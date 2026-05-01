大樂透第115000049期今（1）日開獎，本期頭獎為1億元，《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新5月1日（五）大樂透開獎號碼、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼。大樂透開獎時間在每週二、五20時30分，透過直播開出最新獎號，恰逢勞動節，大家快拿出彩券對看看，是否今晚就能直接退休！
🟡5月1日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：20時30分起開獎。
49樂合彩：20時30分起開獎。
今彩539：20時30分起開獎。
39樂合彩：20時30分起開獎。
3星彩：20時30分起開獎。
4星彩：20時30分起開獎。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
大樂透規則懶人包！投注方式、開獎時段與中獎機制一次懂
頭獎機率僅1398萬分之一！今晚開獎前，先來複習大樂透玩法。大樂透每注50元，採「49選6」制度，玩家須從01至49號中挑選6個號碼完成一注。每期銷售截止時間為晚間8時，並固定於每週二、週五晚間8時30分開出獎號，開獎過程同步直播。當期會先抽出6個基本號碼，接著再開出1個特別號，作為部分獎項中獎判定依據。
依照現行制度，只要對中當期6個基本號碼中的3個（含）以上即可列入中獎範圍，並依命中數量區分不同獎級與獎金。不過特別號並非全面適用，僅影響貳獎、肆獎、陸獎與柒獎的判定。至於頭獎則需6碼全中，根據台灣彩券統計，中頭獎機率約為1398萬分之一，屬極低機率，因此成功抱走頭獎者往往被視為運氣爆棚。
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