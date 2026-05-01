今日是51勞動節，全台各通路搶商機紛紛推出優惠，包含星巴克、超商咖啡、速食都有買一送一優惠或是下殺5折價；飯店buffet也有對中身分證數字享「四人同行、一人免費」，另外樂園也有雙人僅520元之特價。《NOWNEWS今日新聞》整理針對勞動節全台各通路推出之優惠活動，一文掌握。
🟡超商通路勞動節優惠：
📍全家超商：
超商門市咖啡優惠：
日期：5月1日起至5月5日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾特大杯柳丁橙柚綠10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋2支55元，5.6折（原價49元、特價28元）
霜淇淋優惠：
全家今（1）日起至5月5日限定，門市購買霜淇淋不限口味，2支只要55元，相當於只要加5元就能多吃一支。APP隨買跨店取即起至5月3日前，有霜淇淋買2送2，寄冰可一路吃到夏天。
其他商品優惠：門市、APP適用
優惠日期：5月1日起至5月5日
◾星太郎香菜超寬條餅買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾FMC金萱二十七買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾味丹竹炭水買1送1，5折（原價20元、特價10元）
◾KANRO葡萄鮮果實軟糖，5.8折（原價69元、特價40元）
◾曠世奇派草莓大雪糕10元多一件，6.1折（原價49元、特價30元）
◾Nieseko牛奶巧酥雪糕10元多一件，6.1折（原價49元、特價30元）
📍7-ELEVEN
門市咖啡優惠：
日期：4月29日至5月3日
◾特選拿鐵買2送2，5折（原價80元、特價40元）
◾特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
APP咖啡優惠：
日期：5月1日至5月3日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
📍萊爾富
咖啡門市優惠：
日期：4月29日至5月26日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡連鎖咖啡通路勞動節優惠：
📍星巴克：
51勞動節連假「星巴克買一送一」！根據星巴克官網，foodomo指定品項好友分享日，勞動節5月1日（五）全日於外送平台foodomo，購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
◾️特大杯那堤2杯特價155元（原價310元）
◾️特大杯特選美式咖啡2杯特價140元（原價280元）
◾️特大杯焦糖可可碎片星冰樂2杯特價195元（原價390元）
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，外帶自取飲品製作標準相同；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；依門市現場庫存為主，售完為止；優惠不併用。
📍85度C：
85度C表示，51勞動節遇上周五咖啡日，全台門市「中大杯咖啡第二杯半價」常態優惠喝起來。
提醒大家，限同品項同大小；寄杯辦法依各門市公告為主；限現場購買；外送及電話訂購不適用。
🟡速食通路勞動節優惠：
📍麥當勞：
麥當勞表示，本周APP全球版12大優惠券全新開吃，門市限定：
日期：即日起至5月3日
◾️單點「38元中杯飲品買一送一」手機點餐限定
◾️買超值全餐「免費送吉事漢堡」手機點餐限定
◾️單點草莓白巧克力三角派「免費送小薯」
◾️單點草莓白巧克力三角派「免費送蛋捲冰淇淋」
◾️單點6塊麥克雞塊「免費送小薯」
◾️單點勁辣香雞翅（一份兩塊）「免費送蛋捲冰淇淋」
◾️單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」。
📍三商炸雞：
祭出勞動節優惠，同時搭配「感恩季」活動即日起至5月27日登場，5月4日（含）前推出「酥炸翅腿」買一送一，原價298元，內用、外帶特價149元，等同半價。
「6隻酷樂雞腿桶＋6塊炸雞」也同步推出優惠，人氣品項「酷樂雞腿」全面加重20%，原價840元，內用、外帶享特價399元，整桶共12塊炸雞，平均每塊約33元。
📍肯德基：
針對勞動節與母親節推出優惠，至5月11日推出經典炸雞＋蛋撻組合：
◾️「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」特價399元（原價720元約55折）
◾️6入「開心果脆粒蛋撻禮盒」特價285元（原價342元約83折）
📍摩斯漢堡：
迎接勞動節與5月報稅季，摩斯漢堡「MOS超值省」優惠券，5月1日至5月31日，17張優惠券激省攻略：
◾️買一送一！5月1日勞動節當天，全台門市免券爽喝，大杯摩斯咖啡或大杯精選咖啡「買一送一」加碼優惠。
◾️＋10元多一件！月亮薯條、摩斯蒟蒻冰紅茶、摩斯咖啡／摩斯奶茶、精選咖啡「＋10元多一件」。
◾️2杯飲料99元！紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶等4款指定飲品任選。
◾️套餐現省60元起！「超級大麥薑燒珍珠堡／摩斯炸蝦堡＋摩斯雞塊4塊＋月亮薯條＋大杯冰紅茶」特價169元起（原價229元）。
🟡Buffet通路勞動節優惠：
📍新板希爾頓酒店：
自助餐廳「悅．市集」現在正推出全新「美墨經典風味饗宴」，從德州烤豬肋排到墨西哥牛肚湯等料理應有盡有。5月1日至31日（特定日期除外），只要身分證字號含有數字「5」，即可享4人同行1人免費優惠。
📍50樓Café自助餐廳：
新北美食地標「Mega50餐飲及宴會」將於5月1日至31日展開「2026線上旅展」，集結旗下三間人氣餐廳，其中新北最高、擁360度無敵景觀聞名的吃到飽餐廳「50樓Café自助餐廳」享有最優75優惠。
像是「平日週二至週五自助午/晚餐」一客券，特價1015元(原價1319元，享77折；「平日週二至週五自助午/晚餐」十客券組，特價9890元，原價1萬3190元，享75折。
🟡連鎖餐廳勞動節優惠：
📍TGI FRIDAYS：
TGI FRIDAYS提到，勞動節祭出長年熱銷第一名的餐點「炭烤豬肋排」大推優惠，凡於5月1日當天憑指定活動畫面（如下），即可享全系列炭烤豬肋排買一送一超值優惠，買半份送半份，買整份送整份，大口享美食慰勞辛勞！優惠活動每桌每次至多買二送二。
📍Texas Roadhouse德州鮮切牛排：
而全美最大休閒連鎖餐飲品牌「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」，主打每日手工鮮切、低溫熟成美國牛排，今年勞動節也有單日限定的「10盎司肋眼」優惠，至全台Texas Roadhouse任一餐廳出示指定畫面，即可享原價1200元的10盎司肋眼牛排，限時優惠價999元，可搭配一道自選鮮製配菜，同時享招牌手工麵包、花生無限續。
🟡樂園勞動節優惠：
📍「六福村」51勞動節3大優惠：
▪️5月壽星免費：
凡於5月出生的民眾，活動期間出示相關證件即可享免費入園，同行親友最多4人則可享799元優惠票價。
▪️色彩解碼：
遊客只要於入園當天穿著紅色系上衣（包含紅、粉紅、桃紅等，且整體比例達80%以上），即可享599元優惠票價，同行親友最多4人同樣享799元優惠。
▪️桃竹鄉親優惠：
凡設籍桃園、新竹地區，或身分證字號含H、J、O者，即可享599元入園優惠，同行親友最多4人享799元票價。
📍「小人國」51勞動節4大優惠：
小人國推出「溫馨五月愛∞」活動，推出4大優惠：
▪️雙人520元：
於5月1日、2日、3日、9日、10日、16日、17日、24日、31日，推出雙人520元入園優惠，平均每人不到300元。
▪️媽媽咪呀520：
由18歲以上女性搭配1名12歲以下孩童享520元優惠
▪️粉紅上衣優惠：
穿著粉紅色上衣（占比80%以上）入園可享489元票價；
▪️皮克敏遊戲優惠：
出示皮克敏Pikmin Bloom動態遊戲畫面，現場購票也只要498元。
📍劍湖山世界：
劍湖山世界即日起至5月10日推出「花漾女神」活動，女性遊客只要穿著全身50%以上連續印花服飾，即可享全日暢遊門票99元優惠，同行友人最多4人亦可享499元優惠價。活動期間完成拍照打卡，還有機會抽中劍湖山渡假大飯店五星住宿券。
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📍全家超商：
超商門市咖啡優惠：
日期：5月1日起至5月5日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾特大杯柳丁橙柚綠10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋2支55元，5.6折（原價49元、特價28元）
霜淇淋優惠：
全家今（1）日起至5月5日限定，門市購買霜淇淋不限口味，2支只要55元，相當於只要加5元就能多吃一支。APP隨買跨店取即起至5月3日前，有霜淇淋買2送2，寄冰可一路吃到夏天。
其他商品優惠：門市、APP適用
優惠日期：5月1日起至5月5日
◾星太郎香菜超寬條餅買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾FMC金萱二十七買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾味丹竹炭水買1送1，5折（原價20元、特價10元）
◾KANRO葡萄鮮果實軟糖，5.8折（原價69元、特價40元）
◾曠世奇派草莓大雪糕10元多一件，6.1折（原價49元、特價30元）
◾Nieseko牛奶巧酥雪糕10元多一件，6.1折（原價49元、特價30元）
📍7-ELEVEN
門市咖啡優惠：
日期：4月29日至5月3日
◾特選拿鐵買2送2，5折（原價80元、特價40元）
◾特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
APP咖啡優惠：
日期：5月1日至5月3日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
📍萊爾富
咖啡門市優惠：
日期：4月29日至5月26日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡連鎖咖啡通路勞動節優惠：
📍星巴克：
51勞動節連假「星巴克買一送一」！根據星巴克官網，foodomo指定品項好友分享日，勞動節5月1日（五）全日於外送平台foodomo，購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
◾️特大杯那堤2杯特價155元（原價310元）
◾️特大杯特選美式咖啡2杯特價140元（原價280元）
◾️特大杯焦糖可可碎片星冰樂2杯特價195元（原價390元）
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，外帶自取飲品製作標準相同；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；依門市現場庫存為主，售完為止；優惠不併用。
85度C表示，51勞動節遇上周五咖啡日，全台門市「中大杯咖啡第二杯半價」常態優惠喝起來。
提醒大家，限同品項同大小；寄杯辦法依各門市公告為主；限現場購買；外送及電話訂購不適用。
🟡速食通路勞動節優惠：
📍麥當勞：
麥當勞表示，本周APP全球版12大優惠券全新開吃，門市限定：
日期：即日起至5月3日
◾️單點「38元中杯飲品買一送一」手機點餐限定
◾️買超值全餐「免費送吉事漢堡」手機點餐限定
◾️單點草莓白巧克力三角派「免費送小薯」
◾️單點草莓白巧克力三角派「免費送蛋捲冰淇淋」
◾️單點6塊麥克雞塊「免費送小薯」
◾️單點勁辣香雞翅（一份兩塊）「免費送蛋捲冰淇淋」
◾️單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」。
📍三商炸雞：
祭出勞動節優惠，同時搭配「感恩季」活動即日起至5月27日登場，5月4日（含）前推出「酥炸翅腿」買一送一，原價298元，內用、外帶特價149元，等同半價。
「6隻酷樂雞腿桶＋6塊炸雞」也同步推出優惠，人氣品項「酷樂雞腿」全面加重20%，原價840元，內用、外帶享特價399元，整桶共12塊炸雞，平均每塊約33元。
📍肯德基：
針對勞動節與母親節推出優惠，至5月11日推出經典炸雞＋蛋撻組合：
◾️「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」特價399元（原價720元約55折）
◾️6入「開心果脆粒蛋撻禮盒」特價285元（原價342元約83折）
📍摩斯漢堡：
迎接勞動節與5月報稅季，摩斯漢堡「MOS超值省」優惠券，5月1日至5月31日，17張優惠券激省攻略：
◾️買一送一！5月1日勞動節當天，全台門市免券爽喝，大杯摩斯咖啡或大杯精選咖啡「買一送一」加碼優惠。
◾️＋10元多一件！月亮薯條、摩斯蒟蒻冰紅茶、摩斯咖啡／摩斯奶茶、精選咖啡「＋10元多一件」。
◾️2杯飲料99元！紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶等4款指定飲品任選。
◾️套餐現省60元起！「超級大麥薑燒珍珠堡／摩斯炸蝦堡＋摩斯雞塊4塊＋月亮薯條＋大杯冰紅茶」特價169元起（原價229元）。
🟡Buffet通路勞動節優惠：
📍新板希爾頓酒店：
自助餐廳「悅．市集」現在正推出全新「美墨經典風味饗宴」，從德州烤豬肋排到墨西哥牛肚湯等料理應有盡有。5月1日至31日（特定日期除外），只要身分證字號含有數字「5」，即可享4人同行1人免費優惠。
📍50樓Café自助餐廳：
新北美食地標「Mega50餐飲及宴會」將於5月1日至31日展開「2026線上旅展」，集結旗下三間人氣餐廳，其中新北最高、擁360度無敵景觀聞名的吃到飽餐廳「50樓Café自助餐廳」享有最優75優惠。
像是「平日週二至週五自助午/晚餐」一客券，特價1015元(原價1319元，享77折；「平日週二至週五自助午/晚餐」十客券組，特價9890元，原價1萬3190元，享75折。
🟡連鎖餐廳勞動節優惠：
📍TGI FRIDAYS：
TGI FRIDAYS提到，勞動節祭出長年熱銷第一名的餐點「炭烤豬肋排」大推優惠，凡於5月1日當天憑指定活動畫面（如下），即可享全系列炭烤豬肋排買一送一超值優惠，買半份送半份，買整份送整份，大口享美食慰勞辛勞！優惠活動每桌每次至多買二送二。
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📍Texas Roadhouse德州鮮切牛排：
而全美最大休閒連鎖餐飲品牌「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」，主打每日手工鮮切、低溫熟成美國牛排，今年勞動節也有單日限定的「10盎司肋眼」優惠，至全台Texas Roadhouse任一餐廳出示指定畫面，即可享原價1200元的10盎司肋眼牛排，限時優惠價999元，可搭配一道自選鮮製配菜，同時享招牌手工麵包、花生無限續。
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Texas Roadhouse 德州鮮切牛排（@texasroadhouse.tw）分享的貼文
🟡樂園勞動節優惠：
📍「六福村」51勞動節3大優惠：
▪️5月壽星免費：
凡於5月出生的民眾，活動期間出示相關證件即可享免費入園，同行親友最多4人則可享799元優惠票價。
▪️色彩解碼：
遊客只要於入園當天穿著紅色系上衣（包含紅、粉紅、桃紅等，且整體比例達80%以上），即可享599元優惠票價，同行親友最多4人同樣享799元優惠。
▪️桃竹鄉親優惠：
凡設籍桃園、新竹地區，或身分證字號含H、J、O者，即可享599元入園優惠，同行親友最多4人享799元票價。
📍「小人國」51勞動節4大優惠：
小人國推出「溫馨五月愛∞」活動，推出4大優惠：
▪️雙人520元：
於5月1日、2日、3日、9日、10日、16日、17日、24日、31日，推出雙人520元入園優惠，平均每人不到300元。
▪️媽媽咪呀520：
由18歲以上女性搭配1名12歲以下孩童享520元優惠
▪️粉紅上衣優惠：
穿著粉紅色上衣（占比80%以上）入園可享489元票價；
▪️皮克敏遊戲優惠：
出示皮克敏Pikmin Bloom動態遊戲畫面，現場購票也只要498元。
📍劍湖山世界：
劍湖山世界即日起至5月10日推出「花漾女神」活動，女性遊客只要穿著全身50%以上連續印花服飾，即可享全日暢遊門票99元優惠，同行友人最多4人亦可享499元優惠價。活動期間完成拍照打卡，還有機會抽中劍湖山渡假大飯店五星住宿券。