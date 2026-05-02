我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊今（2）日在客場以98：78大勝休士頓火箭，正式以4：2挺進季後賽次輪。這場備受矚目的「詹杜對決」雖以湖人晉級告終，但賽後兩大傳奇球星詹姆斯（LeBron James）與杜蘭特（Kevin Durant）在場中央深情相擁、耳語致意的畫面，成為系列賽最動人的一幕，許多球迷紛紛留言寫下：「我們真切地見證了這一個時代的偉大成就。」本系列賽開打前，外界高度期待詹姆斯與杜蘭特的正面交鋒，然而命運卻與杜蘭特開了個大玩笑。例行賽幾乎全勤出賽78場的杜蘭特，卻在季後賽開打前夕遭遇膝蓋挫傷，被迫缺席首戰。雖然他在第二戰強行復出，並在40分鐘內高效繳出23分、6籃板、4助攻，展現頂級球星身手，無奈該場比賽火箭仍以94：101惜敗。雪上加霜的是，杜蘭特在該役又不慎傷及腳踝，導致接下來的比賽全數報銷。火箭隊在失去頭號球星的情況下，雖頑強抵抗拖入第六戰，最終仍難逃連兩年在首輪止步的命運。儘管雙方在場上廝殺激烈，但41歲的詹姆斯與杜蘭特在賽後展現了超越勝負的友誼。知名籃球媒體《Hoop Central》捕捉到兩人相擁、擊掌的瞬間，並寫下：「只有敬意（Nothing but respect）」。這極有可能是兩位當代最偉大球星最後一次在季後賽舞台交手，這組象徵一個時代的對決，在豐田中心（Toyota Center）畫下了略帶遺憾的句點。許多球迷在該則貼文留言寫下：「2個GOAT！不能把這一切視為理所當然」、「這很可能是我們最後一次看到他們在季後賽交鋒了」、「可惜的是，KD在這輪系列賽中只打了一場」、「很高興看到兩個傳奇人物在經過一場激烈的系列賽後互相尊重」。