NBA美國職籃（National Basketball Association）東區季後賽首輪即將迎來最殘酷的「搶七生死戰」！波士頓塞爾提克（56勝26敗，東區第二）與費城76人（45勝37敗，東區第七）在歷經六場惡鬥後戰成3：3平手。前一場比賽76人靠著馬克西（Tyrese Maxey）狂砍30分，以106：93擊碎綠衫軍的晉級美夢，成功將戰線拉回波士頓。今日這場一戰定生死的終極對決，《NOWNEWS》也整理詳細賽事和轉播資訊提供讀者參考。
費城76人（45勝37敗，東部第七）VS 波士頓塞爾提克（56勝26敗，東部第二）
📍比賽地點： 波士頓
📍比賽時間： 周日早上7:30（美東時間）
📍賭盤開出： 塞爾提克讓7.5分；大小分為205.5分
📍東部首輪戰況： 系列賽大比分3-3平手
賽事背景
波士頓塞爾提克與費城76人將在東部第一輪的第七戰正面交鋒。在週五進行的第六戰中，76人以106：93擊敗了塞爾提克。該場比賽中，Tyrese Maxey攻下76人全隊最高30分，而Jaylen Brown則攻下塞爾提克最高18分。
塞爾提克本季對陣東部球隊的戰績為36勝16敗。波士頓在防守端傲視全聯盟，場均僅失107.2分，並將對手的投籃命中率限制在44.2%。76人本季對陣東部球隊的戰績為27勝25敗。費城在快攻得分方面以場均16.9分名列東部第六，其中以V.J. Edgecombe場均貢獻8.0分最為突出。
本賽季塞爾提克的團隊投籃命中率為46.7%，這與76人讓對手投出的命中率相同。而76人的團隊投籃命中率為46.2%，比本季塞爾提克對手所投出的44.2%命中率高出2.0%。
頂尖球員表現
📍塞爾提克： Jaylen Brown本季平均貢獻28.7分、6.9籃板和5.1助攻；Jayson Tatum在過去10場比賽中平均拿下18.7分。
📍76人： Quentin Grimes本季場均貢獻13.4分和3.6籃板；Tyrese Maxey在過去10場比賽中平均拿下25.0分和3.9籃板。
兩隊近10場戰績
📍塞爾提克： 6勝4敗，場均得分112.2分、46.1籃板、25.1助攻、6.3抄截和4.0阻攻，團隊投籃命中率為45.5%，對手平均得分為105.7分。
📍76人： 5勝5敗，場均得分105.2分、44.2籃板、21.0助攻、7.6抄截和4.4阻攻，團隊投籃命中率為44.0%，對手平均得分為107.4分。
傷兵名單
📍塞爾提克： 無。
📍76人： Joel Embiid（腹部傷勢，列入每日觀察名單）。
台灣地區的球迷可以透過以下平台收看同步轉播：
電視轉播： 緯來電視網(有線電視)、愛爾達電視(中華電信MOD)。
網路串流與OTT平台： NBALeague Pass、Hami Video、ELTA.TV、LINETODAY。(註：自2026年起，Amazon Prime Video也取得NBA附加賽的轉播權)
東區首輪對戰與賽程概覽
1. 底特律活塞（1）vs. 奧蘭多魔術（8）
第一戰：4月19日 6:30 PM（底特律主場）
焦點：東區龍頭活塞將迎戰剛從附加賽突圍的年輕魔術軍團。
2. 波士頓塞爾提克（2）vs. 費城76人（7）
第一戰：4月19日 1:00 PM（波士頓主場）
焦點：兩大宿敵再度碰頭，76人恩比德（Joel Embiid）的健康狀況將決定系列賽走向。
3. 紐約尼克（3）vs. 亞特蘭大老鷹（6）
第一戰：4月18日 6:00 PM（紐約主場）
焦點：布朗森（Jalen Brunson）坐鎮主場，迎戰老鷹新星強森（Jalen Johnson）。
4. 克里夫蘭騎士（4）vs. 多倫多暴龍（5）
第一戰：4月18日 1:00 PM（克里夫蘭主場）
焦點：米契爾（Donovan Mitchell）率領騎士，對抗由巴恩斯（Scottie Barnes）領軍的北國大軍。
西區首輪對戰與賽程概覽
1. 奧克拉荷馬雷霆（1）vs. 鳳凰城太陽（8）
第一戰：4月19日 3:30 PM（奧克拉荷馬主場）
焦點：西區龍頭雷霆將面對由布克（Devin Booker）與剛獲百萬獎金的狄龍（Dillon Brooks）領軍的強悍太陽。
2. 聖安東尼奧馬刺（2）vs. 波特蘭拓荒者（7）
第一戰：4月19日 9:00 PM（聖安東尼奧主場）
焦點：馬刺展現強大戰力，對上本季表現驚艷的拓荒者。
3. 丹佛金塊（3）vs. 明尼蘇達灰狼（6）
第一戰：4月18日 3:30 PM（丹佛主場）
焦點：兩大明星長人約基奇（Nikola Jokić）與愛德華茲（Anthony Edwards）的巔峰對決。
4. 洛杉磯湖人（4）vs. 休士頓火箭（5）
第一戰：4月18日 8:30 PM（洛杉磯主場）
焦點：詹姆斯（LeBron James）領軍迎戰杜蘭特（Kevin Durant）帶領的火箭，詹杜對決再次引爆話題。
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📍比賽地點： 波士頓
📍比賽時間： 周日早上7:30（美東時間）
📍賭盤開出： 塞爾提克讓7.5分；大小分為205.5分
📍東部首輪戰況： 系列賽大比分3-3平手
賽事背景
波士頓塞爾提克與費城76人將在東部第一輪的第七戰正面交鋒。在週五進行的第六戰中，76人以106：93擊敗了塞爾提克。該場比賽中，Tyrese Maxey攻下76人全隊最高30分，而Jaylen Brown則攻下塞爾提克最高18分。
塞爾提克本季對陣東部球隊的戰績為36勝16敗。波士頓在防守端傲視全聯盟，場均僅失107.2分，並將對手的投籃命中率限制在44.2%。76人本季對陣東部球隊的戰績為27勝25敗。費城在快攻得分方面以場均16.9分名列東部第六，其中以V.J. Edgecombe場均貢獻8.0分最為突出。
本賽季塞爾提克的團隊投籃命中率為46.7%，這與76人讓對手投出的命中率相同。而76人的團隊投籃命中率為46.2%，比本季塞爾提克對手所投出的44.2%命中率高出2.0%。
頂尖球員表現
📍塞爾提克： Jaylen Brown本季平均貢獻28.7分、6.9籃板和5.1助攻；Jayson Tatum在過去10場比賽中平均拿下18.7分。
📍76人： Quentin Grimes本季場均貢獻13.4分和3.6籃板；Tyrese Maxey在過去10場比賽中平均拿下25.0分和3.9籃板。
兩隊近10場戰績
📍塞爾提克： 6勝4敗，場均得分112.2分、46.1籃板、25.1助攻、6.3抄截和4.0阻攻，團隊投籃命中率為45.5%，對手平均得分為105.7分。
📍76人： 5勝5敗，場均得分105.2分、44.2籃板、21.0助攻、7.6抄截和4.4阻攻，團隊投籃命中率為44.0%，對手平均得分為107.4分。
傷兵名單
📍塞爾提克： 無。
📍76人： Joel Embiid（腹部傷勢，列入每日觀察名單）。
台灣地區的球迷可以透過以下平台收看同步轉播：
電視轉播： 緯來電視網(有線電視)、愛爾達電視(中華電信MOD)。
網路串流與OTT平台： NBALeague Pass、Hami Video、ELTA.TV、LINETODAY。(註：自2026年起，Amazon Prime Video也取得NBA附加賽的轉播權)
東區首輪對戰與賽程概覽
1. 底特律活塞（1）vs. 奧蘭多魔術（8）
第一戰：4月19日 6:30 PM（底特律主場）
焦點：東區龍頭活塞將迎戰剛從附加賽突圍的年輕魔術軍團。
2. 波士頓塞爾提克（2）vs. 費城76人（7）
第一戰：4月19日 1:00 PM（波士頓主場）
焦點：兩大宿敵再度碰頭，76人恩比德（Joel Embiid）的健康狀況將決定系列賽走向。
3. 紐約尼克（3）vs. 亞特蘭大老鷹（6）
第一戰：4月18日 6:00 PM（紐約主場）
焦點：布朗森（Jalen Brunson）坐鎮主場，迎戰老鷹新星強森（Jalen Johnson）。
4. 克里夫蘭騎士（4）vs. 多倫多暴龍（5）
第一戰：4月18日 1:00 PM（克里夫蘭主場）
焦點：米契爾（Donovan Mitchell）率領騎士，對抗由巴恩斯（Scottie Barnes）領軍的北國大軍。
西區首輪對戰與賽程概覽
1. 奧克拉荷馬雷霆（1）vs. 鳳凰城太陽（8）
第一戰：4月19日 3:30 PM（奧克拉荷馬主場）
焦點：西區龍頭雷霆將面對由布克（Devin Booker）與剛獲百萬獎金的狄龍（Dillon Brooks）領軍的強悍太陽。
2. 聖安東尼奧馬刺（2）vs. 波特蘭拓荒者（7）
第一戰：4月19日 9:00 PM（聖安東尼奧主場）
焦點：馬刺展現強大戰力，對上本季表現驚艷的拓荒者。
3. 丹佛金塊（3）vs. 明尼蘇達灰狼（6）
第一戰：4月18日 3:30 PM（丹佛主場）
焦點：兩大明星長人約基奇（Nikola Jokić）與愛德華茲（Anthony Edwards）的巔峰對決。
4. 洛杉磯湖人（4）vs. 休士頓火箭（5）
第一戰：4月18日 8:30 PM（洛杉磯主場）
焦點：詹姆斯（LeBron James）領軍迎戰杜蘭特（Kevin Durant）帶領的火箭，詹杜對決再次引爆話題。
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