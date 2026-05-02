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▲▼LOHO在IG上擁有3萬多粉絲數，本身是健身教練，於同志圈小有名氣。（圖／Loho Kacaw IG@lohokacaw）

男網紅LOHO在IG上擁有3萬多粉絲數，本身是健身教練，於同志圈小有名氣，沒想到，昨（1）日驚傳他已經過世的消息，據了解，LOHO的家人近日在IG限時動態證實他不幸離世，讓長期追蹤的粉絲感到相當震驚，不過家屬目前並沒有對外公開LOHO的死因。網紅Henry 阿宏在Threads上發文悼念LOHO，「剛剛看到年輕時追蹤的網紅LOHO過世了，心裡覺得很感慨，在我還沒出櫃、還不太知道同志生活會是什麼樣子的時候，他曾經像是一種投射。看著他的生活、他的樣子，會讓我覺得：原來同志也可以這樣活著。原來我們也可以被看見。原來某些我還不敢說出口的想像，是有可能存在的。」不少粉絲也湧入LOHO的IG留言追悼，「一路走好」、「謝謝您給海外的朋友正能量和彩虹嘗試」、「RIP 曾經帶過我重訓的你」、「你要繼續開心喔」、「一路好走，下輩子再做彩虹帥哥！」LOHO曾經在同志節目《TA們說》中分享出櫃歷程，他坦言承受著父母期許的壓力，擔心公開性向會傷害家人，儘管曾認為母親已經逐漸接受，但互動中依舊感受到家人的不完全支持，談及此事時他更曾難過落淚。