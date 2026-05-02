勞動節連假出遊族注意！淡江大橋即將在 5 月 12 日通車，通車前的「跨越淡水 星空音樂會」今（2）登場，晚間 18:30 起開放行人登橋卡位。民眾可於橋上享受金曲獎歌王謝宇威與頂尖音樂陣容帶來的跨河旋律，但主辦單位發出強烈警訊：上橋嚴禁自行車、禁菸也禁酒 3 大限制。本懶人包整理今夜音樂會時程、紅 26 改道交管及接駁攻略，助您精準避開管制地雷。
🟡 今夜限定！星空音樂會開放時間曝光，18:30 準時登橋
淡江大橋音樂會採取嚴格的清場與分段開放制度，確保現場演出的穩定與觀賞品質。今晚活動將結合藝術展演，展現大橋連結城市的壯闊意象。並預計晚間 9 點活動結束後進行清場。
5/2 淡江大橋星空音樂會時程表：
🟡 星空下聽歌！金曲歌王謝宇威領軍，在地團隊共演陣容曝光
今晚演出陣容跨越族群與國際，由蕭堤國際指揮大賽三獎得主江靖波領軍，號召國內頂尖年輕音樂家組成大型樂團，為大橋通車獻奏。
🟡 上橋必讀！嚴禁自行車、菸酒等「3 限制」規範曝光
主辦單位強調，因活動現場設置大量舞台燈光與音響設備，本週末活動僅限「行人」上橋。
🟡 今夜交通攻略：紅 26 改道與免費接駁車資訊
配合音樂會進行，淡水區中正路二段 51 巷將實施道路管制。交通局強烈建議優先搭乘「淡海輕軌」至「淡水漁人碼頭站」再步行前往，或利用官方安排的免費接駁服務。
5/2 (六) 交通管制與接駁重點：
🟡 城市轉變：通車前夕搶先感受淡水河口壯闊景緻
新北市觀旅局局長楊宗珉指出，淡江大橋串聯淡水、八里及銜接北海岸觀光廊帶的重要節點。透過今晚的星空音樂會，民眾可親自感受淡水河口景觀，進一步形塑城市地標意象。專家提醒，明日下午將續接野餐活動，建議民眾善用一日票券收藏專屬票面，見證這座指標性建設通車前的最後熱力。
資料來源：淡江大橋官網
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淡江大橋音樂會採取嚴格的清場與分段開放制度，確保現場演出的穩定與觀賞品質。今晚活動將結合藝術展演，展現大橋連結城市的壯闊意象。並預計晚間 9 點活動結束後進行清場。
5/2 淡江大橋星空音樂會時程表：
|日期
|活動項目
|橋上開放時間
|正式演出時間
|5/02 (六)
|跨越淡水 星空音樂會
|18:30 - 21:00
|19:00 - 21:00
今晚演出陣容跨越族群與國際，由蕭堤國際指揮大賽三獎得主江靖波領軍，號召國內頂尖年輕音樂家組成大型樂團，為大橋通車獻奏。
- 金曲客家歌王｜謝宇威： 帶來象徵「台 61 線」終點苗栗的客家風情，以歌聲連結河岸。
- 跨國世界音樂｜聲動樂團： 由台灣與國際音樂家組成，用多元樂音將淡水與世界接軌。
- 在地純淨美聲｜淡水新興國小合唱團： 由在地學子領唱《把愛傳出去》，象徵大橋傳遞城市溫度。
主辦單位強調，因活動現場設置大量舞台燈光與音響設備，本週末活動僅限「行人」上橋。
- 自行車禁入。禁止騎乘或牽引自行車上橋，確保觀賞區安全。
- 全面禁菸。橋體空間屬於公共藝文活動場域，全區禁止吸菸。
- 全面禁酒。為維護現場安全及避免公眾衝突，橋上全面禁酒。
- 動線提醒：活動期間不開放民眾由主線直接穿越主橋塔區往返淡水與八里，需依引導由橋梁兩側人行道通行。
- 如廁建議：現場於淡水端（近沙崙路口）及舞台區周邊設有流動廁所。惟依過往活動經驗，現場廁所數量有限，建議參與民眾登橋前先行如廁，或視人潮情況提前安排。
配合音樂會進行，淡水區中正路二段 51 巷將實施道路管制。交通局強烈建議優先搭乘「淡海輕軌」至「淡水漁人碼頭站」再步行前往，或利用官方安排的免費接駁服務。
5/2 (六) 交通管制與接駁重點：
- 道路管制：17:30–22:00 封閉中正路二段 51 巷。
- 紅 26 公車：管制期間取消停靠「淡水漁市」、「漁人碼頭」、「輕軌淡水漁人碼頭站」。
- 免費接駁車：提供「淡水捷運站 ↔ 淡水轉運站」接駁。捷運淡水站 2 號出口旁。
- 營運時間：18:00–22:00（去程發車最晚至 20:00）。
新北市觀旅局局長楊宗珉指出，淡江大橋串聯淡水、八里及銜接北海岸觀光廊帶的重要節點。透過今晚的星空音樂會，民眾可親自感受淡水河口景觀，進一步形塑城市地標意象。專家提醒，明日下午將續接野餐活動，建議民眾善用一日票券收藏專屬票面，見證這座指標性建設通車前的最後熱力。