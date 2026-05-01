51勞動節咖啡優惠來了！根據星巴克官網，連假第一天「星巴克買一送一」有星冰樂，特大杯70元起foodomo外送咖啡優惠；85度C表示，周五「第二杯半價」。還有可不可熟成紅茶、五桐號、UG Tea、得正、烏弄手搖飲料，最便宜7大優惠買法一覽。
星巴克：勞動節買一送一有星冰樂！特大杯70元起咖啡優惠
51勞動節連假第一天快喝「星巴克買一送一」！根據星巴克官網，foodomo指定品項好友分享日，勞動節5月1日（五）最後一天，全日於外送平台foodomo，購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
◾️特大杯那堤77.5元／2杯特價155元（原價310元）
◾️特大杯特選美式咖啡70元／2杯特價140元（原價280元）
◾️特大杯焦糖可可碎片星冰樂／2杯特價195元（原價390元）
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，外帶自取飲品製作標準相同；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；依門市現場庫存為主，售完為止；優惠不併用。
85度C：勞動節「第二杯半價」！周五中大杯咖啡優惠
85度C表示，51勞動節遇上周五咖啡日，全台門市「中大杯咖啡第二杯半價」常態優惠喝起來。
提醒大家，限同品項同大小；寄杯辦法依各門市公告為主；限現場購買；外送及電話訂購不適用。
可不可熟成紅茶：2杯88元「經典純茶＋厚乳系列」連假優惠
可不可熟成紅茶勞動節連假優惠，即日起至5月4日，線上點購買指定組合「大杯經典純茶＋中杯厚乳系列」2杯88元！經典純茶：胭脂紅茶／茶花輕焙烏龍／半熟烏龍、厚乳系列：半熟烏龍厚乳／茶花烏龍厚乳／生茶烏龍厚乳。
提醒大家，活動優惠僅適用線上點（自取／外送）；現場顧客如需享優惠，需掃QRCode點餐；優惠不併用。
五桐號：勞動節連假優惠「免費升級桂花粉粿」
五桐號全新開賣「麝香葡萄系列」，5月1日至5月8日，買麝香葡萄柚子冰沙享「免費升級桂花粉粿」，勞動節優惠加碼喝新配料。
烏弄：甘蔗系列回歸！勞動節優惠「免費加料」6大配料任選
烏弄表示，甘蔗系列重磅回歸開賣，即日起開喝蔗是冬片、甘蔗冬露、蔗是檸檬綠。
烏弄最新手搖飲料優惠，即日起至5月12日，購買指定飲品（蔗是冬片、甘蔗冬露、蔗是檸檬綠）享「免費加料」乙次，6大配料包括「珍珠、椰果、寒天、珍椰、杏仁凍、金糖粿」至多選一項。
提醒大家，「蔗是檸檬綠」因果酸會造成杏仁凍分解，恕不開放加點杏仁凍；本活動僅限門市現場、電話訂購自取、Ocard線上點餐系統適用，恕無提供Uber Eats、Foodpanda等外送平台優惠；優惠不併用。
得正：「現折60元」勞動節外送優惠！Uber Eats全用戶適用
得正表示，即日起至5月5日，勞動節連假在外送平台Uber Eats上，全品項單筆消費滿250元，可享「現折60元」優惠。
提醒大家，僅限Uber Eats外送服務（外帶自取／部分門市不適用）；所有優惠詳情以APP及官網結帳頁面顯示為主；為維護飲品品質，如遇餐點雍塞平台暫時關閉，敬請見諒。
UG Tea：馥桂保庇茶、桂花凍開賣！聯名北港朝天宮杯套免費送
UG Tea表示，51勞動節開喝期間限定新品「馥桂保庇茶」，桂花輕烏龍點綴酸甜金桔與全新配料「桂花凍」。最新聯名北港朝天宮Q版媽祖，打造有專屬「五吉籤詩」的杯套。
5月1日起，到UG購買任一飲品，即可獲得「五吉好運籤詩限量杯套」乙個＋隨機籤詩乙個，可累計贈送（一杯一組，每日限量100組，送完為止）。提醒大家，本活動僅門市臨櫃參與，線上點餐與外送平台恕不參與。
5月1日至5月15日，UG會員限定「開運好友禮」，凡UG會員邀請好友成功入會，發送邀請者即可獲得「馥桂保庇茶新品折價券」乙張；於活動期間內完成領券會員，還有機會抽中北港朝天宮精緻的「開運小物」。
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51勞動節連假第一天快喝「星巴克買一送一」！根據星巴克官網，foodomo指定品項好友分享日，勞動節5月1日（五）最後一天，全日於外送平台foodomo，購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
◾️特大杯那堤77.5元／2杯特價155元（原價310元）
◾️特大杯特選美式咖啡70元／2杯特價140元（原價280元）
◾️特大杯焦糖可可碎片星冰樂／2杯特價195元（原價390元）
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，外帶自取飲品製作標準相同；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；依門市現場庫存為主，售完為止；優惠不併用。
85度C：勞動節「第二杯半價」！周五中大杯咖啡優惠
85度C表示，51勞動節遇上周五咖啡日，全台門市「中大杯咖啡第二杯半價」常態優惠喝起來。
提醒大家，限同品項同大小；寄杯辦法依各門市公告為主；限現場購買；外送及電話訂購不適用。
可不可熟成紅茶：2杯88元「經典純茶＋厚乳系列」連假優惠
可不可熟成紅茶勞動節連假優惠，即日起至5月4日，線上點購買指定組合「大杯經典純茶＋中杯厚乳系列」2杯88元！經典純茶：胭脂紅茶／茶花輕焙烏龍／半熟烏龍、厚乳系列：半熟烏龍厚乳／茶花烏龍厚乳／生茶烏龍厚乳。
提醒大家，活動優惠僅適用線上點（自取／外送）；現場顧客如需享優惠，需掃QRCode點餐；優惠不併用。
五桐號：勞動節連假優惠「免費升級桂花粉粿」
五桐號全新開賣「麝香葡萄系列」，5月1日至5月8日，買麝香葡萄柚子冰沙享「免費升級桂花粉粿」，勞動節優惠加碼喝新配料。
烏弄表示，甘蔗系列重磅回歸開賣，即日起開喝蔗是冬片、甘蔗冬露、蔗是檸檬綠。
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提醒大家，「蔗是檸檬綠」因果酸會造成杏仁凍分解，恕不開放加點杏仁凍；本活動僅限門市現場、電話訂購自取、Ocard線上點餐系統適用，恕無提供Uber Eats、Foodpanda等外送平台優惠；優惠不併用。
得正：「現折60元」勞動節外送優惠！Uber Eats全用戶適用
得正表示，即日起至5月5日，勞動節連假在外送平台Uber Eats上，全品項單筆消費滿250元，可享「現折60元」優惠。
提醒大家，僅限Uber Eats外送服務（外帶自取／部分門市不適用）；所有優惠詳情以APP及官網結帳頁面顯示為主；為維護飲品品質，如遇餐點雍塞平台暫時關閉，敬請見諒。
UG Tea：馥桂保庇茶、桂花凍開賣！聯名北港朝天宮杯套免費送
UG Tea表示，51勞動節開喝期間限定新品「馥桂保庇茶」，桂花輕烏龍點綴酸甜金桔與全新配料「桂花凍」。最新聯名北港朝天宮Q版媽祖，打造有專屬「五吉籤詩」的杯套。
5月1日起，到UG購買任一飲品，即可獲得「五吉好運籤詩限量杯套」乙個＋隨機籤詩乙個，可累計贈送（一杯一組，每日限量100組，送完為止）。提醒大家，本活動僅門市臨櫃參與，線上點餐與外送平台恕不參與。
5月1日至5月15日，UG會員限定「開運好友禮」，凡UG會員邀請好友成功入會，發送邀請者即可獲得「馥桂保庇茶新品折價券」乙張；於活動期間內完成領券會員，還有機會抽中北港朝天宮精緻的「開運小物」。