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▲玉女歌手蘇霈（如圖）曾與麥當勞爆炸案殉職英雄楊季章有過一段戀情。（圖／翻攝自蘇霈臉書）

楊季章一句「我來吧」成永別 與蘇霈戀情停在最燦爛時刻

▲4月28日是楊季章殉職34年的日子，警察粉專CIB局長室特地發文緬懷英雄。（圖／翻攝自臉書@CIB局長室）

崩潰一刻成永遠傷口 歌迷至今仍難忘

台灣社會震驚一時的麥當勞爆炸案於4月28日滿34年，近日因警方粉專發文追思，再度引發討論。除了對殉職警員楊季章的敬意外，一段塵封已久的戀情也隨之浮上檯面，他生前的交往對象，正是「玉女掌門人」蘇慧倫的姊姊、當年活躍於歌壇的玉女歌手蘇霈（蘇愛倫）。而當年楊季章在親赴前線前那句「我值班，就我來吧」就換上防爆服拆彈的遺言，也讓不少年輕網友紛紛對他的責任感肅然起敬。回顧當年案發經過，歹徒為了籌備與女友的結婚基金，透過在台北市的麥當勞放置炸彈勒索贖金，當年年僅24歲的楊季章在接獲任務後，面對高風險炸彈裝置，主動承擔拆除工作，甚至留下「我值班，就我來吧」的一句話就選擇站在最前線。未料最終炸彈引爆，楊季章當場殉職，也讓這句話成為無數人心中的痛。近日臉書粉專「CIB局長室」發文紀念楊季章殉職34年，不少網友紛紛留言感謝他當年的勇往直前。隨著更多資料被翻出，有網友發現楊季章當年的女友，就是「玉女掌門人」蘇慧倫的姊姊，同樣也是知名歌手蘇霈。據悉2人透過同學介紹認識，蘇霈曾形容對方外型亮眼、個性單純，是讓人安心的存在，這段感情甚至由她主動開啟，發展穩定。因此麥當勞爆炸案對蘇霈而言，這不只是新聞事件，而是一次沉痛的打擊，一段正要開花的感情就此畫下句點。有知情人士回憶，蘇霈當年接獲噩耗時情緒潰堤，無法接受突如其來的打擊，這段未能繼續的戀情也成為她人生中難以癒合的傷口。多年來雖鮮少被蘇霈提及，但在老歌迷心中始終留下印記，如今再次被翻出，不少人紛紛留言感嘆：「真的太殘忍」、「當年如果沒有那場意外就好了」。楊季章與蘇霈這段跨越警界與娛樂圈的故事，讓許多網友在看到相關報導後，紛紛表達對楊季章的敬意，同時也對蘇霈的遭遇感到心疼，有人直言如果沒有當年的意外，或許2人早已擁有不同的人生。