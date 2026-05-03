Apple新一代iPhone 18 Pro系列雖然尚未發表，但近兩週外媒爆料重點明顯集中在「相機大升級」。外媒9to5Mac報導指出，iPhone 18 Pro系列將迎來iPhone產品線史上最大規模的相機硬體升級；目前外界掌握的方向，傳聞包含主相機導入可變光圈、望遠鏡頭光圈升級，以及搭配iOS 27把相機變成更直覺的AI搜尋入口。

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▲微博有爆料大神流出新款iPhone 18 Pro的第三方配件色系。（圖／翻攝微博）
▲微博有爆料大神流出新款iPhone 18 Pro的第三方配件色系。（圖／翻攝微博）
iPhone 18 Pro相機升級1：主相機傳導入可變光圈

目前最受關注的爆料是iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max主相機可能導入「可變光圈」。MacRumors報導指出，Apple已開始為iPhone 18 Pro系列準備新的可變光圈相機系統供應鏈，預期用於今年登場的Pro機型。

可變光圈是什麼？

可變光圈最大差異在於「進光量」與「景深」可調整。若光圈較大，鏡頭可接收更多光線，有利於夜拍與背景虛化；若光圈較小，則可讓畫面中更多主體保持清楚，適合團體照、風景照或近距離拍攝。目前iPhone 14 Pro至iPhone 17 Pro主相機多為固定光圈設計，因此若iPhone 18 Pro導入可變光圈，將是iPhone相機硬體設計上的明顯變化。

iPhone 18 Pro相機升級2：望遠鏡頭也被點名

傳聞Apple正在評估未來iPhone望遠鏡頭，目前具體規格尚未有一致說法，但外媒普遍把望遠端進光量提升視為iPhone 18 Pro相機系統可能補強的方向。這對演唱會、夜間遠拍、舞台活動、旅遊遠景等場景會更有幫助。

iPhone 18 Pro相機升級3：相機可能搭配iOS 27 AI搜尋入口

除了硬體升級，iPhone相機也被傳將在軟體體驗上有新定位，外媒報導指出，Apple計畫在iOS 27相機App中加入新的Siri模式，讓相機成為AI視覺搜尋入口，使用者可直接用鏡頭辨識物品、場景或資訊，讓Visual Intelligence功能更容易被使用。

若這項軟體功能與iPhone 18 Pro硬體升級同步推進，代表Apple可能不只把相機當成拍照工具，而是推向看見就能搜尋、辨識、操作的AI入口。這也符合近年手機品牌把相機、AI與搜尋功能整合的趨勢。

▲今年iPhone 18 Pro可能會在9月登場，但執行長已經換人，今年6月WWDC26應該是庫克最後一次站上發表會舞台。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年iPhone 18 Pro可能會在9月登場，但執行長已經換人，今年6月WWDC26應該是庫克最後一次站上發表會舞台。（圖／美聯社／達志影像）

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...