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▲天心（右）、莊凱勛（左）昨日出席電影《祭弒》首映會。（圖／威視電影提供）

50歲女星天心昨（28）日出席電影《祭弒》首映會，被問到是否有收過中國節目《浪姐》（乘風破浪的姐姐）的邀約，天心坦言確實有被邀請過，但自己婉拒了，因為對唱歌沒把握，怕拿不出最好的表現，觀眾看到她會轉台，那就真的很「歹勢」。至於有沒有考慮像王俐人那樣上SWAG直播，天心笑說自己這次是演恐怖片，「屬性不同應該不會」。天心主演的電影《祭弒》30日將在全台上映，昨日首映會她大方接受媒體訪問，各種問題來者不拒，被問到有沒有考慮上《浪姐》時，天心坦言真的有收到邀請，但她婉拒了。天心笑說自己跳舞動作勉強可以，但唱歌真的不行，「畢竟人家這麼好的節目，不希望大家看到之後就…欸，看到天心就轉台，揪歹勢啦，到時候讓人家收視率不好怎麼辦」。天心也被問到，有沒有機會像王俐人那樣，上成人平台SWAG開直播，宣傳電影，她笑回：「屬性不同應該不會，我們是恐怖片啦。」主演之一的莊凱勛則在一旁接話緩頰，「如果包4場的話，要宣傳當然沒問題。」態度落落大方。電影《祭弒》由莊凱勛、天心、曹佑寧、項婕如、柯叔元等實力派演員主演。劇情講述賭債纏身的振凱（莊凱勛飾）帶著妻子南湘（天心飾）一家七口匆忙搬家，卻仍躲不過嗜血債主的糾纏。走投無路之下，振凱重拾早年信奉的邪教禁術，竟將幼子的運勢獻祭換取橫財。隨著錢財入袋，厄運卻接踵而來，全家人陸續出事。大女兒念琪（項婕如飾）的同學小拓（曹佑寧飾）出身宮廟，繼承母親靈媒體質，一眼看穿她背後纏繞的怨念。正當小拓試圖介入驅邪，才驚覺這場血祭藏著更可怕的祕密。