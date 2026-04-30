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中信兄弟今（30）日於主場迎戰樂天桃猿，四局上1：1平手時，右外野手李聖裕處理一顆安打球時出現瑕疵，讓球直接滾到身後，黃衫軍一口氣失掉2分，下一局就被總教練平野惠一換下場，畫面也拍到李聖裕在場邊難過到流淚，甚至一度哭到眼紅，隊長王威晨上前給予安慰。李聖裕是中信兄弟2019年簽下的自培球員，2021年初登一軍就獲得40場出賽機會，至2024年連續4年都有出賽紀錄，直到2025年中斷，這次睽違1季重返一軍，李聖裕也把握機會，前2戰都有安打貢獻，本場持續坐鎮右外野先發出賽，正好是一軍生涯第100場出賽，卻發生嚴重失誤。本場四局上，黃衫軍先發投手羅戈1出局後被連續敲3支安打，兄弟1：1被追平，羅戈回穩三振馬傑森取得2出局，面臨一二壘失分危機，羅戈曲球被李勛傑打穿一二壘防線形成落地安打，球一路滾到右外野，此時李聖裕卻不慎發生漏接，讓球直接滾到身後牆邊，讓樂天桃猿壘上2名跑者都回壘，李勛傑也靠安打、失誤站上三壘，兄弟頓時陷入1：3落後。五局上，兄弟總教練平野惠一就把李聖裕換下場，後者在場邊自責流淚，還疑似哭到眼紅，今天沒有出賽的「隊魂」王威晨也上前安慰，並陪伴在他身旁，影片在網路引發討論，球迷討論分成兩派，有人希望球迷不要太苛責，也有人表示看到李聖裕哭，自己也很難過，「但一軍不是來讓你練習的地方。」希望他趕快振作，下次把握好機會。