Apple新一代iPhone 18 Pro系列雖然尚未發表，但近兩週外媒爆料重點明顯集中在「相機大升級」。外媒9to5Mac報導指出，iPhone 18 Pro系列將迎來iPhone產品線史上最大規模的相機硬體升級；目前外界掌握的方向，傳聞包含主相機導入可變光圈、望遠鏡頭光圈升級，以及搭配iOS 27把相機變成更直覺的AI搜尋入口。
iPhone 18 Pro相機升級1：主相機傳導入可變光圈
目前最受關注的爆料是iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max主相機可能導入「可變光圈」。MacRumors報導指出，Apple已開始為iPhone 18 Pro系列準備新的可變光圈相機系統供應鏈，預期用於今年登場的Pro機型。
可變光圈是什麼？
可變光圈最大差異在於「進光量」與「景深」可調整。若光圈較大，鏡頭可接收更多光線，有利於夜拍與背景虛化；若光圈較小，則可讓畫面中更多主體保持清楚，適合團體照、風景照或近距離拍攝。目前iPhone 14 Pro至iPhone 17 Pro主相機多為固定光圈設計，因此若iPhone 18 Pro導入可變光圈，將是iPhone相機硬體設計上的明顯變化。
iPhone 18 Pro相機升級2：望遠鏡頭也被點名
傳聞Apple正在評估未來iPhone望遠鏡頭，目前具體規格尚未有一致說法，但外媒普遍把望遠端進光量提升視為iPhone 18 Pro相機系統可能補強的方向。這對演唱會、夜間遠拍、舞台活動、旅遊遠景等場景會更有幫助。
iPhone 18 Pro相機升級3：相機可能搭配iOS 27 AI搜尋入口
除了硬體升級，iPhone相機也被傳將在軟體體驗上有新定位，外媒報導指出，Apple計畫在iOS 27相機App中加入新的Siri模式，讓相機成為AI視覺搜尋入口，使用者可直接用鏡頭辨識物品、場景或資訊，讓Visual Intelligence功能更容易被使用。
若這項軟體功能與iPhone 18 Pro硬體升級同步推進，代表Apple可能不只把相機當成拍照工具，而是推向看見就能搜尋、辨識、操作的AI入口。這也符合近年手機品牌把相機、AI與搜尋功能整合的趨勢。
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目前最受關注的爆料是iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max主相機可能導入「可變光圈」。MacRumors報導指出，Apple已開始為iPhone 18 Pro系列準備新的可變光圈相機系統供應鏈，預期用於今年登場的Pro機型。
可變光圈是什麼？
可變光圈最大差異在於「進光量」與「景深」可調整。若光圈較大，鏡頭可接收更多光線，有利於夜拍與背景虛化；若光圈較小，則可讓畫面中更多主體保持清楚，適合團體照、風景照或近距離拍攝。目前iPhone 14 Pro至iPhone 17 Pro主相機多為固定光圈設計，因此若iPhone 18 Pro導入可變光圈，將是iPhone相機硬體設計上的明顯變化。
iPhone 18 Pro相機升級2：望遠鏡頭也被點名
傳聞Apple正在評估未來iPhone望遠鏡頭，目前具體規格尚未有一致說法，但外媒普遍把望遠端進光量提升視為iPhone 18 Pro相機系統可能補強的方向。這對演唱會、夜間遠拍、舞台活動、旅遊遠景等場景會更有幫助。
iPhone 18 Pro相機升級3：相機可能搭配iOS 27 AI搜尋入口
除了硬體升級，iPhone相機也被傳將在軟體體驗上有新定位，外媒報導指出，Apple計畫在iOS 27相機App中加入新的Siri模式，讓相機成為AI視覺搜尋入口，使用者可直接用鏡頭辨識物品、場景或資訊，讓Visual Intelligence功能更容易被使用。
若這項軟體功能與iPhone 18 Pro硬體升級同步推進，代表Apple可能不只把相機當成拍照工具，而是推向看見就能搜尋、辨識、操作的AI入口。這也符合近年手機品牌把相機、AI與搜尋功能整合的趨勢。