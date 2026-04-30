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▲谷今日雖然2打數無安打，但憑藉精準選球獲得3次四壞球保送，且跑出本季第4次盜壘成功。（圖／美聯社／達志影像）

▲原本長年穩定的第2棒貝茲（Mookie Betts）目前仍因傷缺陣，但在他回歸前，如何尋找能有效掩護大谷、讓打線重新串聯的人選，已成為羅伯斯的燃眉之急。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊今（30）日以2：3不敵邁阿密馬林魚隊，系列賽慘遭逆轉。雖然當家球星大谷翔平多次上壘展現威脅，但隨後登場的第2棒弗里曼（Freddie Freeman）卻擊出再見雙殺打，讓球隊在滿壘絕佳機會下飲恨。賽後，總教練羅伯斯（Dave Roberts）難掩怒火，罕見對打線重話批評，直指「部分球員缺乏明確進攻計畫」，並警示球隊不能只依賴全壘打。道奇隊「第2棒」目前沒有適合人選，季初由塔克（Kyle Tucker）擔綱，但因表現低迷改由經驗豐富的弗里曼接手。然而，弗里曼在最近7場比賽中29個打數僅敲出4安，打擊率是難堪的1成38。今日關鍵的9局下半1出局滿壘，弗里曼擊出二壘方向滾地球，造成慘烈的再見雙殺，這已是他今日單場第二次擊出併殺打。這種得分空窗讓第1棒的大谷翔平顯得孤立無援。大谷今日雖然2打數無安打，但憑藉精準選球獲得3次四壞球保送，且跑出本季第4次盜壘成功。數據顯示大谷狀態正回穩，但對手在關鍵時刻寧願選擇故意四壞大谷，也要對決近況低迷的弗里曼，顯見道奇打線前段棒次已出現嚴重的斷層。面對近10天團隊攻擊的混亂，羅伯斯在記者會上不假辭色地表示：「目前我們有些球員在場上完全沒有明確的計畫。我們必須改進細節，例如推進打或是掌握得點圈機會，不能只是一味地想著要靠全壘打解決問題。」羅伯斯指出，今日比賽先頭打者曾6度上壘，但最終全場僅拿2分。他認為球隊自科羅拉多系列賽後進攻節奏就開始走樣：「如果你在特定的局面下不知道自己要達成什麼，就不可能把分數打回來。我們不能只靠特定的球員在揮棒，團隊必須找回球季初那種具滲透力的打法。」道奇隊在剛結束的13連戰中僅拿6勝7敗，勝率低於5成。雖然目前仍暫居國聯西區首位，但領先第2名聖地牙哥教士隊僅剩0.5場勝差。原本長年穩定的第2棒貝茲（Mookie Betts）目前仍因傷缺陣，但在他回歸前，如何尋找能有效掩護大谷、讓打線重新串聯的人選，已成為羅伯斯的燃眉之急。道奇隊明日將迎來休兵日，緊接著將前往客場挑戰紅雀隊。