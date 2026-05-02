我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在沒有任何外線威脅的情況下，湯普森（Amen Thompson）與伊森（Tari Eason）縱使有頂級的身體天賦與衝擊力，也完全沒有突破切入的空間。（圖／美聯社／達志影像）

▲申京（Alperen Sengun）此役12投5中拿下17分11籃板，在場上的表現與球商卻令人失望。（圖／美聯社／達志影像）

▲在湖人隊提高防守強度與身體對抗後，謝潑德控球穩定度不足的短板暴露無遺，完全無法擺脫防守、創造出合理的投籃空間。（圖／美聯社／達志影像）

休士頓火箭隊在今（2）日舉行的季後賽首輪第六戰中，於主場以78：98慘敗給洛杉磯湖人隊，大比分2：4遺憾止步首輪。雖然先前火箭展現頑強韌性連扳2場，讓外界看到一絲逆轉曙光，但G6攻防兩端形同便秘的表現，直接將這支年輕球隊打回原形。這場慘敗不僅暴露出火箭隊與頂級強權的真實差距，更讓管理層看清一個殘酷現實：這支球隊目前已經沒有「非賣品」，他們沒有一名可以穩定圍繞建隊的核心，連兩年首輪出局說明恐怕已經達到潛力上限。以下就來深度解析火箭隊在G6慘敗、無緣逆轉的4大關鍵原因。火箭隊在G6最大的致命傷，就是完全失準的遠投能力。全場比賽火箭隊三分球28投僅5中，命中率是慘不忍睹的18%。當賈巴里史密斯（Jabari Smith Jr.）與謝潑德（Reed Sheppard）在三分線外頻頻打鐵，湖人隊防守端便能毫無顧忌地全線收縮油漆區。在沒有任何外線威脅的情況下，湯普森（Amen Thompson）與伊森（Tari Eason）縱使有頂級的身體天賦與衝擊力，也完全沒有突破切入的空間。一個沒有外線投射能力的進攻體系，在常規賽或許還能靠體能虐菜，但到了刺刀見紅的季後賽，只能任人宰割。這不是一場比賽如此，火箭整個系列賽投射都不穩定，也讓他們面對火力明顯不足的湖人，雖然在出手數上明顯佔優，卻無法贏球。火箭隊板凳深度的匱乏，在關鍵的G6被無限放大。全場比賽火箭隊的替補6人在垃圾時間到來前竟然只合拿7分，全場就只有10分。更誇張的是，在第四節進入垃圾時間之前，火箭隊替補席所有球員僅僅靠著泰特（Jae'Sean Tate）的罰球拿到1分。在范弗利特（Fred VanVleet）賽季報銷、亞當斯（Steven Adams）因傷動刀的殘陣情況下，烏度卡（Ime Udoka）極度依賴先發五虎。然而板凳席上的奧科吉（Josh Okogie）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）等球員完全無法提供火力支援，導致先發球員體能耗盡，在攻防兩端徹底崩盤。作為球隊的內線核心，申京（Alperen Sengun）此役12投5中拿下17分11籃板，在場上的表現與球商卻令人失望。在火箭隊極力追分的關鍵時刻，申京在一次3打1的絕對快攻優勢中，無視空檔的隊友伊森，執意自己歐洲步強攻，最終被斯瑪特（Marcus Smart）精準製造進攻犯規。這球完全暴露出申京過度自信、無視團隊的短板。打球又軟又慢、欠缺外線能力，且在季後賽防守端屢遭針對，種種跡象顯示，申京目前的發展恐怕已達到了天賦上限，難以支撐起建隊核心的重任。本場比賽最讓人失望的，莫過於去年被寄予厚望的選秀探花謝潑德。全場19投僅4中、三分球10投1中，僅拿10分。在湖人隊提高防守強度與身體對抗後，謝潑德控球穩定度不足的短板暴露無遺，完全無法擺脫防守、創造出合理的投籃空間。謝潑德目前仍處於「1號位的身材、2號位的打法」尷尬處境。經過一整季的磨練，他在組織與傳球上依然毫無長進，與湯普森搭檔後場時更是毫無戰術可言，讓火箭只能打原始、缺乏技術含量的籃球。這對於志在重建的火箭隊而言，無疑是白白浪費了一年的養成時間。這場20分的大敗，徹底撕開了火箭隊年輕天賦的虛華外衣。湯普森不會投射、史密斯持球能力不足、申京球風偏軟，沒有一人展現出能成為未來基石的領袖氣質。對總管史東（Rafael Stone）與主帥烏度卡來說，今年夏天將是一個重要的轉折點。在杜蘭特（Kevin Durant）下季身價突破12億台幣、且與隊友關係微妙的情況下，火箭隊休賽季的首要任務必須是找到穩定的外線射手，同時得考慮未來將以誰為核心重建。