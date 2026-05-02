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▲林逸欣哭著在爸爸病床前拉小提琴，鼻酸畫面讓大家都忍不住落淚。（圖／林逸欣 Shara FB）

林春銘醫師學弟發聲悼念 感嘆：這是愛的傳承

▲林逸欣父親告別式上的「平安必勝」，來自林逸欣20年前為爸爸親手畫的平安符。（圖／翻攝自林逸欣臉書）

林逸欣父女合照曝光 溫馨畫面成最後紀念

▲告別式一角放著林逸欣（右）親吻父親林春銘醫師（左）的照片。（圖／臉書＠和平診所-院長顏純左醫師）

抗癌5年陪伴不缺席 最後時光成最珍貴記憶

藝人林逸欣30日證實父親林春銘醫師因癌症辭世，她在父親臨終前在病床旁拉小提琴送爸爸離開也讓不少粉絲都淚目，隨著告別式圓滿落幕，現場畫面也陸續曝光，其中最令人鼻酸的一幕，是遺照上寫著「平安必勝」四個字，字句簡單卻蘊含深厚情感，是告別式中最感人的一部分。搭配林春銘生前燦爛的笑容照片，讓不少親友與網友看了忍不住落淚。林逸欣30日在臉書發布影片，證實父親林春銘醫師病逝消息，並且是在低調辦完告別式後才宣布此事。林春銘醫師的學弟、醫師顏純左也透過社群發文悼念曝光告別式內容，形容這場告別式不只是送別，更像是一場延續愛的儀式。顏純左提到，林春銘生前待人親切、醫術精湛，長年致力於救治病患，幫助無數家庭走過難關，如今離世的消息傳出，也讓許多認識他的人感到不捨，留言區湧入大量追思與祝福。告別式現場不僅擺放遺照，還特別放上林逸欣親吻父親臉頰的照片，畫面溫馨動人，展現父女之間深厚的情感，整體會場以柔和色調與花束佈置，氛圍莊重卻不失溫暖，也呼應林春銘生前給人的形象。林逸欣在影片中也拉小提琴陪伴父親走完最後一程，她同時也再度向外界表示，希望大家不要過度悲傷，並相信父親只是前往另一個地方繼續旅程。這番話語展現她在悲傷中的堅強，也讓不少人感受到她面對失去時的平靜與力量。據了解，林春銘5年前確診攝護腺癌末期，癌細胞逐漸擴散，病情一路惡化，這段期間林逸欣經常往返台南陪伴家人，甚至調整生活步調，只為多把握與父親相處的時光，去年她也特別補辦婚禮讓父親親眼見證重要時刻，最終林春銘醫師在家人陪伴下安詳離世，留下滿滿回憶。