋼拚止敗推江承諺

51連假中職主題日整理！兄弟、台鋼會師大巨蛋　連2年辦實境節目

林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。